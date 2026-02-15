«Θρίλερ» με νεκρή Ισραηλινή σε ξενοδοχείο της Αθήνας

Τα σενάρια που εξετάζει η  Ελληνική Αστυνομία

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
16.02.26 , 00:05 Sing for Greece: Ο Akylas θα μας εκπροσωπήσει στην Eurovision 2026!
16.02.26 , 00:01 Αυτή είναι η πρόταση ΗΠΑ στο Ιράν για τα πυρηνικά της Τεχεράνης
15.02.26 , 23:50 Παιδικός Καρκίνος: 3 στα 4 παιδιά θεραπεύονται στο «ΕΛΠΙΔΑ»
15.02.26 , 23:28 «Θρίλερ» με νεκρή Ισραηλινή σε ξενοδοχείο της Αθήνας
15.02.26 , 22:55 Sing for Greece 2026: Αναμενόμενα ο Akylas... αποθεώθηκε - Θα το ferei;
15.02.26 , 22:46 Η Evangelia με το τραγούδι Parea ξεσήκωσε το Sing for Greece 2026!
15.02.26 , 22:26 Βιολάντα: Νέες αποκαλύψεις του Star για τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο
15.02.26 , 22:22 Good Job Nicky: Απέδειξε γιατί είναι ένα από τα μεγάλα φαβορί!
15.02.26 , 22:08 Sing for Greece: Η Marseaux μας κέρδισε με το... Χάνομαι!
15.02.26 , 21:08 Tαυτοποιήθηκε η σορός του ψαρά που ήταν αγνοούμενος στη Λακωνία
15.02.26 , 21:08 Η αφρικανική σκόνη «πνίγει» την Αθήνα – Πώς να προστατευτείτε
15.02.26 , 20:55 Sing for Greece 2026: Οι επώνυμοι που βρέθηκαν στον Μεγάλο Τελικό
15.02.26 , 20:41 TractioN: Δείτε το parking challenge του Αναστάση Ροϊλού στη βροχή!
15.02.26 , 20:19 Suzuki VITARA: Οι δυνατότητες του μέσα από κινηματογραφικό φακό
15.02.26 , 20:02 Δανάη Λιβιεράτου: «Ήταν ένας χωρισμός που δεν τον είχα ξεπεράσει τελείως»
Κατερίνα Βρανά: Η ιστορία της stand up comedian που δεν το έβαλε κάτω
Good Job Nicky: Η ανάρτηση με τη Σοφία Αλιμπέρτη και τον αδερφό του!
O Φλεβάρης φέρνει αλλαγές σε τρία ζώδια
Akylas: Η ηλικία, το Instagram, το πραγματικό όνομα και η Eurovision
Ρία Ελληνίδου: Έκανε... νυχάκια στο νέο μαγαζί του Δημήτρη Αλεξάνδρου
Κυριάκος Κυανός: «Έσκασε η σκωληκοειδίτιδα της κόρης μου. Ήταν επικίνδυνο»
Sing for Greece: Ο Akylas θα μας εκπροσωπήσει στην Eurovision 2026!
Δανάη Λιβιεράτου: «Ήταν ένας χωρισμός που δεν τον είχα ξεπεράσει τελείως»
Τζένη Μπαλατσινού: Πιο στιλάτη από ποτέ σε νέα της δημόσια εμφάνιση!
Ειρήνη Αγγελοπούλου: Το Instagram, οι σπουδές & η αγάπη για την υποκριτική
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
περιπολικό Αστυνομίας
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Νεκρή βρέθηκε 53χρονη Ισραηλινή σε ξενοδοχείο στο κέντρο της Αθήνας.
  • Η γυναίκα, πιθανώς σκηνοθέτης, διέμενε στο ξενοδοχείο από 4 Φεβρουαρίου.
  • Πρώτες ενδείξεις υποδεικνύουν αυτοχειρία, αλλά παραγγέλθηκε νεκροψία–νεκροτομή.
  • Το σώμα της βρήκε ο αδελφός της, ο οποίος την αναζητούσε.
  • Η αστυνομία εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα και συλλέγει υλικό από κάμερες ασφαλείας.

Νεκρή εντοπίστηκε το μεσημέρι της Κυριακής μία 53χρονη υπήκοος Ισραήλ σε δωμάτιο ξενοδοχείου στο κέντρο της Αθήνας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα, η οποία φέρεται να ήταν σκηνοθέτης, διέμενε στο ξενοδοχείο επί της οδού Λέκκα, όπου είχε καταλύσει από τις 4 Φεβρουαρίου.

Οι πρώτες ενδείξεις παραπέμπουν σε αυτοχειρία, ωστόσο στο σημείο κλήθηκε ιατροδικαστής, ενώ έχει ήδη παραγγελθεί νεκροψία–νεκροτομή, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου.

Το άψυχο σώμα της εντόπισε ο αδελφός της, ο οποίος, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, την αναζητούσε για ώρες, καλώντας επανειλημμένα στο κινητό της τηλέφωνο χωρίς να λάβει απάντηση.

Οι διωκτικές Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, ενώ οι αστυνομικοί συλλέγουν υλικό από κάμερες ασφαλείας και λαμβάνουν καταθέσεις από το προσωπικό του ξενοδοχείου. Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη.
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΝΕΚΡΗ
 |
ΙΣΡΑΗΛΙΝΗ
 |
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top