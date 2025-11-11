Βασάλος - Βαρθολομάτου: Η πρώτη δημόσια εμφάνιση του ζευγαριού!

Ο Κωνσταντίνος Βασάλος εδώ και αρκετούς μήνες βρίσκεται σε σχέση με τη Δανάη Βαρθολομάτου, αν και ο ίδιος επιλέγει να μην αναφέρεται δημόσια στην προσωπική του ζωή, θέλοντας να την προστατεύσει από τα φώτα της δημοσιότητας.

Ωστόσο, οι κοινές τους αναρτήσεις στα social media από ταξίδια και εξορμήσεις έχουν ήδη «προδώσει» τη σχέση τους.

Πριν από λίγες ημέρες, ο φωτογραφικός φακός εντόπισε το ζευγάρι στο γήπεδο, όπου παρακολούθησαν τον αγώνα του Νόβακ Τζόκοβιτς, ανάμεσα σε πολλούς ακόμα επώνυμους.

Δανάη Βαρθολομάτου - Κωνσταντίνος Βασάλος

Δανάη Βαρθολομάτου - Κωνσταντίνος Βασάλος

Δανάη Βαρθολομάτου - Κωνσταντίνος Βασάλος: Η κοινή εμφάνιση στο γήπεδο

Καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα, ο Κωνσταντίνος και η Δανάη συζητούσαν και σχολίαζαν τις φάσεις, διατηρώντας όμως χαμηλούς τόνους και διακριτική στάση, αποφεύγοντας τις δημόσιες εκδηλώσεις τρυφερότητας.

Παρότι φαίνεται πως δεν αντιλήφθηκαν ότι υπήρχε κάμερα στραμμένη προς το μέρος τους, η χημεία τους ήταν εμφανής.

Ποια είναι η Δανάη Βαρθολομάτου

Η Δανάη Βαρθολομάτου δεν είναι άγνωστη στον χώρο. Έχει το δικό της κανάλι στο YouTube, όπου ασχολείται με το Fitness και λογαριασμούς στα social media με χιλιάδες ακολούθους. Εκτός από personal trainer, δραστηριοποιείται και στα media, καθώς ανήκει στην ομάδα των βασικών συνεργατών του Κωνσταντίνου Αργυρού στην Panik Records.