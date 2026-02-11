Ερωτικές προβλέψεις εβδομάδας 09/02/2026- 15/02/2026

Ποια ζώδια θα ευνοηθούν σύμφωνα με την Άση Μπήλιου;

Σχεσεις
Πώς επηρεάζει τα ζώδια η Σελήνη στον Τοξότη
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Άση Μπήλιου: Η εβδομάδα του Αγίου Βαλεντίνου θα είναι άκρως ρομαντική, θεραπευτική, αλλά και βαθιά μεταμορφωτική για την ερωτική μας ζωή. Οι θέσεις των πλανητών φέρνουν τρυφερότητα, θεραπευτική ενέργεια και μοιραίες συναντήσεις, ενώ παράλληλα σηματοδοτεί ένα πέρασμα ωριμότητας στον τρόπο που αγαπάμε και σχετιζόμαστε. Κάτι παλιό κλείνει και κάτι πιο αληθινό αρχίζει να χτίζεται μέσα σας. 

Διαβάστε στο www.asibiliou.gr πώς θα είναι αυτή η εβδομάδα για το κάθε ένα από τα ζώδια του κύκλου

ΖΩΔΙΑ
ΖΩΔΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
