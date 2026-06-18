Έπειτα από 30 χρόνια από το θάνατο της Ελληνίδας σταρ, Αλίκης Βουγιουκλάκη, το κοινό έχει τη δυνατότητα να δει από κοντά το αυθεντικό καμαρίνι της στο δημοτικό θέατρο Πειραιά, συνδέοντας το εμβληματικό κτίριο με τη λάμψη της σπουδαίας ηθοποιού.

Την Τετάρτη 17 Ιουνίου, «άνοιξε» μια συγκινητική πύλη στον χρόνο στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, αφού η εθνική μας σταρ «επέστρεψε» εκεί όπου ανήκει... στη θεατρική σκηνή. Το κοινό πλέον μπορεί να θαυμάσει από κοντά το προσωπικό καμαρίνι της Αλίκης Βουγιουκλάκη, το οποίο αποκτά μόνιμη στέγη στο ιστορικό αυτό κτίριο, προσφέροντας στους λάτρεις του ελληνικού πολιτισμού έναν «ζωντανό» χώρο μνήμης.

Προσωπικά αντικείμενα, σπάνια χειρόγραφα, καθώς και το αυθεντικό κοστούμι της «Εύθυμης Χήρας», είναι κάποια στοιχεία που «σημάδεψαν» τη ζωή της και μας θυμίζουν την ενέργεια της γυναίκας που άφησε το στίγμα και τη λάμψη της στον καλλιτεχνικό χώρο.

Όπως σχολίασε ο Ετεοκλής Παύλου στην κάμερα του Breakfast@star: «Ο κόσμος είχε ταυτιστεί με τη λάμψη της Αλίκης Βουγιουκλάκη. Με τη χαρά με την αισιοδοξία, με τη διάθεση, με τη ζωντάνια, έβλεπες τα μάτια της και έλαμπαν, έβγαζαν ζωή. Η Αλίκη Βουγιουκλάκη, μας έκανε να πιστέψουμε στα παραμύθια. Νιώθαμε ότι κάτι μαγικό υπήρχε και το άφηνε να αιωρείται».

Ο ειδικά διαμορφωμένος χώρος είναι ανοιχτός καθημερινά για το κοινό και τους θαυμαστές της σπουδαίας ηθοποιού. Στα εκθέματα του θρυλικού καμαρινιού της Αλίκης Βουγιουκλάκη περιλαμβάνονται τα προσωπικά της αντικείμενα (όπως τα πασουμάκια, η τιάρα της και αυθεντικά κοστούμια), ενώ το αυθεντικό της καμαρίνι διαμορφώθηκε από τον στενό της συνεργάτη και σκηνογράφο Μανόλη Παντελιδάκη, ως μία ένδειξη τιμής και μνήμης για τη συμπλήρωση τριάντα χρόνων από τον θάνατό της.

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