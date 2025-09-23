Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Για δείπνο με see-through Chanel η παρουσιάστρια

Ένα δείπνο στην αθηναϊκή ριβιέρα στο υπέροχο εστιατόριο του Βασίλη Σταθοκωστόπουλου απόλαυσαν η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου και ο σύζυγός της. Αυτή τη φορά, οι δυο τους.

Η παρουσιάστρια που τα τελευταία χρόνια απέχει από την τηλεόραση και έχει αφοσιωθεί στην ανατροφή των γιων τους, Βλάσση και Βασίλη, λατρεύει να περνά χρόνο με τα παιδιά της και τον σύζυγό της, οικογενειακά, αλλά αυτή τη φορά, το ζευγάρι έκανε μία έξοδο μόνο για δύο.

Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου για την έξοδό τους επέλεξε να φορέσει μία μίνι δερμάτινη φούστα με ένα Chanel see-through top με μακρύ μανίκι. Ο επιχειρηματίας φορούσε μαύρο πουκάμισο και leather jacket. Το ζευγάρι πόζαρε αγκαλιά.

Δες την τρυφερή φωτογραφία τους που ανήρτησε ο Βασίλης Σταθοκωστόπουλος στο Ιnstagram:

H Kωνσταντίνα Σπυροπούλου γιόρτασε τα γενέθλιά της

H Kωνσταντίνα Σπυροπούλου γιόρτασε τα γενέθλιά της πριν λίγες μέρες κι έκανε τον απολογισμό της.

«Αυτή η μέρα από πάντα είναι για μένα ξεχωριστή, με κάνει να θέλω να κάνω έναν απολογισμό και ένα νέο ξεκίνημα!

Πολλά τα διδάγματα έως τώρα στη ζωή μου, αυτό που θα ξεχωρίσω φέτος και θα σας πω είναι να μην περιμένετε να έρθει η τέλεια στιγμή, δεν υπάρχει ποτέ η κατάλληλη, εμείς φτιάχνουμε τη στιγμή και μετά τη βλέπουμε ως ανάμνηση πλέον και τη θυμόμαστε..

Τη ζήσαμε όμως τόσο ώστε να τη θυμόμαστε ή χρειαζόμαστε την εικόνα να μας τη θυμίζει;

Αφήνω αυτό το ερώτημα εδώ και σας ευχαριστώ για τις τρομερές ευχές σας, είστε η καλύτερη παρέα που θα μπορούσα να έχω, εύχομαι το πιο σημαντικό ΥΓΕΙΑ-ΥΓΕΙΑ-ΥΓΕΙΑ!

Love you» έγραψε.

Η ανάρτησή της: