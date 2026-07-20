Αλίκη Βουγιουκλάκη: Μνημόσυνο για τα 30 χρόνια από τον θάνατό της

Στενοί συγγενείς και συνεργάτες της αείμνηστης σταρ στην τελετή

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
20.07.26 , 17:07 1% Club - Έρχεται με τη νέα σεζόν στο STAR!
20.07.26 , 17:00 Τραμπ: Από το Μουντιάλ στο μέτωπο με σφυροκόπημα του Ιράν
20.07.26 , 16:31 Αλίκη Βουγιουκλάκη: Μνημόσυνο για τα 30 χρόνια από τον θάνατό της
20.07.26 , 16:09 Όλοι παίζουν LINGO - Δείτε το διασκεδαστικό trailer με τον Νίκο Μουτσίνα
20.07.26 , 16:00 Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Τα light γεύματα που επιλέγει για το καλοκαίρι
20.07.26 , 16:00 Αφέλειες ή φράντζα; Όσα πρέπει να ξέρεις για τη μεγάλη απόφαση στα μαλλιά
20.07.26 , 15:57 Μουντιάλ: Τρελά έσοδα, οι ΗΠΑ επέβαλαν τους όρους τους στη διοργάνωση
20.07.26 , 15:32 Καρδίτσα: Γιορτή μετατράπηκε σε ρινγκ - Ιερέας γρονθοκόπησε πρόεδρο χωριού
20.07.26 , 15:23 Βρετανία: Ο Άντι Μπέρναμ νέος πρωθυπουργός στη θέση του Κιρ Στάρμερ
20.07.26 , 15:20 Δούκισσα Νομικού: Ο ξέφρενος χορός στην άκρη της πισίνας
20.07.26 , 15:03 Κορυφώνεται ο καύσωνας - Πού θα αγγίξει τους 43°C ο υδράργυρος
20.07.26 , 15:01 Ρόδος: Ψαράς Μόλις 12 Ετών Έπιασε Καλαμάρι 9,5 Κιλά
20.07.26 , 14:46 Φωτιά στη λεωφόρο Σχιστού στο Πέραμα
20.07.26 , 14:46 Ηλεκτρικά πατίνια μόνο για τους 17 και άνω με υποχρεωτική ασφάλιση
20.07.26 , 14:35 Ελένη Βουλγαράκη: Η συνεργασία-έκπληξη μετά την αλλαγή στη ζωή της
First Dates: «Αυτός είναι; Θέλω να φύγω» - Στη Ναταλία άρεσε ο κάμεραμαν
ΕΟΦ: Ανακαλείται γνωστό ημιμόνιμο βερνίκι νυχιών - Τι εντοπίστηκε
Σίσσυ Χρηστίδου: Ερωτευμένη με γοητευτικό επιχειρηματία η παρουσιάστρια
Γραμμωμένα χέρια: 5 ασκήσεις που μπορείς να κάνεις στο σπίτι
Τατιάνα Στεφανίδου: Η σκαφάτη φωτογραφία με τον γιο της, Νικόλα
Αλίκη Βουγιουκλάκη: Μνημόσυνο για τα 30 χρόνια από τον θάνατό της
Ρακέτες, ηχεία, SUP: Τα πρόστιμα που μπορούν να σας χαλάσουν τις διακοπές
Ελένη Βουλγαράκη: Η συνεργασία-έκπληξη μετά την αλλαγή στη ζωή της
Καρδίτσα: Γιορτή μετατράπηκε σε ρινγκ - Ιερέας γρονθοκόπησε πρόεδρο χωριού
Τι αλλάζει στις εκπομπές τη νέα σεζόν - Ποιοι μένουν, ποιοι φεύγουν
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πρώτη Δημοσίευση: 20.07.26, 16:32
Το αφιέρωμα στην Αλίκη Βουγιουκλάκη από την εκπομπή της ΕΡΤ, Νωρίς νωρίς (Ιούλιος 2026)

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Σήμερα, η Αλίκη Βουγιουκλάκη θα γιόρταζε τα 92α γενέθλιά της, ενώ στις 23 Ιουλίου συμπληρώνονται 30 χρόνια από τον θάνατό της.
  • Τελέστηκε μνημόσυνο στον τάφο της στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών, με την παρουσία οικογενειακών προσώπων και συνεργατών της.
  • Ανάμεσα στους παρευρισκόμενους ήταν ο αδελφός της, Αντώνης Βουγιουκλάκης, και η ηθοποιός Άριελ Κωνσταντινίδη.
  • Η Αλίκη Βουγιουκλάκη πέθανε το 1996 από καρκίνο του ήπατος, βυθίζοντας στο πένθος την Ελλάδα.
  • Η κηδεία της έγινε στη Μητρόπολη Αθηνών, με πλήθος κόσμου να την αποχαιρετά.

