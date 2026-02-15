Βιολάντα: Νέες αποκαλύψεις του Star για τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο

«Τήρησα τη νομοθεσία» υποστηρίζει ο ιδιοκτήτης - Αμίλητος στα κρατητήρια

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
15.02.26 , 22:55 Sing for Greece 2026: Αναμενόμενα ο Akylas... αποθεώθηκε - Θα το ferei;
15.02.26 , 22:46 Η Evangelia με το τραγούδι Parea ξεσήκωσε το Sing for Greece 2026!
15.02.26 , 22:26 Βιολάντα: Νέες αποκαλύψεις του Star για τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο
15.02.26 , 22:22 Good Job Nicky: Απέδειξε γιατί είναι ένα από τα μεγάλα φαβορί!
15.02.26 , 22:08 Sing for Greece: Η Marseaux μας κέρδισε με το... Χάνομαι!
15.02.26 , 21:08 Tαυτοποιήθηκε η σορός του ψαρά που ήταν αγνοούμενος στη Λακωνία
15.02.26 , 21:08 Η αφρικανική σκόνη «πνίγει» την Αθήνα – Πώς να προστατευτείτε
15.02.26 , 20:55 Sing for Greece 2026: Οι επώνυμοι που βρέθηκαν στον Μεγάλο Τελικό
15.02.26 , 20:41 TractioN: Δείτε το parking challenge του Αναστάση Ροϊλού στη βροχή!
15.02.26 , 20:19 Suzuki VITARA: Οι δυνατότητες του μέσα από κινηματογραφικό φακό
15.02.26 , 20:02 Δανάη Λιβιεράτου: «Ήταν ένας χωρισμός που δεν τον είχα ξεπεράσει τελείως»
15.02.26 , 19:29 Μαρία Ελένη Λυκουρέζου για Ζωή Λάσκαρη: «Ήταν μπροστά από την εποχή της»
15.02.26 , 19:20 Το τελευταίο «παράθυρο» για σύνταξη πριν τα 62 έτη ηλικίας
15.02.26 , 19:15 Πόρος: Οι ισχυροί νοτιάδες έβγαλαν τη θάλασσα στη στεριά!
15.02.26 , 19:05 Το MINI Countryman D στο όρος Φούτζι
ZAF: Η ηλικία, το πραγματικό όνομα, το bullying και η Εurovision
O Φλεβάρης φέρνει αλλαγές σε τρία ζώδια
Κατερίνα Βρανά: Η ιστορία της stand up comedian που δεν το έβαλε κάτω
«Πλακώθηκε» με τον Άρη και πάει σε άλλη μεγάλη ομάδα ο Μορόν!
Good Job Nicky: Η ανάρτηση με τη Σοφία Αλιμπέρτη και τον αδερφό του!
Κυριάκος Κυανός: «Έσκασε η σκωληκοειδίτιδα της κόρης μου. Ήταν επικίνδυνο»
Τζένη Μπαλατσινού: Πιο στιλάτη από ποτέ σε νέα της δημόσια εμφάνιση!
«Καμπάνα» στον Σορτς με απόφαση Αταμάν - Έρχονται αλλαγές με Χέιζ-Ντέιβις
Ρία Ελληνίδου: Έκανε... νυχάκια στο νέο μαγαζί του Δημήτρη Αλεξάνδρου
Δανάη Λιβιεράτου: «Ήταν ένας χωρισμός που δεν τον είχα ξεπεράσει τελείως»
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Ρεπορτάζ Τασούλα Παπανικολάου, κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star
Έγγραφο ντοκουμέντο στο ρεπορτάζ του Star για τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Νέες αποκαλύψεις για τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο Βιολάντα, με τον ιδιοκτήτη να παραμένει στα κρατητήρια περιμένοντας την απολογία του.
  • Έγγραφο ντοκουμέντο αποκαλύπτει παραλείψεις στην πυροπροστασία, ενώ ο υδραυλικός κατέθεσε ότι οι σωληνώσεις τοποθετήθηκαν χωρίς επίβλεψη.
  • Συγγενείς θυμάτων και εργαζόμενοι ζητούν απαντήσεις για την τραγωδία, ενώ ο ιδιοκτήτης ισχυρίζεται ότι τήρησε τη νομοθεσία.
  • Ο ιδιοκτήτης προγραμματίζει την υπερασπιστική του γραμμή, υποστηρίζοντας ότι συνεργαζόταν με ειδικούς επιστήμονες.
  • Πολλά ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα, όπως γιατί δεν δόθηκε εντολή για έλεγχο παρά την ύπαρξη περίεργης μυρωδιάς.

