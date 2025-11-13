Αλίκη Βουγιουκλάκη: Πωλείται ξανά το ιστορικό ρετιρέ στο Κολωνάκι

Οι υποψήφιοι αγοραστές και η αρχική αιτούμενη τιμή του ακινήτου

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
13.11.25 , 17:10 «Πέρασε» ο νέος στόχος μείωσης των εκπομπών κατά 90% έως το 2040
13.11.25 , 16:13 Αλίκη Βουγιουκλάκη: Πωλείται ξανά το ιστορικό ρετιρέ στο Κολωνάκι
13.11.25 , 16:03 Κάκκαβα για Λαγούτη: «Δε μου άρεσε ο όρος trash - Νομίζω ότι παρασύθηκε»
13.11.25 , 15:43 Ο Πάνος Ρούτσι πήγε σε υπνοθεραπεύτρια - Τι του είπε για το παιδί του
13.11.25 , 15:42 Λάρισα: «Τη βρήκα πιασμένη στον πλάστη, είχε μπλεχτεί το φουλάρι της»
13.11.25 , 15:28 Ο Δικηγόρος Του Λιγνάδη, Χρ. Μαυρομάτης Για Τις Εξελίξεις Της Υπόθεσης
13.11.25 , 15:25 Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης επιστρέφει στο Gazarte Roof Stage
13.11.25 , 15:18 Στέλλα Παλούκη: «Με το που βγήκε στη φόρα η σχέση μου, όλοι άλλαξαν»
13.11.25 , 15:05 Αποστολόπουλος Για Ρασοφόρο: Του Έστειλα 200 Ευρώ - Δεν Τα Πήρα Ποτέ Πίσω
13.11.25 , 15:02 Λευτέρης Χαρίτος: Σπάνια έξοδος με τη σύντροφό του- ηθοποιό του Porto Leone
13.11.25 , 15:01 Νικολέττα Καρρά: «Πριν λίγες εβδομάδες έκανα ένα χειρουργείο»
13.11.25 , 15:00 Ειρήνη Λαγούδη: Αναμένονται Ραγδαίες Εξελίξεις - Τι Νέο Υπάρχει
13.11.25 , 14:55 Αλλαγές στις συναλλαγές με IRIS
13.11.25 , 14:55 Καληφώνη - Μάστορας: Στόλισαν χριστουγεννιάτικο δέντρο στο σπίτι τους
13.11.25 , 14:54 Iωάννα Τούνη: Ποιοι είναι οι άνδρες που κατηγορούνται για το ροζ βίντεο
Iωάννα Τούνη: Ποιοι είναι οι άνδρες που κατηγορούνται για το ροζ βίντεο
Λάρισα: «Τη βρήκα πιασμένη στον πλάστη, είχε μπλεχτεί το φουλάρι της»
Λευτέρης Χαρίτος: Σπάνια έξοδος με τη σύντροφό του- ηθοποιό του Porto Leone
Ο Πάνος Ρούτσι πήγε σε υπνοθεραπεύτρια - Τι του είπε για το παιδί του
Αχαΐα: «Πού είσαι αγάπη μου» - Σπάραξε η μάνα του 3χρονου στην κηδεία του
First Dates - Sneak preview: Είδε το ραντεβού της, αλλά... το ήξερε ήδη!
Αλίκη Βουγιουκλάκη: Πωλείται ξανά το ιστορικό ρετιρέ στο Κολωνάκι
Στέλλα Παλούκη: «Με το που βγήκε στη φόρα η σχέση μου, όλοι άλλαξαν»
Νικολέττα Καρρά: «Πριν λίγες εβδομάδες έκανα ένα χειρουργείο»
Κορωπί: «Με θαύμα θα σωθεί ο 22χρονος που έφαγε αμάσητο μπέργκερ»
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Όσα είπε ο μεσίτης Νίκος Σπετσιώτης για την πώληση του ιστορικού ρετιρέ της Αλίκης Βουγιουκλάκη/ βίντεο Super Κατερίνα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το ιστορικό ρετιρέ της Αλίκης Βουγιουκλάκη στο Κολωνάκι πωλείται ξανά και ο μεσίτης Νίκος Σπετσιώτης, ο οποίος έχει αναλάβει τη διαδικασία της πώλησης, αποκάλυψε ποιοι είναι οι τρεις υποψήφιοι αγοραστές. 

