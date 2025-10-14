Ανακοινώθηκαν  τα αποτελέσματα μετεγγραφών ακαδημαϊκού έτους 2025-2026

Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους φοιτητές ότι τα αποτελέσματα των ηλεκτρονικών αιτήσεων μετεγγραφών /μετακινήσεων είναι διαθέσιμα από σήμερα, 14 Οκτωβρίου 2025, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής Μετεγγραφές 2025.

Υποβλήθηκαν αιτήσεις βάσει οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων, ως εξής:

-6.389 αιτήσεις αφορούσαν στη γενική κατηγορία στην οποία:

-5.796 φοιτητές αιτήθηκαν μετεγγραφή σε αντίστοιχα Τμήματα,

-561 φοιτητές συμπεριέλαβαν στην αίτησή τους και αντίστοιχα Τμήματα και Τμήματα προς μετακίνηση του ιδίου επιστημονικού πεδίου,

-32 φοιτητές δήλωσαν αποκλειστικά Τμήματα προς μετακίνηση του ιδίου επιστημονικού πεδίου.

-90 αιτήσεις αφορούσαν σε φοιτητές που εισήχθησαν στα ΑΕΙ με την ειδική κατηγορία των Ελλήνων Πολιτών της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης.

Επίσης, υποβλήθηκαν 437 αιτήσεις από φοιτητές, οι οποίοι δήλωσαν ότι εμπίπτουν στις ειδικές κατηγορίες των περ. α΄ ,β΄ και γ΄ του άρθρου 78 του ν.4692/2020.

Επιπλέον, υποβλήθηκαν 2.138 αιτήσεις από αδελφούς προπτυχιακούς φοιτητές.

Μετεγγράφονται:

-4.328 φοιτητές με μοριοδοτούμενους λόγους (κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια), εκ των οποίων 4.278 ανήκουν στη γενική κατηγορία και 50 είναι Έλληνες πολίτες της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης.

-437 φοιτητές των ειδικών κατηγοριών των περ. α΄,β΄ και γ΄ του άρθρου 78 του ν.4692/2020.

-2.121 αδελφοί προπτυχιακοί φοιτητές.

Μετακινούνται σε Τμήματα του ίδιου Επιστημονικού πεδίου:

142 φοιτητές με μοριοδοτούμενους λόγους (κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια).

12 αδελφοί προπτυχιακοί φοιτητές.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συνδεθούν στην ειδική εφαρμογή Μετεγγραφών 2025 με τους κωδικούς με τους οποίους υπέβαλαν την αίτησή τους μέσω του σχετικού συνδέσμου https://transfer.it.minedu.gov.gr ή μέσω της κεντρικής ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων από σχετικό σύνδεσμο, ώστε να δουν το αποτέλεσμα της αίτησής τους.

Ενστάσεις-αιτήσεις θεραπείας θα υποβάλλονται μέσω της ανωτέρω ηλεκτρονικής εφαρμογής από αύριο 15 Οκτωβρίου 2025 και για διάστημα 30 ημερών, σύμφωνα με το άρθρο 80 του ν. 4692/2020.

Ζαχαράκη: Για πρώτη φορά τόσο νωρίς οι μετεγγραφές στα ΑΕΙ

Η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη δήλωσε:

«Για πρώτη φορά φέτος, οι μετεγγραφές στα Πανεπιστήμια ολοκληρώθηκαν κι ανακοινώθηκαν πιο νωρίς από κάθε άλλη χρονιά. Πρόκειται για μια σημαντική τομή στην ανώτατη εκπαίδευση που ήρθε για να μείνει, αποδεικνύοντας πως ένα καλά οργανωμένο κράτος, μπορεί να υπηρετεί ουσιαστικά τον πολίτη στη νέα ψηφιακή εποχή.

Στόχος ήταν οι νέοι μας να μάθουν έγκαιρα σε ποιο Πανεπιστήμιο θα βρεθούν, να μπορούν να οργανώσουν καλύτερα τη φοιτητική τους ζωή και οι οικογένειες να μην επιβαρυνθούν με περιττά έξοδα. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας επενδύει στη νέα γενιά και στηρίζει εμπράκτως το δημόσιο πανεπιστήμιο. Με την ενίσχυση της φοιτητικής μέριμνας, με σεβασμό στις ανάγκες κάθε οικογένειας, με διαφανείς διαδικασίες και δίκαιους κανόνες, διαμορφώνουμε ένα σύγχρονο, ασφαλές και λειτουργικό ακαδημαϊκό περιβάλλον.

Εύχομαι σε όλες τις φοιτήτριες και τους φοιτητές μας, μια δημιουργική και παραγωγική ακαδημαϊκή χρονιά. Στο Υπουργείο Παιδείας θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με συνέπεια, ώστε κάθε νέος να έχει ισότιμες ευκαιρίες όπου κι αν σπουδάζει. Γιατί η φροντίδα και το ενδιαφέρον για τα παιδιά μας δεν πρέπει να μένουν στα λόγια, αλλά να γίνονται πράξεις σε κάθε βήμα της εκπαιδευτικής τους διαδρομής».