Νέες αποκαλύψεις φέρνει στο φως το Star για την φονική έκρηξη  στο εργοστάσιο Βιολάντα με τον κατηγορούμενο ιδιοκτήτη να παραμένει στα κρατητήρια περιμένοντας την απολογία του  την ερχόμενη Τρίτη.  Στο ρεπορτάζ της Τασούλας Παπανικολάου φαίνεται ένα έγγραφο ντοκουμέντο που αφορά στην πυροπροστασία του εργοστασίου.

Το έγγραφο ντοκουμέντο για το πιστοποιητικό πυροπροστασίας

Το έγγραφο ντοκουμέντο για το πιστοποιητικό πυροπροστασίας 

Ενώ ο υδραυλικός έχει καταθέσει ότι τοποθέτησε τις υπόγειες σωληνώσεις χωρις επίβλεψη και χωρίς να τηρηθούν οι προδιαγραφές δόθηκε η πιστοποίηση ότι τηρούνταν όλα τα μέτρα .

Την Τρίτη η απολογία του ιδιοκτήτη της Βιολάντα - Κινδυνεύει με ισόβια

Στο βίντεο φαίνεται επίσης αντίδραση του πεθερού του ιδιοκτήτη της Βιολάντα όταν είδε τους δημοσιογράφους έξω από την αστυνομική Διέυθυνση Τρικάλων. Είναι ο άνθρωπος που  είχε τον φούρνο που εξελιχθηκε  στην πορεία μέσω του γαμπρού του σε επιχείρηση παραγωγής μπισκότων .

Βιολάντα: Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας

Την ίδια ώρα συγγενείς θυμάτων και εργαζόμενοι ζητούν απαντήσεις για  την τραγωδία  και παρακολουθούν με προσοχή  τα όσα έρχονται στο φως μετά τη σύλληψη του ιδιοκτήτη.  «Ό,τι είχαμε να πούμε, το είπαμε στη Δικαιοσύνη» δήλωσε σύζυγος θύματος ενώ εργαζόμενη στη Βιολάντα τόνισε: «Νόμιζα ότι ήταν όλα τέλεια». 

Στα κρατητήρια της Αστυνομικής Διεύθυνσης Τρικάλων παραμένει  ο κατηγορούμενος πλέον για κακούργημα ιδιοκτήτης της Βιολάντα που ετοιμάζει ήδη την υπερασπιστική του γραμμή.


«Τήρησα τη νομοθεσία», υποστηρίζει ο ιδιοκτήτης - Αμίλητος στα κρατητήρια

Η Δήμητρα Τζιότζιου μετέδωσε  αποκλειστικές πληροφορίες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star για το τι θα ισχυριστεί ενώπιον της Ανακρίτριας την ερχόμενη Τρίτη. «Τήρησα τη νομοθεσία, έκανα όσα προέβλεπε ο νόμος» θα είναι η υπερασπιστική γραμμή του ιδιοκτήτη της Βιολάντα.

Η υπερασπιστική γραμμή του κατηγορούμενου: Τήρησα τη νομοθεσία

Η υπερασπιστική γραμμή του κατηγορούμενου ιδιοκτήτη: «Τήρησα τη νομοθεσία»  

Σύμφωνα επίσης με τις αποκλειστικές πληροφορίες του Star θα ισχυριστεί επιπλέον ότι συνεργαζόταν με ειδικούς επιστήμονες για όλα, οι οποίοι και υπέγραψαν μελέτες και άδειες. Βρίσκεται  σε συνεχείς επαφές με τους δύο δικηγόρους του που τους συναντά εδώ στα κρατητήρια της Αστυνομικής Διέυθυνσης Τρικάλων. Γνωρίζει ότι ως ιδιοκτήτης του εργοστασίου έχει μεγάλη ευθύνη και μένει να δούμε αν θα την αναλάβει καθώς υπάρχουν καταθέσεις που «τον καίνε». 
 
Είναι πολλά τα ερωτήματα στα οποία πρέπει να απαντήσει πάντως ενώπιον των δικαστικών αρχών. 

Το πιο βασικό: Γιατί δεν έδωσε εντολή για έλεγχο όταν όλοι ακόμη και ό ίδιος όπως έχει πει στην αρχική του κατάθεση  είχαν εντοπίσει την περίεργη μυρωδιά. Είναι αμίλητος ενώ τον είδε και ο πεθερός του
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΒΙΟΛΑΝΤΑ
 |
ΕΚΡΗΞΗ
 |
ΕΚΡΗΞΗ ΒΙΟΛΑΝΤΑ
 |
ΕΓΓΡΑΦΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ
 |
ΣΥΛΛΗΨΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top