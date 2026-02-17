Γερμανού για Akyla: «Δε θα εκπλαγώ καθόλου αν κερδίσει τη Eurovision»

Σε μια σπάνια συνέντευξη στη Μαίρη Αργυριάδου, η Ναταλία Γερμανού σχολίασε τον «τυφώνα» Akyla κι αποκάλυψε αν θα ξαναέγραφε τραγούδι για τη Eurovision, μετά το «Number One», με το οποίο κατέκτησε την πρώτη θέση στον διαγωνισμό.

Η Ναταλία Γερμανού σε μια χαλαρή κουβέντα με τη Μαίρη Αργυριάδου

«Ε ναι, το περίμενα. Είναι τεράστιο hit το «φέρτο». Θα τολμήσω να σου πω ότι δε θα εκπλαγώ καθόλου αν κερδίσει τη Eurovision φέτος», δήλωσε για το «Ferto», που σαρώνει στα προγνωστικά.

«Δε νομίζω ότι θέλω να ξαναγράψω για τη Eurovision. Μ' αρέσει πάρα πολύ να την παρακολουθώ, να την απολαμβάνω και μ' αρέσει πάρα πολύ να βλέπω νέους ανθρώπους, νέους καλλιτέχνες να πηγαίνουν στη Eurovision. Κυρίως γιατί αισθάνομαι ότι, όταν έχεις πάει μία φορά και νιώθεις ότι εντάξει, τα 'χεις πάει καλά, καλά τα πήγαμε εμείς, αισθάνομαι ότι πλέον δεν πρέπει να τσιγκλάς τη μοίρα σου και να λες «θέλω κι άλλο, θέλω κι άλλο, θέλω κι άλλο. Πρέπει να αφήνεις μετά χώρο και χρόνο και έδαφος και σ' άλλους ανθρώπους να δοκιμάσουν», πρόσθεσε για το ενδεχόμενο να συμμετάσχει για δεύτερη φορά στη Eurovision.

Η παρουσιάστρια του Alpha αναφέρθηκε και στο πρόσωπο των ημερών, Κώστα Τσουρό: «Η τηλεόραση είναι ένα γήπεδο δύσκολης μπάλας. Κανένας δεν έχει δέσει τον γάιδαρό του, πιστεύω πια. Όλοι οι παρουσιαστές και οι ομάδες μας και όλοι μας κρινόμαστε καθημερινά. Άσχετα αν το κοινό φαίνεται να δείχνει την προτίμησή του, με βάση τα νούμερα τηλεθέασης, σε κάποιους λίγο περισσότερο κτλ. Και εγώ, χτύπα ξύλο, Παναγία μου, μπορεί να είμαι από τους μέχρι τώρα ευνοημένους. Ο Κώστας είναι σε μια πολύ δύσκολη ζώνη. Έχει απέναντί του ένα μεγαθήριο που λέγεται Νίκος Ευαγγελάτος, έχει, νομίζω, και τον Πέτρο Κουσουλό. Δηλαδή έχει να ανταγωνιστεί πολύ δύσκολους συναδέλφους. Και αυτή τη στιγμή αισθάνομαι ότι ο ΣΚΑΪ κάνει κάποιες διορθωτικές κινήσεις. Δεν αισθάνομαι ότι πάει να τον διώξει. Πιστεύω ότι προσπαθεί να διατηρήσει όλη την εκπομπή και όλους τους συντελεστές, χωρίς να χρειαστεί να προβεί σε κοψίματα. Ο Κώστας είναι ένας πάρα πολύ καλός καπετάνιος, το 'χει αποδείξει αυτό. Είναι και πάρα πολύ καλός στη δουλειά του, είναι πολύ καλός παρουσιαστής, είναι πολύ καλός δημοσιογράφος και φάνηκε ότι είναι και πολύ καλός στο να διαχειρίζεται φουρτούνες», είπε στο Breakfast@Star.

