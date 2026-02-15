Suzuki VITARA: Οι δυνατότητες του μέσα από κινηματογραφικό φακό

Κατακτά κάθε διαδρομή σε μια κινηματογραφική τριλογία

15.02.26 , 20:19
Suzuki VITARA: Οι δυνατότητες του μέσα από κινηματογραφικό φακό
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Suzuki Greece παρουσιάζει τη νέα καμπάνια του Suzuki VITARA, η οποία εξελίσσεται μέσα από μια τριλογία τηλεοπτικών ταινιών και αποτυπώνει τη φιλοσοφία ενός SUV σχεδιασμένου για να ανταποκρίνεται σε κάθε οδηγική συνθήκη και κάθε τρόπο ζωής.Η καμπάνια βασίζεται σε ένα ενιαίο concept με τρεις διαφορετικές ταινίες, τοποθετημένες σε διαφορετικές εποχές του χρόνου.

Suzuki VITARA: Οι δυνατότητες του μέσα από κινηματογραφικό φακό

Κάθε ταινία δείχνει μια «άλλη» πτυχή του χαρακτήρα του VITARA, συνθέτοντας μια συνολική εικόνα της διαχρονικότητας, της ευελιξίας και της αξιοπιστίας του μοντέλου. Η επιλογή της τριλογίας ως μορφή αφήγησης επιτρέπει στην καμπάνια να παρουσιάσει το Suzuki VITARA ως ένα SUV με σταθερό χαρακτήρα και δυνατότητες που παραμένουν αναλλοίωτες ανεξαρτήτως εποχής ή περιβάλλοντος.

Suzuki VITARA: Οι δυνατότητες του μέσα από κινηματογραφικό φακό

Το μήνυμα της καμπάνιας, «Στο VITARA σου – και τίποτα δεν σε σταματά», συνοψίζει τη σχέση εμπιστοσύνης που διαμορφώνεται ανάμεσα στον οδηγό και το αυτοκίνητο, βασισμένη στη σιγουριά, τη σταθερότητα και την αξιοπιστία. Το επικοινωνιακό concept της καμπάνιας αντλεί έμπνευση από χαρακτηριστικά του VITARA, τα οποία αποτελούν τη βάση της καθημερινής του χρηστικότητας αλλά και της ικανότητάς του να ανταποκρίνεται σε πιο απαιτητικές συνθήκες οδήγησης.

Suzuki VITARA: Οι δυνατότητες του μέσα από κινηματογραφικό φακό

Το Suzuki VITARA διατίθεται με πλούσιο εξοπλισμό άνεσης και ασφάλειας, ενώ προσφέρει και επιλογές όπως σύστημα τετρακίνησης ALLGRIP και αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων. Σε συνδυασμό με την αξιοπιστία της Suzuki, διαμορφώνεται μια ολοκληρωμένη εμπειρία σε οποιαδήποτε οδηγική συνθήκη. Η τιμή του VITARA ξεκινά από τα 20.580€.Τα γυρίσματα διήρκεσαν συνολικά πέντε ημέρες με τη συμμετοχή συνεργείου 41 ατόμων. Πραγματοποιήθηκαν σε τρεις διαφορετικές τοποθεσίες της χώρας, από το Πέρασμα του Μπάρου σε υψόμετρο 1.900 μέτρων και το βουνό του Χελμού έως και το νησί της Κύθνου!

 

SUZUKI
 |
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΡΙΛΟΓΙΑ
Back to Top