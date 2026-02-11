Η BMW και το... λινάρι

Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι κατασκεύασε με τις ίνες λιναριού

Πρώτη Δημοσίευση: 24.01.26, 10:01
Η BMW και το... λινάρι
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το BMW Group, μαζί με τους συνεργάτες του, απέσπασε το παγκοσμίου κύρους JEC Composites Innovation Award για εξωτερικά εξαρτήματα αυτοκινήτων μαζικής παραγωγής. Το βραβείο απονεμήθηκε στο JEC World Premiere στο Παρίσι και αναγνωρίζει καινοτομίες στην ανάπτυξη βιώσιμων υλικών για την αυτοκινητοβιομηχανία.

Καινοτομία και βιωσιμότητα στη μηχανολογία αυτοκινήτου.

Τον Ιούνιο του 2025, το BMW Group ανακοίνωσε για πρώτη φορά τη χρήση φυσικών σύνθετων υλικών από ίνες λιναριού στον σχεδιασμό οχημάτων μαζικής παραγωγής. Το βραβείο στην κατηγορία «Automotive & Road Transportation – Parts» αναγνωρίζει την επιτυχή ενσωμάτωση αυτών των καινοτόμων υλικών από το BMW Group. Η απόφαση του BMW Group να χρησιμοποιήσει σύνθετα υλικά από φυσικές ίνες σε ορατά εξαρτήματα οχημάτων μαζικής παραγωγής αποτελεί, έως σήμερα, την πιο ολοκληρωμένη εφαρμογή στον κλάδο.

Η BMW και το... λινάρι

Η συνεργασία επιτρέπει τα τεχνολογικά άλματα.

Η καινοτόμος χρήση σύνθετων υλικών από ίνες είναι το αποτέλεσμα πολυετούς έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και της στενής συνεργασίας με τους εταίρους Bcomp Ltd., Cobra Advanced Composites Co. Ltd. και PPG Wörwag Coatings GmbH & Co. KG. Από κοινού, η κοινοπραξία κατάφερε να ξεπεράσει μια σημαντική τεχνική πρόκληση: να διασφαλίσει ότι τα σύνθετα υλικά από φυσικές ίνες πληρούν τις πολύπλοκες απαιτήσεις μαζικής παραγωγής σε όλη τη δομή του οχήματος, περιλαμβανομένων των υψηλών προδιαγραφών ποιότητας για το πάνελ οροφής.

Η BMW και το... λινάρι

Συμβολή στη μείωση των εκπομπών CO₂e και στην κατασκευή ελαφρού βάρους.

Η χρήση φυσικών ινών συμβάλλει στη μείωση του αποτυπώματος CO₂e των μελλοντικών μοντέλων οχημάτων και προάγει την επίτευξη στόχων για κατασκευή ελαφρού βάρους. Δοκιμές υλικών δείχνουν ότι από αυτές τις φυσικές ίνες μπορούν να παράγονται εσωτερικά και εξωτερικά εξαρτήματα υψηλής ποιότητας.Ενδεικτικό παράδειγμα αποτελεί η χρήση σύνθετων υλικών από φυσικές ίνες λιναριού αντί για σύνθετα από ανθρακονήματα στα πάνελ οροφής των μελλοντικών μοντέλων. Η αντικατάσταση των πάνελ από άνθρακα με πάνελ από ίνες λιναριού μπορεί να μειώσει τις εκπομπές CO₂e κατά περίπου 40% στη φάση παραγωγής, ενώ λαμβάνονται υπόψη και πρόσθετοι παράγοντες που σχετίζονται με το τέλος του κύκλου ζωής.

 

 

 

 

BMW
 |
ΛΙΝΑΡΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
 |
BΡΑΒΕΙΟ
