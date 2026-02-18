Αγρίνιο: Έψαχνε τον σκύλο του και έπεσε από το μπαλκόνι - Βίντεο

Σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε στο Αγρίνιο, όταν άνδρας έπεσε από το μπαλκόνι ενώ έψαχνε να βρει τον σκύλο του.
Στο βίντεο ντοκουμέντο από την κάμερα ασφαλείας του σπιτιού που παρουσίασε στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star ο Βαγγέλης Γκούμας, έχει καταγραφεί καρέ καρέ το ατύχημα.
Όπως φαίνεται σε αυτό, ο ηλικιωμένος πλησίασε το κάγκελο του μπαλκονιού του σπιτιού του και έσκυψε μπροστά κοιτάζοντας προς τα κάτω αναζητώντας τον σκύλο του.
Ωστόσο επειδή δεν έβλεπε το κατοικίδιό του μέσα στο σπιτάκι του, προσπάθησε να σκύψει λίγο περισσότερο, όταν ξαφνικά έχασε την ισορροπία του και βρέθηκε στο κενό. Προσπάθησε να κρατηθεί από τα κάγκελα, όμως δεν τα κατάφερε και προσγειώθηκε στο έδαφος.
Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Δεν υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, αλλά, όπως του τόνισαν οι γιατροί, χρειάζεται θεραπεία σε κέντρο αποκατάστασης.
Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Δεν υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, αλλά, όπως του τόνισαν οι γιατροί, χρειάζεται θεραπεία σε κέντρο αποκατάστασης.