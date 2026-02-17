Βιολάντα: Έκλεισε και το δεύτερο εργοστάσιο – Προθεσμία πήρε ο ιδιοκτήτης

Χωρίς πιστοποιητικό πυροπροστασίας και ελέγχου δεξαμενών

Πρώτη Δημοσίευση: 17.02.26, 10:25
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα κρατείται για τη φονική έκρηξη που σκότωσε πέντε εργαζόμενες και πήρε προθεσμία για απολογία.
  • Έκλεισε το δεύτερο εργοστάσιο λόγω έλλειψης πιστοποιητικών πυρασφάλειας, σύμφωνα με την Περιφέρεια Θεσσαλίας.
  • Πραγματογνώμονες εντόπισαν κακοτεχνίες και επικίνδυνες σωληνώσεις που συνδέουν δεξαμενές προπανίου με το κτίριο.
  • Εξετάζονται επτά άτομα για παραλείψεις και παρανομίες που σχετίζονται με την ασφάλεια του εργοστασίου.
  • Υπήρξαν προειδοποιήσεις για επικίνδυνες συνθήκες, αλλά οι υπεύθυνοι δεν έλαβαν μέτρα.

Ενώπιον του ανακριτή βρέθηκε σήμερα ο ιδιοκτήτης της βιομηχανίας μπισκότων Βιολάντα, ο οποίος κρατείται στην Αστυνομική Διεύθυνση Τρικάλων για τη φονική έκρηξη που στοίχισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες. Οι δικηγόροι του ζήτησαν και πήραν προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη, κι όταν ο επιχειρηματίας αποχωρούσε από τα δικαστήρια, συγκεντρωμένοι εργαζόμενοι τον επευφημούσαν και τον χειροκροτούσαν. Την ίδια ώρα έκλεισε και το δεύτερο εργοστάσιο της βιομηχανικής μονάδας, Η Περιφέρεια διαπίστωσε πως υπάρχει άμεσος κίνδυνος για την ασφάλεια των εργαζομένων, αφού δεν υπήρχε πιστοποιητικό πυραπροστασίας. 

Βιολάντα: Eυθύνες για τουλάχιστον άλλα 7 άτομα - Πιθανά νέα εντάλματα

Έκλεισε και το δεύτερο εργοστάσιο της Βιολάντα

Έκλεισε και το δεύτερο εργοστάσιο της Βιολάντα 

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, το εργοστάσιο με την επωνυμία «Vitafree», το οποίο βρίσκεται στο 12ο χλμ. Τρικάλων – Λάρισας, έκλεισε για να πραγματοποιηθούν προγραμματισμένες εξωτερικές εργασίες. Ωστόσο, η Περιφέρεια Θεσσαλίας  διαψεύδει την ανακοίνωση αυτή, αναφέροντας στην απόφασή της, που δημοσιεύτηκε στη «Διαύγεια», πως το εργοστάσιο έκλεισε γιατί δεν υπήρχαν πιστοποιητικά ελέγχου δεξαμενών σε ισχύ και πιστοποιητικό πυροπροστασίας, με αποτέλεσμα να υπάρχει άμεσος κίνδυνος για τους εργαζόμενους. 

Βιολάντα: Οι έξι λόγοι που οδήγησαν στη σύλληψη του ιδιοκτήτη

Η απόφαση της περιφέρειας για το κλείσιμο του δεύτερου εργοστασίου της Βιολάντα

Η απόφαση της περιφέρειας για το κλείσιμο του δεύτερου εργοστασίου της Βιολάντα

Η απόφαση της περιφέρειας για το κλείσιμο του δεύτερου εργοστασίου της Βιολάντα

Βιολάντα: Πλήθος κακοτεχνιών εντόπισαν οι πραγματογνώμονες

Παράλληλα, οι πραγματογνώμονες που πραγματοποίησαν αυτοψίες κι ελέγχους στο εργοστάσιο της Βιολάντα, εντόπισαν πλήθος κακοτεχνιών, που, όπως όλα δείχνουν, οδήγησαν και στην τραγωδία. 

Βιολάντα: Νέες αποκαλύψεις του Star για τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο

Πληροφορίες αναφέρουν ότι βρήκαν υπόγειο δίκτυο σωληνώσεων, που συνδέει τις δύο υπέργειες δεξαμενές προπανίου, χωρητικότητας 5.000 και 9.000 λίτρων, με τον ισόγειο χώρο του κτιρίου 2 που καταστράφηκε ολοσχερώς. Μάλιστα, επί του επίμαχου δικτύου εντοπίζεται η παρουσία σημείων διάτρησης.

