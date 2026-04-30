Ο θεράπων ιατρός της Αλίκης Βουγιουκλάκη, Σωτήρης Αδαμίδης, μίλησε για τις στιγμές που έζησε στο πλευρό της ηθοποιού, τριάντα χρόνια μετά τον θάνατό της τον Ιούλιο του 1996 σε ηλικία 62 ετών. Απόσπασμα της συζήτησης με τη δημοσιογράφο Μάγδα Τσέγκου προβλήθηκε στην εκπομπή Buongiorno την Πέμπτη 30 Απριλίου.

Σε αναφορά του για την παρουσία της ηθοποιού, ο Σωτήρης Αδαμίδης είπε: «Η Αλίκη ήταν εκείνη η οποία έσπασε κάθε δημοτικότητα, και φυσικά ήταν μια αξέχαστη, για μένα, εμπειρία ζωής. Την οποία τη θυμάμαι σαν τώρα». Στη συνέχεια μίλησε για μια στιγμή που τον συγκλόνισε λέγοντας: «Θυμάμαι πάρα πολύ εκείνη τη φοβερή ατάκα που μου είπε, όταν τη ρώτησα ένα βράδυ: "Θέλετε κάτι άλλο κυρία Βουγιουκλάκη;". Μου λέει: "Να ζήσω, κύριε Αδαμίδη. Να ζήσω". Είχε γίνει τότε πρωτοσέλιδο, θυμάμαι».

Ο γιατρός αναφέρθηκε και σε ένα ακόμη περιστατικό κατά τη διάρκεια της νοσηλείας της ηθοποιού. Όπως είπε: «Θυμάμαι είχε διψάσει να με κεράσει κιόλας από ένα νεραντζάκι που είχε φτιάξει η ίδια. Και το οποίο ένα βράδυ πάλι, μου λέει "Θέλω να σε κεράσω κάτι που το έχω φτιάξει εγώ". Πήγα εγώ να το πάρω στο χέρι, νομίζοντας ότι θα το πάρω μόνος μου, αλλά μου λέει "Όχι, όχι, έτσι θα κοινωνήσεις"». Είχε ένα επάργυρο κουταλάκι και μου είπε "Άνοιξε το στόμα σου, να σου δώσω εγώ"».

Ο Σωτήρης Αδαμίδης στάθηκε στην παρουσία των δικών της ανθρώπων λέγοντας: «Ήταν στιγμές συγκλονιστικές. Με όλους τους αγαπημένους της κοντά της, όλοι συνέδραμαν».

Αναφερόμενος στο ιατρικό σκέλος, ο γιατρός εξήγησε ότι εφαρμόστηκε ειδικό θεραπευτικό σχήμα. Όπως είπε: «Διδάχτηκα το ότι η αγάπη που έδειχνε δεν μπορούσε με τίποτα να παραβλεφθεί, ακόμα και στο πλαίσιο της νόσου, της σοβαρής, την οποία είχε. Και στην οποία είχαμε εφαρμόσει ένα πειραματικό πρωτόκολλο, το οποίο είχε αποδώσει στην αρχή, όσον αφορά τη βασική της νόσηση, αλλά είχαμε τις επιπλοκές μετά από αυτό, εξαιτίας των οποίων τη χάσαμε».

Η Αλίκη Βουγιουκλάκη έδωσε την τελευταία της θεατρική εμφάνιση στις 28 Απριλίου 1996 στη Θεσσαλονίκη στην παράσταση Η Μελωδία της Ευτυχίας, δηλώνοντας στους θεατές ότι θα επιστρέψει υγιής. Λίγους μήνες αργότερα έφυγε από τη ζωή, αφήνοντας ισχυρό αποτύπωμα στον ελληνικό κινηματογράφο και το θέατρο.