Αλίκη Βουγιουκλάκη: Σπάνιες φωτογραφίες από τα τελευταία της Χριστούγεννα

Το διαμέρισμα στην οδό Στησιχόρου, που έχει έντονα τη σφραγίδα της εθνικής μας σταρ, είχε περάσει στα χέρια μιας Αμερικανίδας, η οποία πλέον δε βρίσκεται στη ζωή. Η δεύτερη ιδιοκτήτρια όμως είχε εκφράσει την επιθυμία της στη διαθήκη της να πουληθεί το ακίνητο και να αλλάξει χέρια με σεβασμό στην ιστορική του αξία.

Η δεύτερη ιδιοκτήτρια ζητάει στη διαθήκη της «να πουληθεί το ακίνητο από τον εκτελεστή της διαθήκης και να μοιραστούν τα χρήματα στους έξι κληρονόμους της».

Εικόνα από το εσωτερικό του ιστορικού ρετιρέ της Αλίκης Βουγιουκλάκη στο Κολωνάκι/ Super Κατερίνα

Εικόνα από το εσωτερικό του ιστορικού ρετιρέ της Αλίκης Βουγιουκλάκη στο Κολωνάκι/ Super Κατερίνα

«Η αρχική αιτούμενη τιμή του ακινήτου είναι 4 εκατομμύρια ευρώ», αποκαλύπτει ο μεσίτης στην εκπομπή Super Κατερίνα, σημειώνοντας πως το ρετιρέ «είναι 290 τ.μ κι έχει το πλεονέκτημα ότι διαθέτει μεγάλο κλειστό parking, που είναι δύσκολο για εκείνη την περιοχή».

Εικόνα από το εσωτερικό του ιστορικού ρετιρέ της Αλίκης Βουγιουκλάκη στο Κολωνάκι/ Super Κατερίνα

Εικόνα από το εσωτερικό του ιστορικού ρετιρέ της Αλίκης Βουγιουκλάκη στο Κολωνάκι/ Super Κατερίνα

Ο κ. Σπετσιώτης τόνισε δε ότι υπάρχουν τρεις υποψήφιοι αγοραστές, δύο πλοιοκτήτες και μια γνωστή ευκατάστατη οικογένεια του Λονδίνου. 

Εικόνα από το εσωτερικό του ιστορικού ρετιρέ της Αλίκης Βουγιουκλάκη στο Κολωνάκι/ Super Κατερίνα

Εικόνα από το εσωτερικό του ιστορικού ρετιρέ της Αλίκης Βουγιουκλάκη στο Κολωνάκι/ Super Κατερίνα

Οι αλλαγές που έγιναν στο διαμέρισμα της Αλίκης

«Η δεύτερη ιδιοκτήτρια είχε κάνει πολλές αλλαγές μέσα στο σπίτι. Είχε αφαιρέσει έπιπλα της Αλίκης. Έχει διατηρήσει τον μπουντουάρ της, γιατί το ήθελε η ίδια προσωπικά. Από ό,τι γνωρίζω υπάρχουν δύο σενάρια. Το ένα ότι το πούλησε ο Γιάννης με τα έπιπλα και το άλλο χωρίς τα έπιπλα», κατέληξε ο μεσίτης. 

Η Αλίκη Βουγιουκλάκη έφυγε από τη ζωή στις 23 Ιουλίου 1996. Στο διαμέρισμα στο Κολωνάκι ξεκίνησε να μένει λίγο μετά τον γάμο της με τον Δημήτρης Παπαμιχαήλ, γύρω στο 1965.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΛΙΚΗ ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗ
 |
ΚΟΛΩΝΑΚΙ
 |
ΠΩΛΗΣΗ
 |
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
 |
ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ
 |
ΜΕΣΙΤΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top