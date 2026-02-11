Ανεμοδαρμένα ύψη: Λαμπερές εμφανίσεις στην πρεμιέρα της ταινίας στην Αθήνα

Πρεμιέρα στην Αθήνα έκανε η πολυαναμενόμενη ταινία «Ανεμοδαρμένα ύψη», με τη Μάργκοτ Ρόμπι και τον Τζέικομπ Ελόρντι. Η ταινία είναι εμπνευσμένη από το κλασικό ομώνυμο μυθιστόρημα της Έμιλι Μπροντέ, σε σκηνοθεσία της βραβευμένης με Όσκαρ και BAFTA σκηνοθέτριας Έμεραλντ Φένελ.
Ανεμοδαρμένα ύψη: Κινηματογραφική πρεμιέρα στην Αθήνα
Πλήθος γνωστών προσώπων από τον χώρο των media και του θεάτρου παρακολούθησε την κινηματογραφική πρεμιέρα.
Ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε την Τζένη Μπότση, τη Μαρία Κορινθίου, την Καλομοίρα, την Ιζαμπέλλα Φούλοπ, τον Γιώργο Καραμίχο, τον Αργύρη Πανταζάρα και τη Σίσσυ Τουμάση, τον Παναγιώτη Μπουγιούρη και τον Κώστα Φραγκολιά.
Tόνια Σωτηροπούλου/ studio panoulis