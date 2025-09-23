Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Για δείπνο με see-through Chanel η παρουσιάστρια

Για dinner πλάι στο κύμα μαζί με τον σύζυγό της Βασίλη Σταθοκωστόπουλο

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
23.09.25 , 13:59 Σκότωσε τα παιδιά της με αντικαταθλιπτικά και τα έκρυψε σε βαλίτσες
23.09.25 , 13:55 Ο Τραμπ συνέδεσε την παρακεταμόλη με τον αυτισμό και ο ΠΟΥ του απάντησε
23.09.25 , 13:34 Φάρμα: Νικητής της σημερινής δοκιμασίας ο καλύτερος... ηθοποιός!
23.09.25 , 13:23 O Nικ Καλάθης αποκάλεσε «κλόουν» τον Γιάννη Αντετοκούνμπο
23.09.25 , 13:15 Θεσσαλονίκη: 38χρονος έπεσε από μπαλκόνι και σκοτώθηκε
23.09.25 , 13:06 Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Για δείπνο με see-through Chanel η παρουσιάστρια
23.09.25 , 13:05 Ελένη Μενεγάκη: Ποζάρει με ανανεωμένο hair style!
23.09.25 , 13:04 Συντάξεις Οκτωβρίου: Σε 48 ώρες οι πληρωμές
23.09.25 , 13:03 Φτιάξε μόνος-η σου την ιταλική σαλάτα παντζανέλα
23.09.25 , 12:50 Cash or Trash: Προτομή του Φρανκενστάιν αναζητάει... σπινθηροβόλο συλλέκτη!
23.09.25 , 12:48 Καινούργιου: Με παντόφλες στο πλατό - «Δεν μπορώ με τα τακούνια, συγγνώμη»
23.09.25 , 12:32 Βόλος: Πώς έγινε το φρικτό δυστύχημα που στοίχισε τη ζωή στον 20χρονο
23.09.25 , 12:28 Μπορείς να μαντέψεις τα αδέλφια των διασήμων;
23.09.25 , 12:20 GNTM: Ζεν, Γαβαλάς κι Έντι σε event μετά τη μεγάλη πρεμιέρα!
23.09.25 , 12:15 Σουφλί: Tρένο παρέσυρε αυτοκίνητο σε αφύλακτη διάβαση
Βόλος: Πώς έγινε το φρικτό δυστύχημα που στοίχισε τη ζωή στον 20χρονο
Θεσσαλονίκη: «Μας τυράννησε πολύ. Τον βασάνισε τον αδελφό της»
«Γιώργο, αγάπη μου, έλα πάρε με από εδώ» - Χαμός στο Χ για τον Χρυσοστόμου
Ελένη Μενεγάκη: Ποζάρει με ανανεωμένο hair style!
Καινούργιου: Με παντόφλες στο πλατό - «Δεν μπορώ με τα τακούνια, συγγνώμη»
Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Για δείπνο με see-through Chanel η παρουσιάστρια
Θεσσαλονίκη: 38χρονος έπεσε από μπαλκόνι και σκοτώθηκε
Συντάξεις: Γιατί δεν πρέπει να μένετε πάνω από 40 χρόνια στην εργασία
Φάρμα: Νικητής της σημερινής δοκιμασίας ο καλύτερος... ηθοποιός!
Χρυσές λίρες: Πού πωλούνται στην Ελλάδα - Δείτε πώς μπορείτε να αγοράσετε
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Γενέθλια για τη Σπυροπούλου: Σβήνει τα κεράκια αγκαλιά με τους γιους της
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ένα δείπνο στην αθηναϊκή ριβιέρα στο υπέροχο εστιατόριο του Βασίλη Σταθοκωστόπουλου απόλαυσαν η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου και ο σύζυγός της. Αυτή τη φορά, οι δυο τους.

Η παρουσιάστρια που τα τελευταία χρόνια απέχει από την τηλεόραση και έχει αφοσιωθεί στην ανατροφή των γιων τους, Βλάσση και Βασίλη, λατρεύει να περνά χρόνο με τα παιδιά της και τον σύζυγό της, οικογενειακά, αλλά αυτή τη φορά, το ζευγάρι έκανε μία έξοδο μόνο για δύο.

Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου για την έξοδό τους επέλεξε να φορέσει μία μίνι δερμάτινη φούστα με ένα Chanel see-through top με μακρύ μανίκι. Ο επιχειρηματίας φορούσε μαύρο πουκάμισο και leather jacket. Το ζευγάρι πόζαρε αγκαλιά.

Δες την τρυφερή φωτογραφία τους που ανήρτησε ο Βασίλης Σταθοκωστόπουλος στο Ιnstagram:

σπυροπουλου

H Kωνσταντίνα Σπυροπούλου γιόρτασε τα γενέθλιά της

H Kωνσταντίνα Σπυροπούλου γιόρτασε τα γενέθλιά της πριν λίγες μέρες κι έκανε τον απολογισμό της.

«Αυτή η μέρα από πάντα είναι για μένα ξεχωριστή, με κάνει να θέλω να κάνω έναν απολογισμό και ένα νέο ξεκίνημα!
Πολλά τα διδάγματα έως τώρα στη ζωή μου, αυτό που θα ξεχωρίσω φέτος και θα σας πω είναι να μην περιμένετε να έρθει η τέλεια στιγμή, δεν υπάρχει ποτέ η κατάλληλη, εμείς φτιάχνουμε τη στιγμή και μετά τη βλέπουμε ως ανάμνηση πλέον και τη θυμόμαστε..
Τη ζήσαμε όμως τόσο ώστε να τη θυμόμαστε ή χρειαζόμαστε την εικόνα να μας τη θυμίζει;
Αφήνω αυτό το ερώτημα εδώ και σας ευχαριστώ για τις τρομερές ευχές σας, είστε η καλύτερη παρέα που θα μπορούσα να έχω, εύχομαι το πιο σημαντικό ΥΓΕΙΑ-ΥΓΕΙΑ-ΥΓΕΙΑ!
Love you» έγραψε.

Η ανάρτησή της:

 

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top