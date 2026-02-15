Η Evangelia με το τραγούδι Parea ξεσήκωσε το Sing for Greece 2026!

Δείτε την εμφάνιση της Evangelia στο Sing for Greece 2026

Η Evangelia με το τραγούδι Parea ξεσήκωσε στον εθνικό τελικό της Eurovision 2026.

Η γνωστή τραγουδίστρια, μετά την περσινή της συμμετοχή, φέτος συμμετέχει για δεύτερη φορά στον τελικό από τον οποίο θα προκύψει το τραγούδι το οποίο θα μας εκπροσωπήσει τον Μάιο στη Βιέννη.

Πλαισιωμένη από τους χορευτές της και κρατώντας ένα κόκκινο λουλούδι, η Evangelia έδωσε το έναυσμα για να αρχίσει η μεγάλη μουσική γιορτή, παρασύροντας το κοινό που την αποθέωσε.

Το Παρέα, γραμμένη από μία πλειάδα δημιουργών, συνδυάζει το σύγχρονο με το παραδοσιακό ελληνικό στοιχείο και μας καλεί να σηκώσουμε… ποτήρια στον αέρα, χορεύοντας στους ρυθμούς της.