Με επτά αγώνες το πανελλήνιο πρωτάθλημα Regularity του 2026

Με έναν αγώνα περισσότερο σε σχέση με το 2025 θα διεξαχθεί το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Regularity του 2026. Ο θεσμός ο οποίος απευθύνεται σε αυτοκίνητα του παρελθόντος κάνει πρεμιέρα στις 14 και 15 Φεβρουαρίου με το Αττικό Regularity Rally, με το Ράλλυ Μόντε Βοστίτσα να ακολουθεί στις 28 και 29 Μαρτίου.

Η συνέχεια θα δοθεί στις 18 και 19 Απριλίου με το Κλασικό Ράλλυ Πελοποννήσου, με το Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις να είναι προγραμματισμένο για τις 23 και 24 Μαΐου. Θέση στο καλεντάρι του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Regularity έχει για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια η Κρήτη, καθώς το μεγαλύτερο νησί της χώρας θα φιλοξενήσει τον πέμπτο γύρο του θεσμού στις 27 και 28 Ιουνίου. Το Ράλλυ Regularity Κορίνθου θα διεξαχθεί στις 3 και 4 Οκτωβρίου, με το Νυχτερινό Classic Rally να ρίχνει την αυλαία του θεσμού στις 5 και 6 Δεκεμβρίου.

Συνοπτικά, το πρόγραμμα του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Regularity για το 2026 έχει ως εξής:

Αττικό Regularity Rally (14-15 Φεβρουαρίου)

Ράλλυ Μόντε Βοστίτσα (28-29 Μαρτίου)

Κλασικό Ράλλυ Πελοποννήσου (18-19 Απριλίου)

Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις (23-24 Μαΐου)

Ιστορικό Ράλλυ Κρήτης (27-28 Ιουνίου)

Ράλλυ Regularity Κορίνθου (3-4 Οκτωβρίου)

Νυχτερινό Classic Rally (5-6 Δεκεμβρίου)