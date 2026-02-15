Sing for Greece 2026: Αναμενόμενα ο Akylas... αποθεώθηκε - Θα το ferei;

Με το συμβολικό νούμερο #12, ο Akylas σάρωσε τα πάντα με την εμφάνισή του στον Μεγάλο Τελικό του Sing for Greece 2026.

Από τις πρώτες νότες του κομματιού, το Ferto προκάλεσε πανικό στο κοινό της Πειραιώς 260, αποδεικνύοντας για ακόμη μια φορά τον λόγο που αποτελεί το απόλυτο φαβορί της φετινής διοργάνωσης.

Τα ρετρό γραφικά που θυμίζουν Super Mario, την εκκεντρική του στυλιστική εμφάνιση και τα εύστοχα φωνητικά του, ο Ακύλας δηλώνει έτοιμος να το… φέρει τον Μάιο στην Αυστρία.

«Δεν μπορώ να πιστέψω το πόσο το έχετε αγκαλιάσει, χορέψει, γουστάρει! «ΕΙΝΑΙ ΤΡΕΛΟΟΟΟ». Δε φανταζόμουν ποτέ πως τα 27 μου θα έμοιαζαν έτσι. Το FERTO έχει αλλάξει ήδη τη ζωή μου γιατί βρήκα όλους εσάς. Και είμαι τόσο ευγνώμων γι’ αυτό», ανέφερε σε πρόσφατη ανάρτησή του ο Akylas με αφορμή τα γενέθλιά του.

Δείτε την εμφάνιση του Akyla μέσα από τον χώρο όπου διεξήχθη η μεγάλη βραδιά