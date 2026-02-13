Βούλγαρη: «Είπα στον Κώστα ότι αν θέλει παιδί εγώ δεν μπορώ να στο δώσω»

Η εξομολόγηση για τις εξωσωματικές και η διάγνωση που τη σόκαρε

  • Η Ανθή Βούλγαρη μίλησε για την ψυχολογική πίεση που υπέστη κατά τη διάρκεια των εξωσωματικών και τη δοκιμασία της σχέσης της με τον σύζυγό της, Κώστα.
  • Ανακοίνωσε στον Κώστα ότι δεν μπορεί να ξαναπροσπαθήσει για παιδί, οδηγώντας σε συζήτηση για το μέλλον τους.
  • Πέρασε σοβαρή περιπέτεια υγείας με διάγνωση σηραγγώδους αιμαγγειώματος στον εγκέφαλο, απαιτώντας χειρουργική επέμβαση.
  • Η εμπειρία αυτή την οδήγησε να δώσει περισσότερη σημασία στην υγεία της και να αναγνωρίσει τα όριά της.

Η Ανθή Βούλγαρη βρέθηκε καλεσμένη στο «Anestea the Podcast», όπου άνοιξε την καρδιά της στον Ανέστη Ευαγγελόπουλο για το ταξίδι της στη μητρότητα.

Ανθή Βούλγαρη: Γενέθλια στο στούντιο - Οι ευχές από Χασαπόπουλο & Φουρέιρα

Συγκεκριμένα, μίλησε ανοιχτά για την ψυχολογική και σωματική πίεση που υπέστη κατά τη διάρκεια των εξωσωματικών, η οποία δοκίμασε τη σχέση της με τον σύζυγό της, Κώστα Κωνσταντινίδη, καθώς και για την περιπέτεια υγείας που πέρασε.

«Είναι τόσα πολλά τα φάρμακα, τόσες πολλές οι ενέσεις που έχεις να κάνεις, οι ορμόνες, το πως σε διαχειρίζεται ο κάθε γιατρός, τα χρήματα που έχεις να πληρώσεις, το σκεπτικό ότι πόσο έχει πάει ο μήνας, μου ήρθε περίοδος, δεν μου ήρθε, και όταν σου έρχεται περίοδος η απογοήτευση, πάλι δεν τα κατάφερα, και να περίμενε και ο σύντροφος μου ίσως αυτή τη φορά να τα καταφέραμε και πάλι δεν τα έχουμε καταφέρει.

Ανθή Βούλγαρη: Η εξομολόγηση για τις εξωσωματικές και η διάγνωση που τη σόκαρε

Για εμένα μετά την τρίτη φορά, ήταν άγχος, δηλαδή λέω κοίτα να δεις που θα στεναχωρεθεί και αισθανόμουν και εγώ πως κάτι δεν πήγαινε καλά, κάτι δεν έκανα καλά.

Ανθή Βούλγαρη: Πήγε με τον γιο της στην εκπομπή της Σίσσυς Χρηστίδου

Μετά την τρίτη φορά λέω αν δεν κάτσει και αυτή τη φορά δεν μπορώ να ξαναπεράσω αυτή τη διαδικασία. Και όταν χαλάρωσα ήρθε μόνο του. Ο Κώστας ήθελε πολύ παιδί και αυτό το ήξερε. Του είπα λοιπόν κοίτα Κώστα μου δεν θα ξαναπροσπαθήσω, δεν μπορώ να μπω σε αυτή τη διαδικασία πάλι, αν εσύ θέλεις παιδί εγώ δεν μπορώ να στο δώσω και ίσως πρέπει να χωρίσουμε. Εκεί ήταν πολύ υποστηρικτικός και μου είπε πως εγώ θέλω μαζί σου να κάνω οικογένεια, να κάνω παιδί και τώρα που το σκέφτομαι ήταν σκληρό έτσι όπως του το έθεσα», εξομολογήθηκε η Ανθή Βούλγαρη.

Η Ανθή Βούλγαρη με τον Κώστα Κωνσταντινίδη στα Madwalk 2025 / NDP Photo Agency - Παναγιώτης Κουφαλέξης

Η εξομολόγηση για την περιπέτεια υγείας της

«Όταν σου λένε ότι έχεις κάτι στο κεφάλι και θα πρέπει να στο ανοίξουν για να στο βγάλουνε.. Ήταν 6 Αυγούστου, έπαθα την επιληπτική κρίση και με πηγαίνουν στο νοσοκομείο, δεν θυμόμουν τίποτα, μου κάνανε εξετάσεις και εγώ έλεγα πως ήταν υπερκόπωση γιατί δούλευα ατελείωτες ώρες και 2-3 δουλειές για να τα βγάλω πέρα, μέχρι που κλάταρα. Όταν μου είπαν ότι πρέπει να ειδοποιήσουμε τους γονείς σου, λέω εντάξει, κάτι συμβαίνει εδώ πέρα. Όταν  μου ανακοίνωσαν πως έχω στο κεφάλι ένα σηραγγώδες αιμαγγείωμα και πρέπει να βγει για να μην προκαλέσει αιμορραγία στον εγκέφαλο, εκεί σοκάρεσε. Αγχώθηκα μήπως πεθάνω. Είχα μια άμυνα και το αντιμετώπισα σαν να πρόκειται για κάποιον άλλον», περιλεγρψε στη συνέχεια η Ανθή Βούλγαρη.

«Εκεί άλλαξα ως άνθρωπος, άρχισα να δίνω σημασία στο σώμα μου, άρχισα να λέω ότι χρειάζομαι να ξεκουράζομαι και δεν είμαι υπεράνθρωπος», κατέληξε η παρουσιάστρια της εκπομπής «Κοινωνία Ώρα Mega». 

Σας θυμίζουμε ότι η Ανθή Βούλγαρη διαγνώστηκε με έναν όγκο στο κεφάλι και χρειάστηκε να μπει στο χειρουργείο για να τον αφαιρέσει.

