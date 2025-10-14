Σπυροπούλου για τον μικρότερο γιο της: «Είχε μία αντίδραση από το εμβόλιο»

Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου η οποία είναι ιδιαίτερα ενεργή στα social media και μοιράζεται πολλές από τις στιγμές της καθημερινότητάς της με την οικογένειά της, αποκάλυψε ότι τις τελευταίες ημέρες περνάει κάπως δύσκολα.

Συγκεκριμένα, όπως αποκάλυψε, ο μικρός γιος της, Βασίλης είχε μία αντίδραση στο εμβόλιο της ιλαράς. «Μόλις κοιμήθηκαν τα αγόρια. Ο Billy είχε μία αντίδραση στο εμβόλιο της ιλαρά 13 ημέρες μετά. Και εδώ και δύο ημέρες είμαστε κάπως καθώς ενώ δεν νοσεί έχει εκδηλώσει τα συμπτώματα του ιού. Και ο Βλάσσης έκανε το εμβόλιο της γρίπης το οποίο μετά έβαλε και εμένα να το κάνω» έγραψε η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου στην ανάρτησή της.

Δες την ανάρτησή της:

Η γνωστή παρουσιάστρια, πριν λίγες ημέρες ανάρτησε μία άλλη φωτογραφία στα stories της στο Instagram, στην οποία φαίνεται να συνοδεύει τον 2,5 ετών γιο της, Βλάσση στον παιδικό του σταθμό.

Στο στιγμιότυπο από το ασανσέρ του σπιτιού τους, βλέπουμε την τρυφερή μανούλα να κρατά από το χέρι τον μεγαλύτερο γιο της και φυσικά,τη σχολική τσάντα του. «Τα καθήκοντα της μαμάς», έγραψε.