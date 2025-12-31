Βασάλος - Βαρθολομάτου: Μαζί στο Μεξικό για την Πρωτοχρονιά!

Οι εξωτικές φωτογραφίες που δημοσίευσαν

Ο Κωνσταντίνος Βασάλος είπε «αντίο» στο 2025 με βουτιές - Βίντεο

Μακριά από την Ελλάδα και σε ένα άκρως καλοκαιρινό σκηνικό, θα υποδεχτούν τη νέα χρονιά ο Κωνσταντίνος Βασάλος και η σύντροφός του, Δανάη Βαρθολομάτου, χαρίζοντας στους διαδικτυακούς τους φίλους μια γεύση από τις ρομαντικές τους στιγμές στο εξωτερικό.

Το αγαπημένο ζευγάρι επέλεξε το Μεξικό για τις γιορτές, συνδυάζοντας χαλάρωση, ταξίδια και στιγμές μαζί, αποχαιρετώντας το 2025 με τον πιο όμορφο τρόπο

Κωνσταντίνος Βασάλος - Δανάη Βαρθολομάτου: Ερωτευμένοι στα μπουζούκια

Κωνσταντίνος Βασάλος - Δανάη Βαρθολομάτου: Οι αναρτήσεις του ζευγαριού από το Μεξικό

Κωνσταντίνος Βασάλος - Δανάη Βαρθολομάτου: Οι αναρτήσεις του ζευγαριού από το Μεξικό

Κωνσταντίνος Βασάλος - Δανάη Βαρθολομάτου: Οι αναρτήσεις του ζευγαριού από το Μεξικό

Κωνσταντίνος Βασάλος - Δανάη Βαρθολομάτου: Οι αναρτήσεις του ζευγαριού από το Μεξικό

Κωνσταντίνος Βασάλος - Δανάη Βαρθολομάτου: Οι αναρτήσεις του ζευγαριού από το Μεξικό

Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους, ο Κωνσταντίνος Βασάλος και η Δανάη Βαρθολομάτου μοιράστηκαν με τους ακολούθους τους στιγμιότυπα που ξεχειλίζουν ενέργεια και χαμόγελα. Με φόντο εξωτικά τοπία, κρυστάλλινα νερά και ηλιόλουστες παραλίες, το ζευγάρι φάνηκε να απολαμβάνει στο έπακρο την απόδρασή του, δημιουργώντας αναμνήσεις που σίγουρα θα μείνουν αξέχαστες.

Βασάλος - Βαρθολομάτου: Η πρώτη δημόσια εμφάνιση του ζευγαριού!

Παρότι κρατούν τη σχέση τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, θέλοντας να προστατεύσουν την ιδιωτικότητά τους, μέσα από τις αναρτήσεις τους αποκαλύπτεται μια τρυφερή και σταθερή σχέση, γεμάτη αμοιβαία στήριξη και αγάπη. Οι δυο τους προσπαθούν να παραμείνει διακριτικοί, διατηρώντας ισορροπία ανάμεσα στη δημοσιότητα και την προσωπική τους ζωή, κάτι που φαίνεται να τους ταιριάζει απόλυτα.

 

Δανάη Βαρθολομάτου: Πρωτοχρονιά με τον Κωνσταντίνο Βασάλο στο Μεξικό 

Η επιλογή του Μεξικού ως προορισμός για την υποδοχή της νέας χρονιάς δείχνει την προτίμησή τους για τη φύση και τις νέες εμπειρίες. Οι εξωτικές παραλίες και τα χρωματιστά τοπία προσφέρουν στιγμές απόλυτης χαλάρωσης και ευτυχίας, ενώ οι φωτογραφίες τους στα social media χαρίζουν μικρές «ματιές» στον προσωπικό τους παράδεισο.

Το ερωτευμένο ζευγάρι, που μοιράζεται πολλά κοινά, μεταξύ αυτών την αγάπη τους για τα ταξίδια, εκμεταλλεύεται κάθε ευκαιρία για να περνά περισσότερο χρόνο μαζί, καθώς αμφότεροι επιδιώκουν την αρμονία στην προσωπική τους ζωή. Η απόδραση στο Μεξικό αποτέλεσε τον ιδανικό τρόπο για να κλείσουν το κεφάλαιο του 2025 και να υποδεχθούν το 2026 γεμάτοι όνειρα, χαμόγελα και κοινές στιγμές.

