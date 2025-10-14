Σωτήρης Χατζάκης: Παντρεύτηκε με πολιτκό γάμο την Πολυξένη Μυλωνά

Στο άκουσμα της είδησης ο Ανδρέας Μικρούτσικος έπεσε

STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Δείτε το σχετικό βίντεο από την εκπομπή Buongiorno
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο Σωτήρης Χατζάκης παντρεύτηκε την επί 15 χρόνια σύντροφό του, Πολυξένη Μυλωνά, όπως μετέδωσε σήμερα το πρωί η εκπομπή Buongiorno.

Σωτήρης Χατζάκης: Στο θέατρο με την εντυπωσιακή σύντροφό του

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Πολυξένης Καραμίχα, το αγαπημένο ζευγάρι επισημοποίησε τη σχέση του στις 2 Οκτωβρίου στο Δημαρχείο Αθηνών. Μάρτυρες και μοναδικοί καλεσμένοι στην τελετή ήταν ο Κώστας Βογιατζής (γιος του Γιάννη Βογιατζη και νονός της Πολυξένης) και ο γνωστός εκδότης Νίκος Καρατζάς.

Στιγμιότυπα από τον πολιτικό γάμο του Σωτήρη Χατζάκη και της Πολυξένης Μυλωνά / Πηγή: Buongiorno

Στιγμιότυπα από τον πολιτικό γάμο του Σωτήρη Χατζάκη και της Πολυξένης Μυλωνά / Πηγή: Buongiorno

Στιγμιότυπα από τον πολιτικό γάμο του Σωτήρη Χατζάκη και της Πολυξένης Μυλωνά / Πηγή: Buongiorno

Οι δυο τους γνωρίστηκαν το 2010 στη Θεσσαλονίκη, την εποχή που ο Σωτήρης Χατζάκης ήταν Διευθυντής του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος και η Πολυξένη Μυλωνά συμμετείχε σε παραστάσεις ως ηθοποιός. 

Σωτήρης Χατζάκης: Η καριέρα και ο χωρισμός από γνωστή ηθοποιό

Στο άκουσμα της χαρμόσυνης είδησης ο Ανδρέας Μικρούτσικος έπεσε από την καρέκλα του, με τους συνεργάτες του να ξεσπούν σε γέλια. 

«Ρε, πες το πιο ήρεμα. Παραλίγο να σκοτωθώ! Ο γέρος ή από πέσιμο ή από χ@σιμο πάει!», σχολίασε με αρκετή δόση χιούμορ ο παρουσιαστής και στενός φίλος του γαμπρού. 

Διαβάστε περισσότερα:
ΣΩΤΗΡΗΣ ΧΑΤΖΑΚΗΣ
 |
ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΜΥΛΩΝΑ
