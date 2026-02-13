Γιάννης Βούρος: Το βίντεο στο σπίτι με τα παιδιά του που έγινε viral

Η Gen Z τού μαθαίνει τι σημαίνει «ringe, ghosting και crush

Celebrities & Gossip Νεα
Ο Γιάννης Βούρος είχε αποκαλύψει ότι ετοίμαζε κάτι με τα παιδιά του... σε συνέντευξή του στην εκπομπή "Καλημέρα, είπαμε;", στις 25/1/2026
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Γιάννης Βούρος συμμετείχε σε challenge με τα τρία του παιδιά, απαντώντας σε ερωτήσεις σχετικά με λέξεις της GEN Z.
  • Το βίντεο που δημοσιεύτηκε στα social media προκάλεσε γέλια με τις απαντήσεις του ηθοποιού, ο οποίος είχε μία σωστή.
  • Η κόρη του, Μαρία Λουίζα, και οι γιοί του, Στέφανος και Αλέξης, συμμετείχαν στο τεστ γνώσεων.
  • Ο Γιάννης Βούρος έχει τρία παιδιά από τρεις γάμους, με την Μαρία Λουίζα να είναι το μεγαλύτερο.
  • Ο ηθοποιός παντρεύτηκε τρεις φορές και έχει επανασυνδεθεί με την τελευταία του σύζυγο, Ελένη Κώνστα.

Ο Γιάννης Βούρος δέχτηκε το challenge των τριών του παιδιών να του κάνουν τεστ γνώσεων σχετικά με την ερμηνεία λέξεων της GEN Z, όπως «cringe, ghosting, crush». 

Οι απαντήσεις του δημοφιλούς ηθοποιού προκάλεσαν γέλια, ενώ είχε και μια σωστή απάντηση. Το απολαυστικό βίντεο δημοσίευσαν στα social media τους η Μαρία Λουίζα, ο Στέφανος και ο Αλέξης Βούρος, με τη λεζάντα: 

«Το σκεφτόμαστε καιρό . ΗΡΘΕ η ώρα. 4 Βούροι μαζί. Τι μπορεί να συμβεί; Πολλά πιστέψτε με. Πολλά. Αυτό είναι μόνο η αρχή . Το Βουρεϊκο είναι εδώ. Περιμένω τα σχόλια σας».

Γιάννης Βούρος: Οι σπουδές, οι γάμοι, τα διαζύγια και τα παιδιά

Το βίντεο έχει γυριστεί στο σαλόνι του σπιτιού του ηθοποιού, με τον ίδιο να είναι περιτριγυρισμένος από την κόρη και τους δύο γιους του. 

«Λοιπόν, μπαμπά, σήμερα θα σου κάνουμε τεστ γνώσεων. Λέξεις της GEN Z», του είπε η Μαρία Λουίζα. «Πάμε τα ξέρω, έχω διαβάσει», είπε με σιιγουριά ο ηθοποιός. Στη συνέχεια, ο Στέφανος τον ρώτησε τι σημαίνει η λέξη «cringe». «Είναι φαγώσιμο. Crange, cringe», απάντησε ο ηθοποιός και ξέσπασαν σε γέλια τα παιδιά του. 

Η επόμενη ερώτηση έγινε από τη Μαρία Λουίζα, που τον ρώτησε τι είναι το «ghosting». Σε αυτή την ερώτηση, απάντησε σωστά ο ηθοποιός, με την κόρη του να τον ρωτά: «Aυτό γιατί το ήξερες; Το έχεις κάνει παλαιότερα;». «Καθόλου, μου ήρθε τώρα από το ghost», απάντησε εκείνος. «Για πείτε οι προηγούμενες», σχολίασε ο Στέφανος.

Λένα Κώνστα-Γιάννης Βούρος- Νταίζη Σεμπεκοπούλου-Στέφανος Βουρός- Αλέξης Βουρός σε θεατρική πρεμιέρα, τον Νοέμβριο του 2024/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Λένα Κώνστα-Γιάννης Βούρος- Νταίζη Σεμπεκοπούλου-Στέφανος Βουρός- Αλέξης Βουρός σε θεατρική πρεμιέρα, τον Νοέμβριο του 2024/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

«Τι σημαίνει έχω crush;», ήταν η ερώτηση που του έκανε ο μικρότερος γιος του, Αλέξης. «Ότι τα έχω παίξει;», διερωτήθηκε. «Υπάρχει άλλη λέξη γι' αυτό... αυτό είναι το μπετώνω», του απάντησε και πάλι γέλασαν δυνατά όλοι μαζί. Όταν ο γιος του τού έδωσε τη σωστή ερμηνεία... ο ηθοποιός αντέδρασε: «Αυτά είναι αηδίες... έχω crush; Έχω καψούρα!».

Λένα Κώνστα- Γιάννης Βούρος- Μαρία Λουίζα Βούρου, σε θεατρική πρεμιέρα, το 2008/ NDP

Λένα Κώνστα- Γιάννης Βούρος- Μαρία Λουίζα Βούρου, σε θεατρική πρεμιέρα, το 2008/ NDP

Nα θυμίσουμε πως ο Γιάννης Βούρος έχει κάνει τρεις γάμους κι έχει τρία παιδιά. Το μεγαλύτερο από τα παιδιά του είναι η Μαρία Λουίζα. Με τη μητέρα της είχαν μια εφήμερη σχέση και δεν είχαν παντρευτεί. Μετά από χρόνια, μπαμπάς και κόρη διαπίστωσαν πως δεν είναι βιολογικό του παιδί, όμως ο ηθοποιός εξακολουθεί να τη νιώθει παιδί του και να έχει το επώνυμό του. 

 

Ο πρώτος γάμος του Γιάννη Βούρου ήταν με την ηθοποιό Άννα Αδριανού και ο δεύτερος με την Νταίζη Σεμπεκοπούλου, με την οποία  απέκτησαν τον γιο τους, Στέφανο. Ο τρίτος του γάμος ήταν με τη μητέρα του Αλέξη, Ελένη Κώνστα. Παντρεύτηκαν το 1998 κι έμειναν μαζί 24 χρόνια. Το 2018 χώρισαν, αλλά το 2020 αποφάσισαν να δώσουν μια δεύτερη ευκαιρία στη σχέση τους κι έτσι παντρεύτηκαν ξανά με πολιτικό γάμο στο δημαρχείο Βριλησσίων.

 

