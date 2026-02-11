Κατερίνα Καινούργιου: «Πέρυσι ήμουν 57 κιλά. Μια σταλίτσα»

«Πώς αλλάζει ο άνθρωπος μέσα σ ' έναν χρόνο», είπε

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
11.02.26 , 16:11 Η τηλεόραση έγινε 60 ετών! Ζαχαρέα – Κουβαράς συζητούν με τον Σπύρο Λάμπρου
11.02.26 , 15:49 Τούνη: Οι εκπλήξεις του συντρόφου της στη Σ. Αραβία για την επέτειο τους
11.02.26 , 15:46 Ο «Αόρατος Άνθρωπος» των Χανίων: Ζει χωρίς παρελθόν και ταυτότητα
11.02.26 , 15:45 Ξεκίνησε η συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν στην Άγκυρα
11.02.26 , 15:28 Ανεμοδαρμένα ύψη: Λαμπερές εμφανίσεις στην πρεμιέρα της ταινίας στην Αθήνα
11.02.26 , 15:21 Ανατροπή στη διαθήκη του αδελφού του Ν. Σεργιανόπουλου – Πλαστή η υπογραφή
11.02.26 , 14:57 Πάτρα: Ξεσπά η μητέρα του Γιάννη για την απόφαση του δικαστηρίου
11.02.26 , 14:52 Θρίλερ στην Πιερία: Έλειπε το ωοειδές οστό και δόντια από τη σορό
11.02.26 , 14:48 Η 19χρονη που άκουγε Pantera πριν το πιο τρελό άλμα στους Ολυμπιακούς
11.02.26 , 14:44 MasterChef: Πρώτη εξωτερική δοκιμασία με Μαρία Μπέη και Ηλία Κιαζόλι
11.02.26 , 14:34 Σωτήρης Δούβρης στο star.gr: «Το θέατρο οφείλει να αφυπνίζει συνειδήσεις»
11.02.26 , 14:07 Σία Κοσιώνη: Ξανά στο νοσοκομείο για επανέλεγχο μετά την πνευμονία
11.02.26 , 13:46 Tαϊλάνδη: Ένοπλος εισέβαλε σε σχολείο και κρατούσε ομήρους μαθητές
11.02.26 , 13:44 Κατερίνα Καινούργιου: «Πέρυσι ήμουν 57 κιλά. Μια σταλίτσα»
11.02.26 , 13:38 Ένα τραγούδι, πολλές ζωές: Το «Wicked Game» του Chris Isaak
Τάσος Ιορδανίδης: H Φιλοσοφική, το Εθνικό και τα 17 χρόνια με τη Ματίκα
Κατερίνα Καινούργιου: «Πέρυσι ήμουν 57 κιλά. Μια σταλίτσα»
Σωτήρης Χατζάκης: «Έδωσα στη γυναίκα μου τη χαρά να την παντρευτώ»
Απήγαγαν τη μητέρα πασίγνωστης παρουσιάστριας - Το σπαρακτικό μήνυμά της
Άρτα: Tι είναι η απόφραξη εντέρου που οδήγησε στον θάνατο την 35χρονη
Ιωάννα Τούνη: Αρραβωνιάστηκε με τον Δημήτρη Σπυριδωνίδη;
Τσαβαλιά: Η σπάνια φωτογραφία με τον γιο της και οι ευχές για τη γιορτή του
Μαρία Αναστασοπούλου: Η σχέση με τον πρώην σύντροφό της και ο νέος έρωτας!
Λιάγκας - Αντωνά: Πόζαραν αγκαλιασμένοι στον φωτογραφικό φακό
Θρίλερ στην Πιερία: Έλειπε το ωοειδές οστό και δόντια από τη σορό
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Κατερίνα Καινούργιου: Τι Είπε για την Αλλαγή στην Εμφάνισή της
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η προβολή ενός ρεπορτάζ της Super Κατερίνα, πριν την εγκυμοσύνη της Κατερίνας Καινούργιου, στάθηκε η αφορμή για να σχολιάσει η παρουσιάστρια την αλλαγή στην εμφάνισή της. 

Καινούργιου: Αποκάλυψε πότε θα σταματήσει από την εκπομπή για να γεννήσει

«Εμένα μου έμεινε το πλάνο πέρσι που ήμουνα 57 κιλά. Μια σταλίτσα. Μα, στην εγκυμοσύνη δεν πρήζεσαι; Λογικό δεν είναι; Αλλά εννοείται. Και είναι πριν από έναν χρόνο. Είδες πώς αλλάζει ο άνθρωπος; Θα τα ξαναχάσεις μετά, σκοπός είναι να πάνε όλα καλά», είπε αρχικά η εγκυμονούσα παρουσιάστρια. 

Η Κατερίνα Καινούργιου για την αλλαγή στην εμφάνισή της 

Η Κατερίνα Καινούργιου για την αλλαγή στην εμφάνισή της 

Ο Στέφανος Κωνσταντινίδης προσπάθησε να την καθησυχάσει. «Δε χρειάζεται να βιαστείς για να χάσεις τα κιλά. Άστο, να καταλαγιάσουν πρώτα οι ορμόνες, να βρεις μια σειρά…», της είπε.

Καινούργιου: «Κάθε μέρα φουσκώνω πιο πολύ – Δε χωράω να μπω από την πόρτα»

«Νομίζω ότι με το που γεννάς, το σώμα επανέρχεται σιγά σιγά ούτως ή άλλως. Εμένα οι φίλες μου όλες με καισαρική, μια χαρά. Έχω φίλη κολλητή που στον έναν μήνα επανήλθε και είχε πάρει 20 κιλά. Θα μου πεις ότι ήταν τότε 30 ετών», συμπλήρωσε η KatKen.

Στις αρχές Ιανουαρίου, όποτε η Κατερίνα Καινούργιου ήταν 6,5 μηνών, είχε αποκαλύψει πως ζύγιζε 73 κιλά. Ξεκίνησε την εγκυμοσύνη της με βάρος 60 κιλά, ενώ συνήθως το βάρος της ήταν 57. 

Καινούργιου: Πόσα κιλά έχει πάρει στην εγκυμοσύνη της και τι την αγχώνει

«Μόνο εμένα με φοβίζουν οι γιατροί με τα κιλά; Θα τα χάσω μετά γιατί είμαι πειθαρχημένη. Με αγχώνουν με κάποια συγκεκριμένα πράγματα, όπως η ζάχαρη, γιατί όλα αυτά είναι και για το μωρό. Ξεκίνησα την εγκυμοσύνη και ήμουν 60 κιλά και τώρα είμαι 73. Τα κανονικά μου κιλά είναι 57 απλά είχα πάρει ήδη γιατί έκανα κάποιες θεραπείες», είχε αποκαλύψει χαρακτηριστικά η Κατερίνα Καινούργιου, σε συνέντευξη με την Κέλλυ Κελεκίδου, η οποία είχε πάρει 35 κιλά, όταν ήταν έγκυος στον γιο της.

Η Κατερίνα Καινούργιου έχει πει κατά καιρούς πως επιζητά τη σοκολάτα και πως δεν μπορεί να αντισταθεί στα νόστιμα πιάτα που ετοιμάζει ο Πέτρος Συρίγος στην εκπομπή, Ωστόσο, συχνά ο Παναγιώτης Κουτσουμπής φροντίζει τα βραδινά της γεύματα να είναι ελαφριά σε θερμίδες.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
KΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ
 |
ΚΙΛΑ
 |
ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ
 |
ΕΜΦΑΝΙΣΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top