Σαν σήμερα πριν από 92 χρόνια γεννήθηκε η Αλίκη Βουγιουκλάκη, ενώ σε λίγες μέρες στις 23 Ιουλίου συμπληρώνονται 30 χρόνια από τον θανάτό της. Με αυτή την αφορμή τελέστηκε μνημόσυνο στον τάφο της στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών, στη μνήμη της εθνικής μας σταρ. 

Μνημόσυνο για τα 30 χρόνια από τον θάνατο της Αλίκης Βουγιουκλάκη/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Μνημόσυνο για τα 30 χρόνια από τον θάνατο της Αλίκης Βουγιουκλάκη/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Εκεί βρέθηκαν πρόσωπα από το στενό οικογενειακό της περιβάλλον και άνθρωποι που είχαν συνεργαστεί μαζί της. 

Αλίκη Βουγιουκλάκη: Άνοιξε το αυθεντικό καμαρίνι της έπειτα από 30 χρόνια

Μνημόσυνο για τα 30 χρόνια από τον θάνατο της Αλίκης Βουγιουκλάκη/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Μνημόσυνο για τα 30 χρόνια από τον θάνατο της Αλίκης Βουγιουκλάκη/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Ειδικότερα, ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε τον αδελφό της αείμνηστης σταρ, Αντώνη Βουγιουκλάκη με τον γιο του, Αιμίλιο Βουγιουκλάκη, ο οποίος είναι Διοικητής του νοσοκομείου Ασκληπιείου Βούλας, καθώς και η Έφη Πίκουλα, σύζυγος του αείμνηστου Τάκη Βουγιουκλάκη, του μικρούτερου αδελφού της Αλίκης. 

Έφη Πίκουλα: «Το καμαρίνι ήταν επιθυμία του αδελφού της, Τάκη Βουγιουκλάκη»

Αντώνης Βουγιουκλάκης/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Αντώνης Βουγιουκλάκης/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Αιμίλιος Βουγιουκλάκης/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Αιμίλιος Βουγιουκλάκης/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Έφη Πίκουλα/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Έφη Πίκουλα/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Το καμαρίνι της Εθνικής μας Αλίκης στον Πειραιά

O Tάκης Ζαχαράτος, υπήρξε στενός φίλος της Αλίκης Βουγιουκλάκη, με την ίδια να αποτελεί πηγή έμπνευσης για τις μιμήσεις του καλλιτέχνη, στην αρχή της καριέρας του. 

Τάκης Ζαχαράτος/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Τάκης Ζαχαράτος/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Η Άριελ Κωνσταντινίδη έφτασε στο νεκροταφείο, ντυμένη στα λευκά και κρατώντας μια ανθοδέσμη με λευκά τριαντάφυλλα. Η ηθοποιός ξεκίνησε τα πρώτα της στην υποκριτική πλάι στην Ελληνίδα σταρ, με πολλούς να «βλέπουν» στο κοριτσάκι τη «διάδοχο» της Αλίκης στο θέατρο.

Άριελ Κωνσταντινίδη/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Άριελ Κωνσταντινίδη/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Στο μνημόσυνο παραβρέθηκαν επίσης ο Κώστας Πρέκας, ο Κώστας Βενετσάνος, ο Σπύρος Μπιμπίλας και ο Μάκης Δελαπόρτας, ο οποίος είχε εκδώσει ένα συλλεκτικό λεύκωμα με τη μακρόχρονη προσφορά της Αλίκης, το 2018.

 Κώστας Πρέκας- Κώστας Βενετσάνος/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑ

 Κώστας Πρέκας- Κώστας Βενετσάνος/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Σπύρος Μπιμπίλας/  NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Σπύρος Μπιμπίλας/  NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Μάκης Δελαπόρτας/  NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Μάκης Δελαπόρτας/  NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Ο γιος της Αλίκης, Γιάννης Παπαμιχαήλ, δεν ήταν ανάμεσα στα πρόσωπα που απαθανατίστηκαν σήμερα στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών.

