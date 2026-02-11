Κατερίνα Καινούργιου: «Πέρυσι ήμουν 57 κιλά. Μια σταλίτσα»

Κατερίνα Καινούργιου: Τι Είπε για την Αλλαγή στην Εμφάνισή της

Η προβολή ενός ρεπορτάζ της Super Κατερίνα, πριν την εγκυμοσύνη της Κατερίνας Καινούργιου, στάθηκε η αφορμή για να σχολιάσει η παρουσιάστρια την αλλαγή στην εμφάνισή της.

«Εμένα μου έμεινε το πλάνο πέρσι που ήμουνα 57 κιλά. Μια σταλίτσα. Μα, στην εγκυμοσύνη δεν πρήζεσαι; Λογικό δεν είναι; Αλλά εννοείται. Και είναι πριν από έναν χρόνο. Είδες πώς αλλάζει ο άνθρωπος; Θα τα ξαναχάσεις μετά, σκοπός είναι να πάνε όλα καλά», είπε αρχικά η εγκυμονούσα παρουσιάστρια.

Ο Στέφανος Κωνσταντινίδης προσπάθησε να την καθησυχάσει. «Δε χρειάζεται να βιαστείς για να χάσεις τα κιλά. Άστο, να καταλαγιάσουν πρώτα οι ορμόνες, να βρεις μια σειρά…», της είπε.

«Νομίζω ότι με το που γεννάς, το σώμα επανέρχεται σιγά σιγά ούτως ή άλλως. Εμένα οι φίλες μου όλες με καισαρική, μια χαρά. Έχω φίλη κολλητή που στον έναν μήνα επανήλθε και είχε πάρει 20 κιλά. Θα μου πεις ότι ήταν τότε 30 ετών», συμπλήρωσε η KatKen.

Στις αρχές Ιανουαρίου, όποτε η Κατερίνα Καινούργιου ήταν 6,5 μηνών, είχε αποκαλύψει πως ζύγιζε 73 κιλά. Ξεκίνησε την εγκυμοσύνη της με βάρος 60 κιλά, ενώ συνήθως το βάρος της ήταν 57.

«Μόνο εμένα με φοβίζουν οι γιατροί με τα κιλά; Θα τα χάσω μετά γιατί είμαι πειθαρχημένη. Με αγχώνουν με κάποια συγκεκριμένα πράγματα, όπως η ζάχαρη, γιατί όλα αυτά είναι και για το μωρό. Ξεκίνησα την εγκυμοσύνη και ήμουν 60 κιλά και τώρα είμαι 73. Τα κανονικά μου κιλά είναι 57 απλά είχα πάρει ήδη γιατί έκανα κάποιες θεραπείες», είχε αποκαλύψει χαρακτηριστικά η Κατερίνα Καινούργιου, σε συνέντευξη με την Κέλλυ Κελεκίδου, η οποία είχε πάρει 35 κιλά, όταν ήταν έγκυος στον γιο της.

Η Κατερίνα Καινούργιου έχει πει κατά καιρούς πως επιζητά τη σοκολάτα και πως δεν μπορεί να αντισταθεί στα νόστιμα πιάτα που ετοιμάζει ο Πέτρος Συρίγος στην εκπομπή, Ωστόσο, συχνά ο Παναγιώτης Κουτσουμπής φροντίζει τα βραδινά της γεύματα να είναι ελαφριά σε θερμίδες.