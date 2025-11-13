Αλίκη Βουγιουκλάκη: Πωλείται ξανά το ιστορικό ρετιρέ στο Κολωνάκι

Όσα είπε ο μεσίτης Νίκος Σπετσιώτης για την πώληση του ιστορικού ρετιρέ της Αλίκης Βουγιουκλάκη/ βίντεο Super Κατερίνα

Το ιστορικό ρετιρέ της Αλίκης Βουγιουκλάκη στο Κολωνάκι πωλείται ξανά και ο μεσίτης Νίκος Σπετσιώτης, ο οποίος έχει αναλάβει τη διαδικασία της πώλησης, αποκάλυψε ποιοι είναι οι τρεις υποψήφιοι αγοραστές.

Το διαμέρισμα στην οδό Στησιχόρου, που έχει έντονα τη σφραγίδα της εθνικής μας σταρ, είχε περάσει στα χέρια μιας Αμερικανίδας, η οποία πλέον δε βρίσκεται στη ζωή. Η δεύτερη ιδιοκτήτρια όμως είχε εκφράσει την επιθυμία της στη διαθήκη της να πουληθεί το ακίνητο και να αλλάξει χέρια με σεβασμό στην ιστορική του αξία.

Η δεύτερη ιδιοκτήτρια ζητάει στη διαθήκη της «να πουληθεί το ακίνητο από τον εκτελεστή της διαθήκης και να μοιραστούν τα χρήματα στους έξι κληρονόμους της».

Εικόνα από το εσωτερικό του ιστορικού ρετιρέ της Αλίκης Βουγιουκλάκη στο Κολωνάκι/ Super Κατερίνα

«Η αρχική αιτούμενη τιμή του ακινήτου είναι 4 εκατομμύρια ευρώ», αποκαλύπτει ο μεσίτης στην εκπομπή Super Κατερίνα, σημειώνοντας πως το ρετιρέ «είναι 290 τ.μ κι έχει το πλεονέκτημα ότι διαθέτει μεγάλο κλειστό parking, που είναι δύσκολο για εκείνη την περιοχή».

Εικόνα από το εσωτερικό του ιστορικού ρετιρέ της Αλίκης Βουγιουκλάκη στο Κολωνάκι/ Super Κατερίνα

Ο κ. Σπετσιώτης τόνισε δε ότι υπάρχουν τρεις υποψήφιοι αγοραστές, δύο πλοιοκτήτες και μια γνωστή ευκατάστατη οικογένεια του Λονδίνου.

Εικόνα από το εσωτερικό του ιστορικού ρετιρέ της Αλίκης Βουγιουκλάκη στο Κολωνάκι/ Super Κατερίνα

Οι αλλαγές που έγιναν στο διαμέρισμα της Αλίκης

«Η δεύτερη ιδιοκτήτρια είχε κάνει πολλές αλλαγές μέσα στο σπίτι. Είχε αφαιρέσει έπιπλα της Αλίκης. Έχει διατηρήσει τον μπουντουάρ της, γιατί το ήθελε η ίδια προσωπικά. Από ό,τι γνωρίζω υπάρχουν δύο σενάρια. Το ένα ότι το πούλησε ο Γιάννης με τα έπιπλα και το άλλο χωρίς τα έπιπλα», κατέληξε ο μεσίτης.

Η Αλίκη Βουγιουκλάκη έφυγε από τη ζωή στις 23 Ιουλίου 1996. Στο διαμέρισμα στο Κολωνάκι ξεκίνησε να μένει λίγο μετά τον γάμο της με τον Δημήτρης Παπαμιχαήλ, γύρω στο 1965.