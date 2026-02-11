Άννα Κορακάκη: Η εξομολόγηση μετά τη γέννηση της κόρης της!

Μαμά για πρώτη φορά έγινε η Άννα Κορακάκη, η οποία πριν από λίγες ημέρες έφερε στον κόσμο την κόρη της.

Η γνωστή Ολυμπιονίκης μίλησε στο «Πρωινό» για τη γέννηση του πρώτου της παιδιού αλλά και για τη νέα της καθημερινότητα.

«Αχ, τι συναισθήματα, όλα στον υπέρτατο βαθμό. Είμαστε τόσο χαρούμενοι, τόσο ανακουφισμένοι, που όλα πήγανε καλά. Νιώθουμε πάρα πολύ ευλογημένοι. Νιώθουμε, από τους πολύ τυχερούς ανθρώπους και πραγματικά εύχομαι σε όποιο ζευγάρι, όποιον άνθρωπο θέλει και επιζητά τη γονεϊκότητα, να τα καταφέρει.

Είναι κάτι, που το σχεδιάζαμε και το ονειρευόμασταν, από τον πρώτο καιρό, που είχαμε γνωριστεί με τον Γιάννη και ήρθε σε μια στιγμή, πολύ συνειδητά και μια πολύ καλή στιγμή, που ήμασταν και οι 2 έτοιμοι.

Εγώ και λόγω Ολυμπιακών αγώνων το 2024 στο Παρίσι, της προετοιμασίας και όλου του αγωνιστικού προγράμματος, που ήταν πολύ βεβαρημένο, σίγουρα έπρεπε να το βάλω και αυτό μέσα, να το υπολογίσω, γιατί όπως και στον αθλητισμό, θέλω να είμαι, όταν κάνω κάτι 100% εκεί, 100% παραγωγική και καλή, οπότε και έτσι και αυτό… ήμασταν πολύ τυχεροί και όταν το θέλαμε τη στιγμή, που το θέλαμε ήρθε όμορφα και καλά», είπε αρχικά η Άννα Κορακάκη.

«Εντάξει, έχουμε μια πρώτη εικόνα, γιατί είναι μελαχρινούλα, οπότε θα πούμε, ότι μοιάζει στον μπαμπά! Έχω εκπλαγεί με τον εαυτό μου, γιατί πίστευα, ότι δεν θα τα καταφέρω με τον ύπνο, γιατί είμαι πολύ του ύπνου, αλλά πραγματικά έχω εκπλαγεί με τον εαυτό μου και τις αντοχές μου, γιατί είναι δύσκολα. Είναι πρώτες μέρες και όσοι έχουν γίνει γονείς, το καταλαβαίνουν. Η προσαρμογή είναι δύσκολη αρκετά. Ωραία, αλλά δύσκολη. Και ο Γιάννης, είναι ακριβώς όπως τον φανταζόμουν. Είναι εκπληκτικός», απάντησε, η ίδια, σε ερώτηση για το σε ποιον μοιάζει η μικρή.

H Ολυμπιονίκης μαζί με τον σύζυγό της, Γιάννη Χαλκιαδάκη, και την κόρη τους μένουν μόνιμα στην Αμερική.