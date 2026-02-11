Καλάβρυτα: Ακινητοποιήθηκε ο Οδοντωτός με 77 επιβάτες

Την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026, σημαντικό πρόβλημα σημειώθηκε στη σιδηροδρομική γραμμή του Οδοντωτού, καθώς ο συρμός που εκτελούσε το δρομολόγιο από Διακοπτό προς Καλάβρυτα ακινητοποιήθηκε λόγω μηχανικής βλάβης κοντά στα Νιάματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στον συρμό επέβαιναν 77 επιβάτες και 8 μέλη του προσωπικού. Αμέσως οργανώθηκε επιχείρηση απεγκλωβισμού με τη συνδρομή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, της Πολιτικής Προστασίας και τεχνικών συνεργείων της ΕΜΟΔΕ.

Για να αντιμετωπιστεί η βλάβη, δρομολογήθηκε δεύτερος συρμός που επιχείρησε να ρυμουλκήσει τον πρώτο. Παρόλα αυτά, αυτή η προσπάθεια δεν απέδωσε και κρίθηκε απαραίτητη η συνδρομή ειδικών δυνάμεων για την ασφαλή μεταφορά των επιβαινόντων.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Hellenic Train

Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι σήμερα στις 13:50, η αμαξοστοιχία του Οδοντωτού Σιδηρόδρομου που εκτελούσε το δρομολόγιο 1332 (Καλάβρυτα – Διακοπτό) παρουσίασε βλάβη κατά τη διαδρομή και ακινητοποιήθηκε κοντά στα Νιάματα.

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα επιχειρησιακά πρωτόκολλα, εστάλη εφεδρική αμαξοστοιχία προς παροχή συνδρομής. Ωστόσο, εξαιτίας της σοβαρότητας της βλάβης και οι δύο αμαξοστοιχίες ακινητοποιήθηκαν σε σημείο με περιορισμένη πρόσβαση.

Οι 77 επιβάτες είναι καλά στην υγεία τους και τελούν υπό τη συνεχή μέριμνα του προσωπικού της εταιρείας, το οποίο παραμένει στο πλευρό τους παρέχοντας συνεχή ενημέρωση για την εξέλιξη της κατάστασης.

Η Hellenic Train βρίσκεται σε πλήρη συνεργασία και συντονισμό με τις αρμόδιες αρχές για την οργανωμένη απομάκρυνση των επιβατών. Έχει ενημερωθεί η Πολιτική Προστασία, ενώ έχει κληθεί η ΕΜΑΚ να συνδράμει στη διαδικασία, με στόχο την ομαλή ολοκλήρωσή της.