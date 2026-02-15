Sing for Greece 2026: Αναμενόμενα ο Akylas... αποθεώθηκε - Θα το ferei;

Καταχειροκροτήθηκε το μεγάλο φαβορί για τη φετινή Eurovision

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
16.02.26 , 00:05 Sing for Greece: Ο Akylas θα μας εκπροσωπήσει στην Eurovision 2026!
16.02.26 , 00:01 Αυτή είναι η πρόταση ΗΠΑ στο Ιράν για τα πυρηνικά της Τεχεράνης
15.02.26 , 23:50 Παιδικός Καρκίνος: 3 στα 4 παιδιά θεραπεύονται στο «ΕΛΠΙΔΑ»
15.02.26 , 23:28 «Θρίλερ» με νεκρή Ισραηλινή σε ξενοδοχείο της Αθήνας
15.02.26 , 22:55 Sing for Greece 2026: Αναμενόμενα ο Akylas... αποθεώθηκε - Θα το ferei;
15.02.26 , 22:46 Η Evangelia με το τραγούδι Parea ξεσήκωσε το Sing for Greece 2026!
15.02.26 , 22:26 Βιολάντα: Νέες αποκαλύψεις του Star για τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο
15.02.26 , 22:22 Good Job Nicky: Απέδειξε γιατί είναι ένα από τα μεγάλα φαβορί!
15.02.26 , 22:08 Sing for Greece: Η Marseaux μας κέρδισε με το... Χάνομαι!
15.02.26 , 21:08 Tαυτοποιήθηκε η σορός του ψαρά που ήταν αγνοούμενος στη Λακωνία
15.02.26 , 21:08 Η αφρικανική σκόνη «πνίγει» την Αθήνα – Πώς να προστατευτείτε
15.02.26 , 20:55 Sing for Greece 2026: Οι επώνυμοι που βρέθηκαν στον Μεγάλο Τελικό
15.02.26 , 20:41 TractioN: Δείτε το parking challenge του Αναστάση Ροϊλού στη βροχή!
15.02.26 , 20:19 Suzuki VITARA: Οι δυνατότητες του μέσα από κινηματογραφικό φακό
15.02.26 , 20:02 Δανάη Λιβιεράτου: «Ήταν ένας χωρισμός που δεν τον είχα ξεπεράσει τελείως»
Κατερίνα Βρανά: Η ιστορία της stand up comedian που δεν το έβαλε κάτω
Good Job Nicky: Η ανάρτηση με τη Σοφία Αλιμπέρτη και τον αδερφό του!
O Φλεβάρης φέρνει αλλαγές σε τρία ζώδια
Akylas: Η ηλικία, το Instagram, το πραγματικό όνομα και η Eurovision
Ρία Ελληνίδου: Έκανε... νυχάκια στο νέο μαγαζί του Δημήτρη Αλεξάνδρου
Κυριάκος Κυανός: «Έσκασε η σκωληκοειδίτιδα της κόρης μου. Ήταν επικίνδυνο»
Sing for Greece: Ο Akylas θα μας εκπροσωπήσει στην Eurovision 2026!
Δανάη Λιβιεράτου: «Ήταν ένας χωρισμός που δεν τον είχα ξεπεράσει τελείως»
Τζένη Μπαλατσινού: Πιο στιλάτη από ποτέ σε νέα της δημόσια εμφάνιση!
Ειρήνη Αγγελοπούλου: Το Instagram, οι σπουδές & η αγάπη για την υποκριτική
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Πηγή: Φωτογραφίες NDP Photo Agency
Δείτε την εμφάνιση του Akyla στο Sing for Greece 2026
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Akylas εντυπωσίασε στον Μεγάλο Τελικό του Sing for Greece 2026 με το κομμάτι του 'Ferto'.
  • Η εμφάνισή του χαρακτηρίστηκε από ρετρό γραφικά και εκκεντρικό στυλ.
  • Αποτελεί το φαβορί για την εκπροσώπηση της Ελλάδας στον διαγωνισμό της Αυστρίας τον Μάιο.
  • Εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για την υποστήριξη του κοινού κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του.
  • Το 'Ferto' έχει ήδη αλλάξει τη ζωή του, σύμφωνα με τις δηλώσεις του.

Με το συμβολικό νούμερο #12, ο Akylas σάρωσε τα πάντα με την εμφάνισή του στον Μεγάλο Τελικό του Sing for Greece 2026.

Akylas: Η ηλικία, το Instagram, το πραγματικό όνομα και η Eurovision

Από τις πρώτες νότες του κομματιού, το Ferto προκάλεσε πανικό στο κοινό της Πειραιώς 260, αποδεικνύοντας για ακόμη μια φορά τον λόγο που αποτελεί το απόλυτο φαβορί της φετινής διοργάνωσης.

Sing for Greece 2026: Αναμενόμενα ο Akylas... αποθεώθηκε - Θα το ferei;

Τα ρετρό γραφικά που θυμίζουν Super Mario, την εκκεντρική του στυλιστική εμφάνιση και τα εύστοχα φωνητικά του, ο Ακύλας δηλώνει έτοιμος να το… φέρει τον Μάιο στην Αυστρία.

Eurovision 2026: Akylas, Good Job Nicky και Evangelia τα... σπάνε παρέα!

Sing for Greece 2026: Αναμενόμενα ο Akylas... αποθεώθηκε - Θα το ferei;

«Δεν μπορώ να πιστέψω το πόσο το έχετε αγκαλιάσει, χορέψει, γουστάρει! «ΕΙΝΑΙ ΤΡΕΛΟΟΟΟ».  Δε φανταζόμουν ποτέ πως τα 27 μου θα έμοιαζαν έτσι. Το FERTO έχει αλλάξει ήδη τη ζωή μου γιατί βρήκα όλους εσάς. Και είμαι τόσο ευγνώμων γι’ αυτό», ανέφερε σε πρόσφατη ανάρτησή του ο Akylas με αφορμή τα γενέθλιά του. 

Sing for Greece 2026: Αναμενόμενα ο Akylas... αποθεώθηκε - Θα το ferei;

Δείτε την εμφάνιση του Akyla μέσα από τον χώρο όπου διεξήχθη η μεγάλη βραδιά
Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
SING FOR GREECE 2026
 |
ΑΚΥΛΛΑΣ
 |
FERTO
 |
SING FOR GREECE – ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ 2026
 |
EUROVISION 2026
 |
AKYLAS
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top