Η τηλεόραση έγινε 60 ετών! Ζαχαρέα – Κουβαράς συζητούν με τον Σπύρο Λάμπρου

Με αφορμή τη συμπλήρωση 60 χρόνων ελληνικής τηλεόρασης, η Μάρα Ζαχαρέα και ο Γιώργος Κουβαράς έκαναν ένα αφιέρωμα στην εκπομπή «Οι Συμφοιτητές» που προβάλλεται κάθε Τετάρτη στο YouTube, σε ένα ταξίδι μνήμης – από την εποχή που υπήρχε μόνο η δημόσια τηλεόραση, μέχρι τη σημερινή εικόνα της ταχύτητας, των live συνδέσεων και της ψηφιακής εποχής.

Καλεσμένος, ο δημοσιογράφος Σπύρος Λάμπρου, που έφερε μαζί του ιστορίες από το παρελθόν.

Γιώργος Κουβαράς - Σπύρος Λάμπρου - Μάρα Ζαχαρέα

Η συζήτηση ξεκίνησε με προσωπικές αναμνήσεις, τις οποίες σχολίασαν με χιούμορ. Ο Σπύρος Λάμπου αναφέρθηκε στις μνήμες που είχε από τη γιαγιά του στο Κορωπί, η οποία μιλούσε στον παρουσιαστή σαν να ήταν εκεί, τις στιγμές που ένα σπίτι στη γειτονιά είχε τηλεόραση και μαζεύονταν όλοι για να δουν δελτίο ειδήσεων και μετά ελληνική ταινία.

«Το πρόγραμμα ήταν αυστηρό: παιδικά στις πέντε, δελτίο στις έξι – που χάλαγε τη διάθεση των παιδιών – και αργότερα η πολυαναμενόμενη ελληνική ταινία του Σαββάτου, αφού πρώτα είχε προηγηθεί μπάνιο», είπε χαρακτηριστικά ο γνωστός παρουσιαστής.

Η Μάρα Ζαχαρέα αναφέρθηκε στη δική της παιδική ανάμνηση, όπου η τηλεόραση δεν είχε κεντρική θέση στο σπίτι και η μητέρα της δεν την άφηνε να βλέπει διότι προτιμούσε να διαβάζει λογοτεχνία. Ωστόσο, η ίδια κατάφερνε στα κρυφά να ρίχνει κλεφτές ματιές.

Η κουβέντα προχώρησε στη μεγάλη αλλαγή: την έλευση της ιδιωτικής τηλεόρασης. Η τεχνολογία, η ταχύτητα, η εικόνα άλλαξαν ριζικά το τοπίο.

Ξεχωριστή θέση στη συζήτηση είχε το αρχείο της ΕΡΤ. Ένας ανεκτίμητος θησαυρός που αποτυπώνει την πολιτιστική και κοινωνική ιστορία της χώρας. Μεγάλες μορφές του θεάτρου, της μουσικής και της πολιτικής έχουν περάσει από τις οθόνες της, αφήνοντας υλικό που ακόμα και σήμερα εντυπωσιάζει.

Οι ιστορίες από το ρεπορτάζ παλιότερων δεκαετιών ανέδειξαν πόσο δύσκολες ήταν οι συνθήκες: κασέτες που έπρεπε να φτάσουν στο στούντιο, μηχανές που χάνονταν, ζωντανές συνδέσεις χωρίς link και κινητά, δημοσιογράφοι που έτρεχαν μέσα σε επεισόδια, φωτιές, διαδηλώσεις και πολέμους. Από αστεία λάθη μηνυμάτων μέχρι στιγμές πραγματικού κινδύνου, η τηλεόραση τότε δεν ήταν «φώτα, κάμερα, πάμε».

Το σίγουρο είναι ότι στα 60 χρόνια της, η ελληνική τηλεόραση έχει γράψει ιστορία – και θα συνεχίσει να γράφει, όσο υπάρχουν άνθρωποι να τη θυμούνται, να τη ζουν και να τη μεταμορφώνουν.