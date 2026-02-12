Καινούργιου για Κουτσουμπή: «Ο άντρας μου καλέ, φώναξε τον!»

Ένα απίστευτο και πολύ αστείο περιστατικό συνέβη στον αέρα της εκπομπής Super Κατερίνα το πρωί της Τσικνοπέμπτης, όταν σε ζωντανή σύνδεση με τη Μύκονο και τον Πέτρο Νάζο, είδαμε τον σύντροφο της Κατερίνας Καινούργιου.

Η κάμερα «έπιασε» τον Παναγιώτη Κουτσουμπή να περνάει μπροστά από τον Γιαλό, με την παρουσιάστρια να μένει άφωνη.

«Να ο άντρας μου καλέ δεν είναι αυτός; Πέτρο, ο Παναγιώτης πέρασε. Ο άντρας μου καλέ, φώναξε τον! Έχει πάει για δουλειά στη Μύκονο. Έλα, έλα πιάστε τον. Δεν το πιστεύω! Ο άντρας μου είναι! Γύρνα πίσω καλέ!», φώναζε η παρουσιάστρια που διανύει τον έβδομο μήνα της εγκυμοσύνης της.

«Κάτσε να τον πάρω... Να του πω γύρνα! Πήγε για δουλειά σήμερα για ένα μαγαζί... Καλέ κυνήγα τον! Αγάπη μου εγώ είμαι! Είμαι στον αέρα και σε ειδα που πέρασες», είπε γελώντας η παρουσιάστρια.

«Με κοροϊδεύετε… Θα με τρελάνετε; Γεια», απάντησε στην κάμερα ο Παναγιώτης Κουτσουμπής. «Με άντρες είναι εντάξει», πρόσθεσε η Κατερίνα με το πάνελ να σκάει στα γέλια.

«Παιδιά, απίστευτο!», πρόσθεσε η παρουσιάστρια με τους συνεργάτες τους να την «πειράζουν».

Ήταν Ιούλιος του 2024 όταν έγινε γνωστό ότι η Κατερίνα Καινούργιου είναι ξανά ερωτευμένη! Ο επιχειρηματίας Παναγιώτης Κουτσουμπής της έκλεψε την καρδιά, με την παρουσιάστρια του Alpha να ζει μερικές από τις πιο όμορφες στιγμές της ζωής της.

Οι δυο τους ήταν φίλοι για χρόνια, ωστόσο μετά από αρκετό διάστημα ήρθαν πολύ κοντά κι αναπτύχθηκε μεταξύ τους μία τρυφερή σχέση. Η παρουσιάστρια ανακοίνωσε τη χαρμόσυνη είδηση της εγκυμοσύνης της τα Χριστούγεννα του 2025, με μια τρυφερή φωτογραφία μπροστά στο δέντρο τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, περιμένει κοριτσάκι, το οποίο αναμένεται να γεννηθεί στα μέσα Απριλίου του 2026.

Όπως έχει γίνει γνωστό, ο Παναγιώτης έκανε πρόταση γάμου στην Κατερίνα κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού τους στο Παρίσι, αφήνοντας το δαχτυλίδι πάνω στο πιάτο της σε ένα ρομαντικό δείπνο.