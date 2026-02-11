Μητσοτάκης στον Ερντογάν: Ήρθε η ώρα να αρθεί κάθε απειλή

Το ζήτημα της άρσης του Casus Belli (απειλής πολέμου) έθεσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις κοινές δηλώσεις με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μετά την κατ' ιδίαν συνάντησή τους στην Άγκυρα και τη συνεδρίαση του Ανώτατου Συμβουλίου Ελλάδας - Τουρκίας με τη συμμετοχή 10 Υπουργών από κάθε χώρα. 

Ολοκληρώθηκε η συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν στην Άγκυρα

Η συνεδρίαση του Ανώτατου Συμβουλίου Ελλάδας - Τουρκίας στην ΄Άγκυρα  

Η συνεδρίαση του Ανώτατου Συμβουλίου Ελλάδας - Τουρκίας στην ΄Άγκυρα (φωτογραφεία Γραφείο Τύπου Πρωθυπουργού/ Δ. Παπαμήτσος)  

«Το 2023 είχαμε συμφωνήσει να συνεχίσουμε τον διάλογο» είπε ο Πρόεδρος της Τουρκίας ο οποίος ξεκίνησε πρώτος τις δηλώσεις.  «Οι συμφωνίες και τα μνημόνια που υπογράφουμε παρέχουν το καλύτερο κοινό έδαφος για την ενίσχυση των αμοιβαίων επαφών» πρόσθεσε  ο Τούρκος Πρόεδρος. 

Η ατζέντα της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν στην Άγκυρα

Ανέφερε ακόμα ότι «παρόλο που τα υφιστάμενα ζητήματα είναι ακανθώδη, δεν είναι άλυτα στη βάση του Διεθνούς Δικαίου, αρκεί να υπάρχει καλή θέληση και βούληση για κοινή λύση».  

Μητσοτάκης: Με 10 υπουργούς στο ραντεβού με Ερντογάν στην Άγκυρα

Από την πλευρά του ο Έλληνας πρωθυπουργός  ξεκίνησε τις δηλώσεις του ευχαριστώντας τον κ. Ερντογάν για τη φιλοξενία του. «Είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε ένα συνολικό απολογισμό των σχέσεων μας τα τελευταία δύο χρόνια. Πολιτικός διάλογος, πολιτική ατζέντα και μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης είναι οι τρεις πυλώνες των συζητήσεων» τόνισε ο κ. Μητσοτάκης. «Όταν διαφωνούμε είναι σημαντικό να μην μπαίνουμε σε κρίσεις και εντάσεις», συμπλήρωσε. 

Σχετικά με το μεταναστευτικό, ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι «οι ροές στο Ανατολικό Αιγαίο έχουν μειωθεί τον τελευταίο χρόνο κατά 60%» χάρη και στην καλύτερη συνεργασία με την Τουρκία.  

Ο κ. Μητσοτάκης παραδέχθηκε ότι «υπάρχουν και σημαντικές διαφωνίες. Η οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών αποτελεί τη μόνη διαφορά που θα μπορούσε να οδηγηθεί στο Δικαστήριο, με βάση το Δίκαιο της Θάλασσας. Καθαρή η θέση μας για μειονότητες με βάση τη Συνθήκη της Λωζάννης. Ας εργαστούμε πώς οι μειονότητες μπορούν να γίνουν γέφυρες φιλίας μεταξύ των λαών μας», υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης. 

Ο πρωθυπουργός επισήμανε ότι ήρθε  η ώρα «να αρθεί κάθε απειλή μεταξύ μας», αναφερόμενος στο casus belli της Τουρκίας. 


Δείπνο με τη συμμετοχή του Οικουμενικού Πατριάρχη  

Αργότερα, θα ακολουθήσει δείπνο που παραθέτει ο Πρόεδρος της Τουρκίας προς τιμήν του Έλληνα πρωθυπουργού και της ελληνικής αντιπροσωπείας.

Στο δείπνο θα παρακαθήσει και ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ύστερα από πρόσκληση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

