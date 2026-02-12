Η Γ. Αλεξανδράκη από τον Έβρο στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου!

Η Γαλάτω Αλεξανδράκη, η 77χρονη γυναίκα από τον Έβρο που για πολλούς ήταν λίγο… άγνωστη όταν εμφανίστηκε στον πολιτικό χάρτη, έχει καταφέρει να τραβήξει τα βλέμματα και όχι άδικα. Από απλή κτηνοτρόφος και ιδιοκτήτρια κρεοπωλείου στην Αλεξανδρούπολη, βρέθηκε να κάθεται στα έδρανα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, τιμώντας με την παρουσία της την ψήφο που της έδωσαν οι πολίτες.

Όταν εκλέχτηκε ευρωβουλευτής με το κόμμα της Ελληνικής Λύσης, πολλοί αναρωτήθηκαν πώς έγινε αυτό — αφού δεν είχε μεγάλη προβολή, καμπάνιες στα social media ή συνεντεύξεις. Παρ’ όλα αυτά, η ψήφος του κόσμου την έστειλε στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, δίνοντάς της την ευκαιρία να εκπροσωπήσει τόσο την Ελλάδα, όσο και την περιοχή της Θράκης.

Αν και ο χαρακτήρας της κ. Αλεξανδράκη είναι χαμηλών τόνων και προτιμά να βρίσκεται μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, βρέθηκε να συμμετέχει σε συνεδριάσεις και να είναι παρούσα στις εργασίες της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Αυτό από μόνο του ήταν αρκετό για να αποδείξει ότι πρόκειται για μια πραγματική προσπάθεια να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, όπως δημοσιεύει το pameevro.gr.

Η διαδρομή της Γαλάτως Αλεξανδράκη είναι αντιπροσωπευτική της ποικιλίας των ανθρώπων που μπορεί να εκπροσωπούν τους πολίτες στην Ευρώπη — από την κτηνοτροφία μέχρι τις αίθουσες αποφάσεων στο Στρασβούργο. Το γεγονός ότι βρίσκεται εκεί δείχνει πως κάθε ψηφοφόρος μπορεί να αλλάξει την πορεία της πολιτικής ζωής.