«Θρίλερ» με νεκρή Ισραηλινή σε ξενοδοχείο της Αθήνας

Νεκρή εντοπίστηκε το μεσημέρι της Κυριακής μία 53χρονη υπήκοος Ισραήλ σε δωμάτιο ξενοδοχείου στο κέντρο της Αθήνας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα, η οποία φέρεται να ήταν σκηνοθέτης, διέμενε στο ξενοδοχείο επί της οδού Λέκκα, όπου είχε καταλύσει από τις 4 Φεβρουαρίου.

Οι πρώτες ενδείξεις παραπέμπουν σε αυτοχειρία, ωστόσο στο σημείο κλήθηκε ιατροδικαστής, ενώ έχει ήδη παραγγελθεί νεκροψία–νεκροτομή, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου.

Το άψυχο σώμα της εντόπισε ο αδελφός της, ο οποίος, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, την αναζητούσε για ώρες, καλώντας επανειλημμένα στο κινητό της τηλέφωνο χωρίς να λάβει απάντηση.

Οι διωκτικές Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, ενώ οι αστυνομικοί συλλέγουν υλικό από κάμερες ασφαλείας και λαμβάνουν καταθέσεις από το προσωπικό του ξενοδοχείου. Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη.

