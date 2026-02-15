Βιολάντα: Νέες αποκαλύψεις του Star για τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο

Νέες αποκαλύψεις φέρνει στο φως το Star για την φονική έκρηξη στο εργοστάσιο Βιολάντα με τον κατηγορούμενο ιδιοκτήτη να παραμένει στα κρατητήρια περιμένοντας την απολογία του την ερχόμενη Τρίτη. Στο ρεπορτάζ της Τασούλας Παπανικολάου φαίνεται ένα έγγραφο ντοκουμέντο που αφορά στην πυροπροστασία του εργοστασίου.

Το έγγραφο ντοκουμέντο για το πιστοποιητικό πυροπροστασίας

Ενώ ο υδραυλικός έχει καταθέσει ότι τοποθέτησε τις υπόγειες σωληνώσεις χωρις επίβλεψη και χωρίς να τηρηθούν οι προδιαγραφές δόθηκε η πιστοποίηση ότι τηρούνταν όλα τα μέτρα .

Στο βίντεο φαίνεται επίσης αντίδραση του πεθερού του ιδιοκτήτη της Βιολάντα όταν είδε τους δημοσιογράφους έξω από την αστυνομική Διέυθυνση Τρικάλων. Είναι ο άνθρωπος που είχε τον φούρνο που εξελιχθηκε στην πορεία μέσω του γαμπρού του σε επιχείρηση παραγωγής μπισκότων .

Την ίδια ώρα συγγενείς θυμάτων και εργαζόμενοι ζητούν απαντήσεις για την τραγωδία και παρακολουθούν με προσοχή τα όσα έρχονται στο φως μετά τη σύλληψη του ιδιοκτήτη. «Ό,τι είχαμε να πούμε, το είπαμε στη Δικαιοσύνη» δήλωσε σύζυγος θύματος ενώ εργαζόμενη στη Βιολάντα τόνισε: «Νόμιζα ότι ήταν όλα τέλεια».

Στα κρατητήρια της Αστυνομικής Διεύθυνσης Τρικάλων παραμένει ο κατηγορούμενος πλέον για κακούργημα ιδιοκτήτης της Βιολάντα που ετοιμάζει ήδη την υπερασπιστική του γραμμή.



«Τήρησα τη νομοθεσία», υποστηρίζει ο ιδιοκτήτης - Αμίλητος στα κρατητήρια

Η Δήμητρα Τζιότζιου μετέδωσε αποκλειστικές πληροφορίες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star για το τι θα ισχυριστεί ενώπιον της Ανακρίτριας την ερχόμενη Τρίτη. «Τήρησα τη νομοθεσία, έκανα όσα προέβλεπε ο νόμος» θα είναι η υπερασπιστική γραμμή του ιδιοκτήτη της Βιολάντα.

Η υπερασπιστική γραμμή του κατηγορούμενου ιδιοκτήτη: «Τήρησα τη νομοθεσία»

Σύμφωνα επίσης με τις αποκλειστικές πληροφορίες του Star θα ισχυριστεί επιπλέον ότι συνεργαζόταν με ειδικούς επιστήμονες για όλα, οι οποίοι και υπέγραψαν μελέτες και άδειες. Βρίσκεται σε συνεχείς επαφές με τους δύο δικηγόρους του που τους συναντά εδώ στα κρατητήρια της Αστυνομικής Διέυθυνσης Τρικάλων. Γνωρίζει ότι ως ιδιοκτήτης του εργοστασίου έχει μεγάλη ευθύνη και μένει να δούμε αν θα την αναλάβει καθώς υπάρχουν καταθέσεις που «τον καίνε».



Είναι πολλά τα ερωτήματα στα οποία πρέπει να απαντήσει πάντως ενώπιον των δικαστικών αρχών.

Το πιο βασικό: Γιατί δεν έδωσε εντολή για έλεγχο όταν όλοι ακόμη και ό ίδιος όπως έχει πει στην αρχική του κατάθεση είχαν εντοπίσει την περίεργη μυρωδιά. Είναι αμίλητος ενώ τον είδε και ο πεθερός του

