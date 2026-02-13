Ραγδαίες εξελίξεις στην Πιερία: Δύο άνδρες στο μικροσκόπιο των αρχών

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση του θανάτου του 48χρονου από τη Σφενδάμη Πιερίας, ο οποίος βρέθηκε απανθρακωμένος μέσα στο αυτοκίνητό του.

Όπως αποκάλυψε ο Γιώργος Σόμπολος στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», η Πυροσβεστική πήγε στο σπίτι του 48χρονου και πήρε τη συγκατάθεση των γονιών του για να προχωρήσει η άρση του τηλεφωνικού απορρήτου. Στο σπίτι βρήκαν και το κινητό τηλέφωνο του άνδρα, το οποίος το μοιραίο πρωινό δεν το είχε πάρει μαζί του.

Στο κινητό αυτό, οι άνδρες που ερευνούν την υπόθεση, βρήκαν μια κλήση, η οποία έγινε από συγκεκριμένο άνθρωπο, λίγα λεπτά πριν πεθάνει ο 48χρονος. Τον άνθρωπο αυτόν, τον έχουν καλέσει αυτή την ώρα οι αρχές και δίνει κάποιες εξηγήσεις για τον λόγο που πήρε τηλέφωνο τον 48χρονο.

Όπως είπε ο δημοσιογράφος, στο μικροσκόπιο βρίσκεται κι ένα δεύτερο πρόσωπο, φίλος του ατόμου που τηλεφώνησε στον 48χρονο, ο οποίος εξετάζεται μήπως είχε κάποιο βοηθητικό ρόλο σε αυτή την περίεργη υπόθεση.

Σύμφωνα μάλιστα με την εκπομπή, το άτομο που δίνει εξηγήσεις αυτή την ώρα στις αρχές είναι παντρεμένο. Παράλληλα φίλοι του 48χρονου, οι οποίοι γνώριζαν για μια κατάσταση, στην οποία εμπλεκόταν, έχουν μιλήσει στις αρχές και δεν αποκλείεται η κατάσταση αυτή να συνδέεται και με τον θάνατό του και με το πρόσωπο που τον κάλεσε στο τηλέφωνο πριν πεθάνει.

Το ενδιαφέρον των αρχών έχει κεντρίσει και η κατάθεση μιας γυναίκας που βρισκόταν σε περιοχή, κοντά στο σημείο, όπου κάηκε το αυτοκίνητο του 48χρονου. Η γυναίκα αυτή είπε ότι είδε ένα αυτοκίνητο να κινείται με πολύ χαμηλή ταχύτητα στον δρόμο, όπου βρέθηκε το αυτοκίνητο του 48χρονου. Σύμφωνα με την ίδια, μέσα στο αυτοκίνητο βρίσκονταν δύο άτομα, το ένα εκ των οποίων είναι αυτό που είχε τηλεφωνήσει στον 48χρονο πριν φύγει από το σπίτι του με το αυτοκίνητό του.

Την ίδια ώρα το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής αναμένει από μέρα σε μέρα τα αποτυπώματα και το DNA από τα καπάκια των πλαστικών δοχείων τα οποία βρέθηκαν στην καρότσα του αγροτικού οχήματος. Ενδέχεται όμως να μην βρεθεί και τίποτα, καθώς την ώρα της φωτιάς έβρεχε καταρρακτωδώς και πιθανόν να μην έχουν μείνει αποτυπώματα πάνω στα καπάκια.

Αναμένεται τέλος και η άρση τηλεφωνικού απορρήτου και αναμένεται να κληθούν για κατάθεση και άλλα άτομα, σε περίπτωση που βρεθεί στο κινητό του 48χρονου κάποια κλήση ή κάποιο μήνυμα.

