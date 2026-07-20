Σαν σήμερα πριν από 92 χρόνια γεννήθηκε η Αλίκη Βουγιουκλάκη, ενώ σε λίγες μέρες στις 23 Ιουλίου συμπληρώνονται 30 χρόνια από τον θανάτό της. Με αυτή την αφορμή τελέστηκε μνημόσυνο στον τάφο της στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών, στη μνήμη της εθνικής μας σταρ.

Μνημόσυνο για τα 30 χρόνια από τον θάνατο της Αλίκης Βουγιουκλάκη/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Εκεί βρέθηκαν πρόσωπα από το στενό οικογενειακό της περιβάλλον και άνθρωποι που είχαν συνεργαστεί μαζί της.

Μνημόσυνο για τα 30 χρόνια από τον θάνατο της Αλίκης Βουγιουκλάκη/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Ειδικότερα, ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε τον αδελφό της αείμνηστης σταρ, Αντώνη Βουγιουκλάκη με τον γιο του, Αιμίλιο Βουγιουκλάκη, ο οποίος είναι Διοικητής του νοσοκομείου Ασκληπιείου Βούλας, καθώς και η Έφη Πίκουλα, σύζυγος του αείμνηστου Τάκη Βουγιουκλάκη, του μικρούτερου αδελφού της Αλίκης.

Αντώνης Βουγιουκλάκης/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Αιμίλιος Βουγιουκλάκης/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Έφη Πίκουλα/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

O Tάκης Ζαχαράτος, υπήρξε στενός φίλος της Αλίκης Βουγιουκλάκη, με την ίδια να αποτελεί πηγή έμπνευσης για τις μιμήσεις του καλλιτέχνη, στην αρχή της καριέρας του.

Τάκης Ζαχαράτος/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Η Άριελ Κωνσταντινίδη έφτασε στο νεκροταφείο, ντυμένη στα λευκά και κρατώντας μια ανθοδέσμη με λευκά τριαντάφυλλα. Η ηθοποιός ξεκίνησε τα πρώτα της στην υποκριτική πλάι στην Ελληνίδα σταρ, με πολλούς να «βλέπουν» στο κοριτσάκι τη «διάδοχο» της Αλίκης στο θέατρο.

Άριελ Κωνσταντινίδη/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Στο μνημόσυνο παραβρέθηκαν επίσης ο Κώστας Πρέκας, ο Κώστας Βενετσάνος, ο Σπύρος Μπιμπίλας και ο Μάκης Δελαπόρτας, ο οποίος είχε εκδώσει ένα συλλεκτικό λεύκωμα με τη μακρόχρονη προσφορά της Αλίκης, το 2018.

Κώστας Πρέκας- Κώστας Βενετσάνος/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Σπύρος Μπιμπίλας/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Μάκης Δελαπόρτας/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Ο γιος της Αλίκης, Γιάννης Παπαμιχαήλ, δεν ήταν ανάμεσα στα πρόσωπα που απαθανατίστηκαν σήμερα στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών.

Η Αλίκη Βουγιουκλάκη έφυγε από τη ζωή στις 23 Ιουλίου 1996, σε ηλικία 62 ετών. Η «εθνική σταρ» του ελληνικού κινηματογράφου πέθανε στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, έπειτα από σύντομη αλλά σκληρή μάχη με τον καρκίνο. Ταξίδεψε στο εξωτερικό για ιατρικές γνωματεύσεις, ωστόσο επέστρεψε στην Ελλάδα, όπου και νοσηλεύτηκε τον τελευταίο μήνα της ζωής της.

Η Αλίκη Βουγιουκλάκη έφυγε από τη ζωή στις 23 Ιουλίου 1996 σε ηλικία 62 ετών. Η «εθνική σταρ» του ελληνικού κινηματογράφου πέθανε στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών έπειτα από σύντομη αλλά σκληρή μάχη με επιθετικό καρκίνο του ήπατος, βυθίζοντας στο πένθος ολόκληρη την Ελλάδα.Τα γεγονότα της απώλειαςΔιάγνωση: Την άνοιξη του 1996, κατά τη διάρκεια περιοδείας της με το έργο «Η Μελωδία της Ευτυχίας», παρουσίασε έντονους πόνους. Διαγνώστηκε με καρκίνο στο συκώτι σε προχωρημένο στάδιο.Νοσηλεία: Ταξίδεψε στο εξωτερικό για ιατρικές γνωματεύσεις, ωστόσο επέστρεψε στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, όπου και νοσηλεύτηκε τον τελευταίο μήνα της ζωής της.Το τέλος: Η είδηση του θανάτου της στις 23 Ιουλίου προκάλεσε σοκ. Η κηδεία της έγινε στη Μητρόπολη Αθηνών και το «ύστατο χαίρε» στο Α' Κοιμητήριο συνοδεύτηκε από λαϊκό προσκύνημα χιλιάδων ανθρώπων που την αγάπησαν μέσα από τις ταινίες της.

Η είδηση του θανάτου της βύθισε στη θλίψη όλη τη χώρα. Η κηδεία της έγινε στη Μητρόπολη Αθηνών και χιλιάδες άνθρωποι που την αγάπησαν και τη θαύμαζαν από τις ταινίες της παραβρέθηκαν στο λαϊκό προσκύνημα για να την αποχαιρετήσουν.