Η Αλίκη Βουγιουκλάκη έφυγε από τη ζωή στις 23 Ιουλίου 1996, σε ηλικία 62 ετών. Η «εθνική σταρ» του ελληνικού κινηματογράφου πέθανε στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, έπειτα από σύντομη αλλά σκληρή μάχη με τον καρκίνο. Ταξίδεψε στο εξωτερικό για ιατρικές γνωματεύσεις, ωστόσο επέστρεψε στην Ελλάδα, όπου και νοσηλεύτηκε τον τελευταίο μήνα της ζωής της.

Η Αλίκη Βουγιουκλάκη έφυγε από τη ζωή στις 23 Ιουλίου 1996 σε ηλικία 62 ετών. Η «εθνική σταρ» του ελληνικού κινηματογράφου πέθανε στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών έπειτα από σύντομη αλλά σκληρή μάχη με επιθετικό καρκίνο του ήπατος, βυθίζοντας στο πένθος ολόκληρη την Ελλάδα.Τα γεγονότα της απώλειαςΔιάγνωση: Την άνοιξη του 1996, κατά τη διάρκεια περιοδείας της με το έργο «Η Μελωδία της Ευτυχίας», παρουσίασε έντονους πόνους. Διαγνώστηκε με καρκίνο στο συκώτι σε προχωρημένο στάδιο.Νοσηλεία: Ταξίδεψε στο εξωτερικό για ιατρικές γνωματεύσεις, ωστόσο επέστρεψε στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, όπου και νοσηλεύτηκε τον τελευταίο μήνα της ζωής της.Το τέλος: Η είδηση του θανάτου της στις 23 Ιουλίου προκάλεσε σοκ. Η κηδεία της έγινε στη Μητρόπολη Αθηνών και το «ύστατο χαίρε» στο Α' Κοιμητήριο συνοδεύτηκε από λαϊκό προσκύνημα χιλιάδων ανθρώπων που την αγάπησαν μέσα από τις ταινίες της.

Η είδηση του θανάτου της βύθισε στη θλίψη όλη τη χώρα. Η κηδεία της έγινε στη Μητρόπολη Αθηνών και χιλιάδες άνθρωποι που την αγάπησαν και τη θαύμαζαν από τις ταινίες της παραβρέθηκαν στο λαϊκό προσκύνημα για να την αποχαιρετήσουν. 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΛΙΚΗ ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗ
 |
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Δούκισσα Νομικού
Celebrities & Gossip Νεα
Δούκισσα Νομικού: Ο ξέφρενος χορός στην άκρη της πισίνας
Ελένη Βουλγαράκη
Celebrities & Gossip Νεα
Ελένη Βουλγαράκη: Η συνεργασία-έκπληξη μετά την αλλαγή στη ζωή της
Σίσσυ Χρηστίδου: Νέος Έρωτας Για Την Παρουσιάστρια
Celebrities & Gossip Νεα
Σίσσυ Χρηστίδου: Ερωτευμένη με γοητευτικό επιχειρηματία η παρουσιάστρια
Τατιάνα Στεφανίδου
Celebrities & Gossip Νεα
Τατιάνα Στεφανίδου: Η σκαφάτη φωτογραφία με τον γιο της, Νικόλα
Βάσω Λασκαράκη: Η οικογενειακή φωτογραφία με τον Σουλτάτο και τα παιδιά
Celebrities & Gossip Νεα
Βάσω Λασκαράκη: Η οικογενειακή φωτογραφία με τον Σουλτάτο και τα παιδιά
Άντζελα Γκερέκου - Τόλης Βοσκόπουλος
Celebrities & Gossip Νεα
Πέντε χρόνια χωρίς τον Τόλη Βοσκόπουλο: Συγκινεί η Άντζελα Γκερέκου
Ταινία Online: Δες το «Cop Shop» με τον Τζέραλντ Μπάτλερ
Celebrities & Gossip Νεα
Ταινία Online: Δες το «Cop Shop» με τον Τζέραλντ Μπάτλερ
Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Η τρυφερή ανάρτηση με τα «κρουασανάκια» της
Celebrities & Gossip Νεα
Σπυροπούλου: Λιώνει για τα «κρουασανάκια» της- Η ανάρτηση με τους γιους της
Κατερίνα Καινούργιου
Celebrities & Gossip Νεα
Κατερίνα Καινούργιου: Αγκαλιά με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή και την κόρη τους
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top