Η Ναταλία Γερμανού για όλους και για όλα στο Breakfast@Star

Η ίδια παραδέχτηκε την προτίμησή της στις ψυχαγωγικές εκπομπές, χρησιμοποιώντας ως παράδειγμα το Breakfast@Star: «Εγώ, αν με ρωτάς, πιστεύω ότι κερδίζει έδαφος διαρκώς η ψυχαγωγία και θα στο πω με το χέρι στην καρδιά, γιατί το βλέπω και από τον εαυτό μου όταν εγώ μπαίνω στον ρόλο του τηλεθεατή. Αισθάνομαι ότι θα προτιμήσω να δω εκπομπές που θα με ψυχαγωγήσουν. Δηλαδή θα σας ευχαριστηθώ πάρα πολύ εσάς. Γιατί ξέρω ότι θα περάσω κάποιες ώρες και θα γελάσω. Θα κάνω, με την καλή έννοια, το gossip μου, που δεν έχει καμία κακή πρόθεση από κανέναν σας, θα δω τα ξένα μου, τα ελληνικά μου, την Άση, το ένα, το άλλο. Δηλαδή θα περάσω ωραία. Δεν θα μαυρίσει η καρδιά μου και αισθάνομαι ότι και ο τηλεθεατής έχει μπει σ' αυτό το τρυπάκι. Μη μας μαυρίζετε άλλο την ψυχή».

Ενώ στη συνέχεια συμπλήρωσε: «Νομίζω ότι το infotainment ήταν μια μόδα που έκανε μεγάλο μπαμ. Έχω την αίσθηση ότι κάποια στιγμή θα ξαναχωριστούν οι εκπομπές. Θα γίνουν οι αμιγώς ενημερωτικές και οι αμιγώς ψυχαγωγικές».

Θα δούμε αλλαγές στο «Καλύτερα Δε Γίνεται» μέσα στη σεζόν; Η οικοδέσποινα της μεσημεριανής εκπομπής του Σαββατοκύριακου ξεκαθαρίζει: «Εμείς, δόξα τω Θεώ, όλα καλά. Είναι πάρα πολύ νωρίς για μας, Φεβρουάριο μήνα, να μιλάμε για οτιδήποτε τέτοιο. Δεν έχω στο μυαλό μου κάποια αλλαγή. Πάντα μ' αρέσει να φέρνω κόσμο. Δηλαδή, αν μου 'λεγες “θες να προσθέσεις κόσμο;”, θα σου 'λεγα “ναι, ναι, να προσθέσουμε, να φέρουμε κι άλλο κόσμο να δουλέψει μαζί μας με πολλή χαρά”. Αλλά για να αποχωριστώ; Όχι».

Η Ναταλία Γερμανού μίλησε για το «Moments» της Ζέτας Μακρυπούλια και την ομοιότητα με το «Secret Song», το οποίο παρουσίαζε.

«Έχω την αίσθηση ότι το Secret Song ήταν βασισμένο σ' ένα τραγούδι, που το τραγούδι αυτό κάτι σήμαινε για τη ζωή του καλεσμένου. Νομίζω πως το "Moments" θα έχει να κάνει πιο πολύ με στιγμές ζωής ή ανθρώπους, χωρίς να βασίζεται στα τραγούδια. Θεωρώ τη Ζέτα μια πολύ, πολύ καλή παρουσιάστρια, πιστεύω ότι θα 'ναι πολύ καλή οικοδέσποινα, αλλά αν δεν δω κάτι δεν μπορώ να το κρίνω», τόνισε.

Τέλος, απάντησε αν θα επέστρεφε σε βραδινό show: «Προς το παρόν δεν υπάρχει τέτοια διάθεση. Πιστεύω ότι και το κανάλι κι εγώ είμαστε, όλοι είμαστε πολύ ευχαριστημένοι με αυτό που κάνω το μεσημέρι. Δεν θα ήμουν αρνητική, αλλά πιστεύω ότι υπάρχουν πολύ ωραίες βραδινές εκπομπές αυτή τη στιγμή στην τηλεόραση που. Δεν έχω τέτοιες βλέψεις».

