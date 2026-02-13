Ραγδαίες εξελίξεις στην Πιερία: Δύο άνδρες στο μικροσκόπιο των αρχών

Η κλήση λίγα λεπτά πριν πεθάνει ο 48χρονος και η μαρτυρία για το αυτοκίνητο

13.02.26 , 14:44 Ραγδαίες εξελίξεις στην Πιερία: Δύο άνδρες στο μικροσκόπιο των αρχών
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση του θανάτου 48χρονου από τη Σφενδάμη Πιερίας, βρέθηκε απανθρακωμένος στο αυτοκίνητό του.
  • Η Πυροσβεστική πήρε τη συγκατάθεση των γονιών του για άρση τηλεφωνικού απορρήτου, βρέθηκε κλήση από συγκεκριμένο άτομο πριν τον θάνατό του.
  • Αρχές εξετάζουν δεύτερο πρόσωπο, φίλο του ατόμου που τηλεφώνησε, για πιθανό ρόλο στην υπόθεση.
  • Μάρτυρας είδε αυτοκίνητο με δύο άτομα κοντά στο σημείο της φωτιάς, ένα εκ των οποίων είχε τηλεφωνήσει στον 48χρονο.
  • Αναμένονται αποτελέσματα από αποτυπώματα και DNA από πλαστικά δοχεία στην καρότσα του οχήματος, πιθανόν να μην βρεθούν λόγω καιρού.

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση του θανάτου του 48χρονου από τη Σφενδάμη Πιερίας, ο οποίος βρέθηκε απανθρακωμένος μέσα στο αυτοκίνητό του. 

Όπως αποκάλυψε ο Γιώργος Σόμπολος στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», η Πυροσβεστική πήγε στο σπίτι του 48χρονου και πήρε τη συγκατάθεση των γονιών του για να προχωρήσει η άρση του τηλεφωνικού απορρήτου. Στο σπίτι βρήκαν και το κινητό τηλέφωνο του άνδρα, το οποίος το μοιραίο πρωινό δεν το είχε πάρει μαζί του. 

Πιερία: Φωτογραφία Ντοκουμέντο Από Το Φλεγόμενο Όχημα

Στο κινητό αυτό, οι άνδρες που ερευνούν την υπόθεση, βρήκαν μια κλήση, η οποία έγινε από συγκεκριμένο άνθρωπο, λίγα λεπτά πριν πεθάνει ο 48χρονος. Τον άνθρωπο αυτόν, τον έχουν καλέσει αυτή την ώρα οι αρχές και δίνει κάποιες εξηγήσεις για τον λόγο που πήρε τηλέφωνο τον 48χρονο. 

Πιερία περίεργος θάνατος 48χρονου 1

Όπως είπε ο δημοσιογράφος, στο μικροσκόπιο βρίσκεται κι ένα δεύτερο πρόσωπο, φίλος του ατόμου που τηλεφώνησε στον 48χρονο, ο οποίος εξετάζεται μήπως είχε κάποιο βοηθητικό ρόλο σε αυτή την περίεργη υπόθεση. 

Πιερία: Μυστήριο με νεκρό άνδρα που βρέθηκε σε καμένο αυτοκίνητο

Σύμφωνα μάλιστα με την εκπομπή, το άτομο που δίνει εξηγήσεις αυτή την ώρα στις αρχές είναι παντρεμένο. Παράλληλα φίλοι του 48χρονου, οι οποίοι γνώριζαν για μια κατάσταση, στην οποία εμπλεκόταν, έχουν μιλήσει στις αρχές και δεν αποκλείεται η κατάσταση αυτή να συνδέεται και με τον θάνατό του και με το πρόσωπο που τον κάλεσε στο τηλέφωνο πριν πεθάνει. 

Πιερία περίεργος θάνατος 48χρονου 2

Θρίλερ στην Πιερία: Έλειπε το υοειδές οστό και δόντια από τη σορό

Το ενδιαφέρον των αρχών έχει κεντρίσει και η κατάθεση μιας γυναίκας που βρισκόταν σε περιοχή, κοντά στο σημείο, όπου κάηκε το αυτοκίνητο του 48χρονου. Η γυναίκα αυτή είπε ότι είδε ένα αυτοκίνητο να κινείται με πολύ χαμηλή ταχύτητα στον δρόμο, όπου βρέθηκε το αυτοκίνητο του 48χρονου. Σύμφωνα με την ίδια, μέσα στο αυτοκίνητο βρίσκονταν δύο άτομα, το ένα εκ των οποίων είναι αυτό που είχε τηλεφωνήσει στον 48χρονο πριν φύγει από το σπίτι του με το αυτοκίνητό του. 

Πιερία: Τι έδειξε η ιατροδικαστική έρευνα για την απανθρακωμένη σορό σε ΙΧ

Την ίδια ώρα το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής αναμένει από μέρα σε μέρα τα αποτυπώματα και το DNA από τα καπάκια των πλαστικών δοχείων τα οποία βρέθηκαν στην καρότσα του αγροτικού οχήματος. Ενδέχεται όμως να μην βρεθεί και τίποτα, καθώς την ώρα της φωτιάς έβρεχε καταρρακτωδώς και πιθανόν να μην έχουν μείνει αποτυπώματα πάνω στα καπάκια. 

Αναμένεται τέλος και η άρση τηλεφωνικού απορρήτου και αναμένεται να κληθούν για κατάθεση και άλλα άτομα, σε περίπτωση που βρεθεί στο κινητό του 48χρονου κάποια κλήση ή κάποιο μήνυμα. 
 

