Κακοκαιρία στην Αττική: Δρόμοι «ποτάμια» και δυσκολία στις μετακινήσεις

Τις τελευταίες ώρες η Αττική δέχεται έντονη κακοκαιρία με σφοδρές βροχοπτώσεις, με τις καιρικές συνθήκες να προκαλούν σημαντικά προβλήματα στο οδικό δίκτυο και την καθημερινότητα των πολιτών.

Οι δρόμοι σε πολλές περιοχές της πρωτεύουσας έχουν μετατραπεί σε χείμαρρους, καθώς μεγάλοι όγκοι νερού δεν απομακρύνονται αρκετά γρήγορα από τα φρεάτια, με αποτέλεσμα η κυκλοφορία να γίνεται με δυσκολία. Αυτή η εξέλιξη έχει επιφέρει καθυστερήσεις σε βασικούς άξονες και έχει δημιουργήσει οχήματα που ακινητοποιούνται μέσα στις πλημμυρισμένες λωρίδες κυκλοφορίας, με τους οδηγούς να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες για λόγους ασφαλείας.

«Ποτάμια» οι δρόμοι στην Αττική / Eurokinissi (ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ)

Καθώς η βροχή συνεχίζεται από νωρίς το απόγευμα, αρκετές αρτηρίες της Αττικής, ειδικά σε παραλιακές και κεντρικές περιοχές, έχουν δει μεγάλη συσσώρευση υδάτων, μετατρέποντάς τες σε «ποτάμια». Η Πυροσβεστική έχει δεχτεί δεκάδες κλήσεις για άντληση υδάτων από υπόγεια και οδικά σημεία, ενώ οι αρχές καλούν τους κατοίκους και οδηγούς να δείχνουν αυξημένη προσοχή και όπου είναι δυνατόν να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις.

Παράλληλα, αναφέρεται ότι η κακοκαιρία δεν θα υποχωρήσει άμεσα, με μετεωρολόγους να εκτιμούν πως η νέα έξαρση των βροχοπτώσεων θα διαρκέσει έως το βράδυ, κρατώντας σε εγρήγορση τις υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας και το ΕΚΑΒ. Αυτό σημαίνει πως και σήμερα οι δρόμοι ενδέχεται να παραμείνουν δύσβατοι και οι οδηγοί πρέπει να προσαρμόσουν τις μετακινήσεις τους στις επικρατούσες συνθήκες.

70-80 τόνοι βροχής στην Αττική / INTIME NEWS (ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ)

Η κατάσταση παρακολουθείται συνεχώς από τις αρμόδιες αρχές, οι οποίες έχουν κινητοποιήσει τα σχετικά κλιμάκια για να προλάβουν ή να αντιμετωπίσουν πιθανές επιπλοκές στην κυκλοφορία και τη δημόσια ασφάλεια.