Τσικνοπέμπτη: Ακρίβεια στις τιμές κρεάτων και μικρότητες ποσότητες φέτος

Μπροστά σε νέο γύρο ακρίβειας βρίσκονται τα νοικοκυριά και η Τσικνοπέμπτη είναι το πρώτο «θύμα», καθώς οι καταναλωτές θα τσικνίσουν με... μέτρο. Το παραδοσιακό ψήσιμο γίνεται πολυτέλεια, οι ποσότητες μικραίνουν και το τραπέζι στρώνεται πιο συγκρατημένα, αφού οι τιμές στα κρεατικά έχουν βγάλει... «φτερά».

Με την ακρίβεια να επιμένει, οι καταναλωτές αλλάζουν συνήθειες και περιορίζουν τις αγορές τους στα απολύτως απαραίτητα. Και φέτος, η Τσικνοπέμπτη θα έχει ...τσίκνισμα αλλά όπως φαίνεται σε μικρότερες δόσεις.

Σύμφωνα με τη Eurostat, οι αυξήσεις στα κρέατα είναι μεγάλες. Στο Μοσχάρι: 26,9%, στο αρνί 12,2% και στο χοιρινό 5,6%.

Οι τιμές κρέατος τη φετινή Τσικνοπέμπτη

«Φαρμάκι» οι μπριζόλες και τα παϊδάκια – «αλμυρά» και τα λουκάνικα

Στην αγορά, οι μοσχαρίσιες μπριζόλες πωλούνται από 16 έως 22 ευρώ το κιλό, τα χοιρινά παϊδάκια γύρω 6,5-8,5 ευρώ ευρώ το κιλό, ενώ τα λουκάνικα ξεκινούν από 4,5 και φτάνουν τα 9 ευρώ, ανάλογα με την ποιότητα και την περιοχή.

Οι καταναλωτές περιορίζουν τις ποσότητες, επιλέγοντας πιο οικονομικές λύσεις για το γιορτινό τραπέζι.

«Ο κόσμος ρωτάει πρώτα τις τιμές. Παίρνει μικρότερες ποσότητες σε σχέση με άλλες χρονιές» δηλώνει στο ρεπορτάζ της Μαρίας Παππά, Γιάννης Καφές.

ΙΕΛΚΑ: Ακρίβεια σε βασικά είδη διατροφής

Την ίδια ώρα, το ΙΕΛΚΑ καταγράφει νέο κύμα ανατιμήσεων σε βασικά είδη διατροφής. Συγκεκριμένα στα είδη πρωινού 10,07%, στα μπισκότα και τις σοκολάτες 6,32%, στα ψάρια 5,90% και στις βρεφικές τροφές 4,22%.

Τιμές σε μπριζόλες και χοιρινά παϊδάκια

Οι αυξήσεις πιέζουν όλο ένα και περισσότερο τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Στην Ευρωζώνη ο πληθωρισμός στα τρόφιμα αυξήθηκε στο 2,7% από 2,5%, ενώ στην Ελλάδα οι ανατιμήσεις είναι υψηλότερες, στο 3,4% από 2,7%.

«Καμπάνες» για αισχροκέρδεια

Την ίδια ώρα πρόστιμα 1,05 εκ για παραβίαση του πλαφόν στα περιθώρια κέρδους επέβαλε η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή κυρίως σε σούπερ μάρκετ. Συνολικά ελέγχθηκαν πάνω από 3.000 κωδικοί προϊόντων και οι έλεγχοι συνεχίζονται.