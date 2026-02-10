Σωτήρης Χατζάκης: «Έδωσα στη γυναίκα μου τη χαρά να την παντρευτώ»

Στην επίσημη πρεμιέρα της παράστασης Φλαντρώ στο θέατρο Αλάμπρα, έδωσε το «παρών» ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Σωτήρης Χατζάκης.

Μιλώντας στην κάμερα του Breakfast@Star, σχολίασε αρχικά για την παράσταση με τη Μαρία Τζομπανάκη. «Το έργο είναι ένας ύμνος στη γυναίκα, γράφτηκε 100 χρόνια πριν από τον πατέρα του Δημήτρη Χορν και μιλάει για το δικαίωμα της γυναίκας να είναι ελεύθερη και να μπορεί να ερωτεύεται με δύναμη».

«Αχ, είναι μια χαρά ο έγγαμος βίος, πολύ ωραία. Πριν, αν άκουγα και το λέγανε αυτό, λέω «πω πω τι έπαθε ο καημένος», ήμουν εναντίον του γάμου. Αγαπηθήκαμε πολύ με την Πολυξένη και κάποια στιγμή είπα "Μα τούτη δω με αγαπάει πάρα πολύ". Αφού, τόσο με έχει αγαπήσει, τόσο με έχει φροντίσει, τόσο… γιατί να μην της δώσω αυτή τη χαρά; Όχι ότι της έκανα χάρη. Της έδωσα όμως τη χαρά και μες στη χαρά της, πήρα κι εγώ χαρά», απάντησε για τον γάμο του το περασμένο φθινόπωρο.

Ο Σωτήρης Χατζάκης επισημοποίησε τη σχέση του την αγαπημένη του Πολυξένη Μυλωνά, η οποία είναι χορογράφος και ηθοποιός.

Στο παρελθόν, ο Σωτήρης Χατζάκης είχε κάνει πρόταση γάμου στη σύντροφό του, ωστόσο, πριν από λίγο καιρό εκείνη του είπε το μεγάλο «ναι». Ο γάμος τους έγινε στις 2 Οκτωβρίου 2025 στο Δημαρχείο Αθηνών παρουσία δυο μόνον ατόμων, των φίλων του Κώστα Βογιατζή και Νίκου Κατατζά.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@Star