Βιολάντα: Έκλεισε και το δεύτερο εργοστάσιο – Προθεσμία πήρε ο ιδιοκτήτης

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στο τοπογραφικό διάγραμμα του εργοστασίου, αποτυπωνόταν η ύπαρξη των υπόγειων δεξαμενών, όμως στον χώρο υπάρχουν και υπέργειες. 

Έκρηξη Βιολάντα: Αποκάλυψη Star για τριπλή διαρροή προπανίου

Οι πραγματογνώμονες κατά τους ελέγχους στο εργοστάσιο της Βιολάντα εντόπισαν πολλά λάθη κα παραλείψεις

Οι πραγματογνώμονες κατά τους ελέγχους στο εργοστάσιο της Βιολάντα εντόπισαν πολλά λάθη κα παραλείψεις

Ο τοπογράφος μηχανικός που δε συμπεριέλαβε το υπόγειο στο τοπογραφικό φέρεται να δήλωσε: «Το είχα δει το υπόγειο. Η δουλειά μου ήταν να δηλώσω ό,τι ήταν χρηστικό. Δεν το λειτουργούσαν, γι’ αυτό δεν το δήλωσα. Ήταν άχρηστο και είχε μούχλα».

Την ίδια ώρα οι εργαζόμενοι φέρεται να κατέθεσαν ότι εδώ και μήνες αναδυόταν μια έντονη οσμή στον χώρο του εργοστασίου και το είχαν αναφέρει στους υπεύθυνους. Ωστόσο, οι προϊστάμενοι βάρδιας και οι υπεύθυνοι δεν έλαβαν κανένα μέτρο, ενώ μέλη της διοίκησης φέρονται να κατέθεσαν ότι πίστευαν πως η οσμή προερχόταν από τις τουαλέτες. 

Βιολάντα: Φωτογραφία ντοκουμέντο από τη διαρροή στον σωλήνα

Όπως ανέφερε ρεπορτάζ της ΕΡΤ, η βάνα αποκοπής αερίου δεν ήταν συνδεδεμένη με κάποιο σύστημα ανίχνευσης και δεν ήταν τοποθετημένη στον κεντρικό κλάδο, αλλά σε διακλάδωση. 

Μαρτυρία υδραυλικού ανέφερε πως είχε επισημάνει στον ιδιοκτήτη της Βιολάντα τα λάθη στην τοποθέτηση σωληνώσεων

Μαρτυρία υδραυλικού ανέφερε πως είχε επισημάνει στον ιδιοκτήτη της Βιολάντα τα λάθη στην τοποθέτηση σωληνώσεων

Οι εμπειρογνώμονες, εξετάζοντας το σημείο της διαρροής, φαίνεται να διαπίστωσαν πως ακόμη και να υπήρχαν ανιχνευτές διαρροής εντός του κτιρίου που κάηκε, δε θα μπορούσαν να λειτουργήσουν αποτελεσματικά, καθώς η ηλεκτροβάνα ήταν αποσυνδεδεμένη και δεν μπορούσε να επιτελέσει τη διακοπή παροχής αερίου.

Βιολάντα: Έφοδος της ΔΑΕΕ στο σπίτι και το γραφείο του ιδιοκτήτη

Πιθανές νέες συλλήψεις - Ελέγχονται επτά άτομα 

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται τα ονόματα επτά ακόμη ατόμων, τα οποία αναμένεται να ελεγχθούν από τις δικαστικές αρχές, καθώς υπέγραφαν άδειες λειτουργίας ή έκαναν εργασίες στο εργοστάσιο, χωρίς να τηρείται ο νόμος. Συγκεκριμένα: 

  • Τέσσερις μηχανικοί που έβαλαν την υπογραφή τους για άδεια δόμησης ενός κτιρίου
  • Δύο μηχανικοί που υπέγραψαν για την επέκταση μίας μονάδας το 2018 
  • Ένας υδραυλικός, ο οποίος τοποθέτησε τις σωληνώσεις που διοχευτεύουν προπάνιο.

