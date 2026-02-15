Sing for Greece: Η Marseaux μας κέρδισε με το... Χάνομαι!

Η Marseaux βρέθηκε στη σκηνή του εθνικού τελικού για την Eurovision 2026, το βράδυ της Κυριακής, όπως είδαμε στο πρόγραμμα της ΕΡΤ από την Πειραιώς 260.

Η νεαρή καλλιτέχνιδα θέλησε να προσδώσει την ίδια ενέργεια και το ίδιο πάθος στο κομμάτι της, το “Χάνομαι” μιας και αυτά ήταν τα στοιχεία που της έδωσαν το πολυπόθητο εισιτήριο για τη μεγάλη βραδιά.

Άλλωστε, μαζί με τον Good Job Nicky και τον Ακύλα, η Marseaux βρίσκεται ψηλά στις προβλέψεις των στοιχημάτων προκειμένου να είναι εκείνη που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Βιέννη τον ερχόμενο Μάιο.

Ένα 24ωρο πριν την εμφάνισή της στον Εθνικό Τελικό, η τραγουδίστρια μοιράστηκε τις σκέψεις της στα social media.

«Αυτές τις μέρες με έχει καταβάλει το άγχος. Δεν είναι άγχος για το αν θα κερδίσω, ούτε άγχος για το αν θα πάω στη Eurovision. Είναι το άγχος μου να μην απογοητεύσω εσάς. Να μη λυγίσω κάτω απ’ την πίεση που περιτριγυρίζει το διαγωνισμό, τα κανάλια, τις απόψεις για το σώμα μου, την τόση τυχαία χολή που διαβάζω στο ίντερνετ.

Να μην χάσω τη μάχη με τον εαυτό μου και να σταθώ δυνατή για όσους με ακούν να έχουν ένα παράδειγμα στα δικά τους δύσκολα», ανέφερε η Marseaux.