Νίκη Κεραμέως: Τι απάντησε για την ίδρυση Νομική Σχολής στην Πάτρα

Σε μετωπική σύγκρουση εξελίχθηκε η συζήτηση στη Βουλή μεταξύ της υπουργού Εργασίας, Νίκης Κεραμέως, και του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της Νέας Αριστεράς, Νάσου Ηλιόπουλου, με την αντιπαράθεση να καλύπτει το ζήτημα των Νομικών Σχολών και να κορυφώνεται με καταγγελίες για «σκάνδαλο» σχετικά με το Γηροκομείο Αθηνών.

Η ένταση ξεκίνησε όταν ο κ. Ηλιόπουλος κατηγόρησε την κ. Κεραμέως για αντίφαση, υπενθυμίζοντας ότι ως υπουργός Παιδείας είχε ακυρώσει την ίδρυση της τέταρτης δημόσιας Νομικής Σχολής στην Πάτρα με το επιχείρημα της ανεργίας των δικηγόρων, ενώ σήμερα η κυβέρνηση επιτρέπει τη λειτουργία ιδιωτικών.

