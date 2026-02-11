Ανεμοδαρμένα ύψη: Λαμπερές εμφανίσεις στην πρεμιέρα της ταινίας στην Αθήνα

Οι ηθοποιοί που παραβρέθηκαν στην κινηματογραφική βραδιά

Ανεμοδαρμένα ύψη: To επίσημο τρέιλερ της ταινίας / βίντεο ΕΡΤ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Πρεμιέρα στην Αθήνα έκανε η πολυαναμενόμενη ταινία «Ανεμοδαρμένα ύψη», με τη Μάργκοτ Ρόμπι και τον Τζέικομπ Ελόρντι. Η ταινία είναι εμπνευσμένη από το κλασικό ομώνυμο μυθιστόρημα της Έμιλι Μπροντέ, σε σκηνοθεσία  της βραβευμένης με Όσκαρ και BAFTA σκηνοθέτριας Έμεραλντ Φένελ.

Ανεμοδαρμένα ύψη: Κινηματογραφική πρεμιέρα στην Αθήνα

Ανεμοδαρμένα ύψη: Κινηματογραφική πρεμιέρα στην Αθήνα

Πλήθος γνωστών προσώπων από τον χώρο των media και του θεάτρου παρακολούθησε την κινηματογραφική πρεμιέρα. 

Ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε την Τζένη Μπότση, τη Μαρία Κορινθίου, την Καλομοίρα, την Ιζαμπέλλα Φούλοπ, τον Γιώργο Καραμίχο, τον Αργύρη Πανταζάρα και τη Σίσσυ Τουμάση, τον Παναγιώτη Μπουγιούρη και τον Κώστα Φραγκολιά. 

 Τζένη Μπότση - Μαρία Κορινθίου/ studio panoulis

 Τζένη Μπότση - Μαρία Κορινθίου/ studio panoulis

Kαλομοίρα/ studio panoulis

Kαλομοίρα/ studio panoulis

Ιζαμπέλλα Φούλοπ/ studio panoulis

Ιζαμπέλλα Φούλοπ/ studio panoulis

Αργύρης Πανταζάρας - Αγγελική Μυλωνά - Σίσσυ Τουμάση/ studio panoulis

Αργύρης Πανταζάρας - Αγγελική Μυλωνά - Σίσσυ Τουμάση/ studio panoulis

Παναγιώτης Μπουγιούρης/ studio panoulis

Παναγιώτης Μπουγιούρης/ studio panoulis

Kώστας Φραγκολιάς/ studio panoulis

Kώστας Φραγκολιάς/ studio panoulis

Γιώργος Καραμίχος/ studio panoulis

Γιώργος Καραμίχος/ studio panoulis

Tόνια Σωτηροπούλου/ studio panoulis

Tόνια Σωτηροπούλου/ studio panoulis
