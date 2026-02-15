Sing for Greece: Η Marseaux μας κέρδισε με το... Χάνομαι!

Τα πήγε πολύ καλά στον Μεγάλο Τελικό

Media
Πηγή: Φωτογραφίες NDP Photo Agency
Δείτε την εμφάνιση της Marseaux στο Sing for Greece 2026
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Marseaux συμμετείχε στον εθνικό τελικό της Eurovision 2026 με το κομμάτι "Χάνομαι".
  • Η καλλιτέχνιδα είναι υποψήφια για να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Βιέννη τον Μάιο.
  • Συνεργάζεται με τους Good Job Nicky και Ακύλα, και είναι ψηλά στις στοιχηματικές προβλέψεις.
  • Η Marseaux εξέφρασε άγχος για την απόδοσή της και την επιθυμία να μην απογοητεύσει το κοινό.
  • Αντιμετωπίζει πίεση από τα ΜΜΕ και τα κοινωνικά δίκτυα, αλλά θέλει να είναι παράδειγμα δύναμης.

Η Marseaux βρέθηκε στη σκηνή του εθνικού τελικού για την Eurovision 2026, το βράδυ της Κυριακής, όπως είδαμε στο πρόγραμμα της ΕΡΤ από την Πειραιώς 260.

Marseaux: Οι γονείς, η σχέση με την αδελφή της και η Eurovision

Η νεαρή καλλιτέχνιδα θέλησε να προσδώσει την ίδια ενέργεια και το ίδιο πάθος στο κομμάτι της, το “Χάνομαι” μιας και αυτά ήταν τα στοιχεία που της έδωσαν το πολυπόθητο εισιτήριο για τη μεγάλη βραδιά.

Sing for Greece: Η Marseaux μας κέρδισε με το... Χάνομαι!

Άλλωστε, μαζί με τον Good Job Nicky και τον Ακύλα, η Marseaux βρίσκεται ψηλά στις προβλέψεις των στοιχημάτων προκειμένου να είναι εκείνη που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Βιέννη τον ερχόμενο Μάιο.

Ένα 24ωρο πριν την εμφάνισή της στον Εθνικό Τελικό, η τραγουδίστρια μοιράστηκε τις σκέψεις της στα social media. 

Marseaux: «Δεν μπορούμε να αρέσουμε σε όλους»

«Αυτές τις μέρες με έχει καταβάλει το άγχος. Δεν είναι άγχος για το αν θα κερδίσω, ούτε άγχος για το αν θα πάω στη Eurovision. Είναι το άγχος μου να μην απογοητεύσω εσάς. Να μη λυγίσω κάτω απ’ την πίεση που περιτριγυρίζει το διαγωνισμό, τα κανάλια, τις απόψεις για το σώμα μου, την τόση τυχαία χολή που διαβάζω στο ίντερνετ.

Sing for Greece: Η Marseaux μας κέρδισε με το... Χάνομαι!

Να μην χάσω τη μάχη με τον εαυτό μου και να σταθώ δυνατή για όσους με ακούν να έχουν ένα παράδειγμα στα δικά τους δύσκολα», ανέφερε η Marseaux.

SING FOR GREECE 2026
 |
SING FOR GREECE – ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ 2026
 |
MARSEAUX
 |
«ΧΑΝΟΜΑΙ»