Σύμφωνα, με πληροφορίες του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του Star και της Κατερίνας Ρίστα δεν αποκλείεται να εκδοθούν νέα εντάλματα σύλληψης τις επόμενες ημέρες. 

Βιολάντα: Ειδικοί είχαν επισημάνει τις παραλείψεις

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες οι παραλείψεις αυτές και τα λάθη, φέρεται να είχαν υποδειχθεί από αρμόδιους τεχνικούς. 

Συγκεκριμένο γραφείο μηχανολόγων μηχανικών έχει προχωρήσει σε κατάθεση προσφοράς τον περασμένο Ιούλιο για δύο κτίρια του εργοστασίου, το ένα από τα οποία ήταν αυτό στο οποίο έγινε η έκρηξη.

O ιδιοκτήτης της Βιολάντα στα Τρίκαλα

O ιδιοκτήτης της Βιολάντα στα Τρίκαλα

Στη μελέτη προσφοράς επισημαίνεται ότι οι αποστάσεις των δεξαμενών δεν είναι σύμφωνες με τη νομοθεσία, στο υπάρχον δίκτυο δεν έχουν καταγραφεί οι διαστάσεις γύρω από τις σωληνώσεις, μήκος, πλάτος κλπ. και υπάρχει απαγορευτική πίεση που περνά μέσα από αυτές που είναι στο 1,5 bar. 

Έκρηξη Βιολάντα: Έγγραφο ντοκουμέντο από την αυτοψία στις δεξαμενές το 2020

Από το γραφείο προτάθηκε να υπάρξει σύστημα ασφάλειας πυροπροστασίας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, γιατί όπως επισημαίνεται, στο εργοστάσιο εργάζονται πολλοί άνθρωποι. 

Η γενική εικόνα της υπόγειας σωλήνας παρουσίαζε έντονη διάβρωση, ήταν τοποθετημένη χωρίς τους κανόνες ασφαλείας και αυτό έπρεπε να αλλάξει, σύμφωνα με το μελετητικό γραφείο.

Εικόνα από την αυτοψία στο εργοστάσιο της Βιολάντα

Εικόνα από την αυτοψία στο εργοστάσιο της Βιολάντα

Υδραυλικός επίσης από τα Τρίκαλα, ο οποίος έχει πάρει σύνταξη από το 2010, ανέφερε ότι του ζητήθηκε από τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης να συνδέσει μια σωλήνα σε απόσταση 8 - 10 μέτρων από την δεξαμενή μέχρι το κτίριο. 

Έκρηξη Βιολάντα: Ανείπωτος θρήνος στην κηδεία της Έλενας

Όταν πήγε στο εργοστάσιο, διαπίστωσε ότι ήταν ήδη σκαμμένο ένα χαντάκι βάθους ενός μέτρου. Ο ίδιος, όπως είπε, επισήμανε ότι αυτές οι σωληνώσεις πρέπει να βαφτούν, να στεγνώσει το χρώμα, να περαστεί μόνωση, να υπάρχει ένα συγκεκριμένο μεταλλικό φρεάτιο για να μπορούν να προσεγγιστούν εύκολα και πήρε την απάντηση από τον ιδιοκτήτη «εγώ είμαι ιδιοκτήτης, θα κάνω ό,τι νομίζω, εσύ βάλε τον σωλήνα και μετά άστα τα άλλα σε μένα. Εγώ θα έχω την ευθύνη». 

Ο υδραυλικός τελικά τοποθέτησε τον σωλήνα, ο οποίος έχει διαβρωθεί και προκάλεσε την έκρηξη λόγω της διαρροής προπανίου από αυτόν.

Έκρηξη Βιολάντα: Στο μικροσκόπιο οι άδειες του εργοστασίου κι η πυρασφάλεια

Ο συνελήφθη λίγο πριν τις 16:00 το μεσημέρι του Σαββάτου, καθώς η εισαγγελέας Πρωτοδικών Τρικάλων, Ευτυχία Μελετοπούλου, μετά την αξιολόγηση των νέων στοιχείων που συγκέντρωσε η ΔΑΕΕ, αναβάθμισε το κατηγορητήριο, σε έκρηξη με ενδεχόμενο δόλο και ανθρωποκτονία από αμέλεια. 

ΒΙΟΛΑΝΤΑ
 |
ΕΚΡΗΞΗ
 |
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ
 |
ΤΡΙΚΑΛΑ
