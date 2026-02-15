Sing for Greece 2026: Οι επώνυμοι που βρέθηκαν στον Μεγάλο Τελικό

Τραγουδιστές, δημοσιογράφοι, παρουσιαστές κι ηθοποιοί

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Φωτογραφίες NDP Photo Agency
Sing for Greece 2026:
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο μεγάλος τελικός του Sing for Greece 2026 πραγματοποιήθηκε στις 15 Φεβρουαρίου.
  • Πολλοί επώνυμοι από τον καλλιτεχνικό και τηλεοπτικό χώρο παρακολούθησαν τη διοργάνωση.
  • Συμμετείχαν 14 διαγωνιζόμενοι για την εκπροσώπηση της Ελλάδας στη Eurovision 2026.
  • Η Αθανασία Βογιάρη και το star.gr καλύπτουν το γεγονός με ζωντανές αναφορές.
  • Ο διαγωνισμός αφορά την επιλογή τραγουδιού για τον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision.

Γνωστά πρόσωπα από τον καλλιτεχνικό και τηλεοπτικό χώρο έδωσαν το «παρών» στον μεγάλο ελληνικό τελικό του Sing for Greece 2026, που πραγματοποιείται το βράδυ της Κυριακής 15 Φεβρουαρίου.

Τραγουδιστές, ηθοποιοί, παρουσιαστές και δημοσιογράφοι βρέθηκαν στον χώρο της διοργάνωσης για να παρακολουθήσουν τους 14 διαγωνιζόμενους που διεκδικούν το εισιτήριο για την εκπροσώπηση της Ελλάδας στον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision.

Sing for Greece 2026: Οι επώνυμοι που βρέθηκαν στον Μεγάλο Τελικό

Το star.gr κι η Αθανασία Βογιάρη βρίσκονται εκεί για να μας μεταφέρουν όσα συμβαίνουν μπροστά και πίσω από τις κάμερες.

Sing for Greece 2026: Κατερίνα Καραβάτου

Sing for Greece 2026: Κατερίνα Καραβάτου /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Sing for Greece 2026: Μαντώ

Sing for Greece 2026: Μαντώ

Sing for Greece 2026: Γαρυφαλλιά Καληφώνη 

Sing for Greece 2026: Γαρυφαλλιά Καληφώνη /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Sing for Greece 2026: Η Δάφνη Μπόκοτα με το γιο της, Νίκο Κοσώνα 

Sing for Greece 2026: Η Δάφνη Μπόκοτα με το γιο της, Νίκο Κοσώνα /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Sing for Greece 2026: Έμιλυ Κολιανδρή- Όλγα Μιχαλοπούλου /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Sing for Greece 2026: Έμιλυ Κολιανδρή- Όλγα Μιχαλοπούλου /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Sing for Greece 2026: Οι επώνυμοι που βρέθηκαν στον Μεγάλο Τελικό

Sing for Greece 2026: Κατερίνα Στικούδη 

Sing for Greece 2026: Κατερίνα Στικούδη /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Sing for Greece 2026: Χριστίνα Πολίτη

Sing for Greece 2026: Χριστίνα Πολίτη

Sing for Greece 2026: Λένα Αρώνη

Sing for Greece 2026: Λένα Αρώνη /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Sing for Greece 2026: Η Ρούλα Ρέβη κι ο Αποστόλης Τότσικας με τα παιδιά τους

Sing for Greece 2026: Η Ρούλα Ρέβη κι ο Αποστόλης Τότσικας με τα παιδιά τους /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Sing for Greece 2026: Οι επώνυμοι που βρέθηκαν στον Μεγάλο Τελικό

Sing for Greece 2026: Οι επώνυμοι που βρέθηκαν στον Μεγάλο Τελικό

