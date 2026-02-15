Sing for Greece 2026: Οι επώνυμοι που βρέθηκαν στον Μεγάλο Τελικό

Γνωστά πρόσωπα από τον καλλιτεχνικό και τηλεοπτικό χώρο έδωσαν το «παρών» στον μεγάλο ελληνικό τελικό του Sing for Greece 2026, που πραγματοποιείται το βράδυ της Κυριακής 15 Φεβρουαρίου.

Τραγουδιστές, ηθοποιοί, παρουσιαστές και δημοσιογράφοι βρέθηκαν στον χώρο της διοργάνωσης για να παρακολουθήσουν τους 14 διαγωνιζόμενους που διεκδικούν το εισιτήριο για την εκπροσώπηση της Ελλάδας στον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision.

Το star.gr κι η Αθανασία Βογιάρη βρίσκονται εκεί για να μας μεταφέρουν όσα συμβαίνουν μπροστά και πίσω από τις κάμερες.

Sing for Greece 2026: Κατερίνα Καραβάτου /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Sing for Greece 2026: Μαντώ

Sing for Greece 2026: Γαρυφαλλιά Καληφώνη /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Sing for Greece 2026: Η Δάφνη Μπόκοτα με το γιο της, Νίκο Κοσώνα /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Sing for Greece 2026: Έμιλυ Κολιανδρή- Όλγα Μιχαλοπούλου /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Sing for Greece 2026: Κατερίνα Στικούδη /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Sing for Greece 2026: Χριστίνα Πολίτη

Sing for Greece 2026: Λένα Αρώνη /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Sing for Greece 2026: Η Ρούλα Ρέβη κι ο Αποστόλης Τότσικας με τα παιδιά τους /Φωτογραφία NDP Photo Agency