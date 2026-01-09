Κατερίνα Καινούργιου: Αποκάλυψε τον λόγο που δεν έκανε gender reveal party

Όσα είπε η παρουσιάστρια στον «αέρα»

Δείτε το σχετικό απόσπασμα από την εκπομπή του Alpha
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Με αφορμή την είδηση ότι η Μαριαλένα Ρουμελιώτη κι ο Σάκης Κατσούλης έκαναν gender reveal party, η Κατερίνα Καινούργιου αποκάλυψε τον λόγο που δεν έκανε αντίστοιχο πάρτι για την αποκάλυψη του φύλου του μωρού που περιμένει.

Κατερίνα Καινούργιου: Αποκάλυψε τον λόγο που δεν έκανε gender reveal party

Η παρουσιάστρια εξήγησε μέσα από την εκπομπή της το πρωί της Παρασκευής, ότι από την πρώτη στιγμή ένιωθε σιγουριά για το φύλο του μωρού της ότι θα είναι κοριτσάκι και για αυτό δε θέλησε να διοργανώσει κάποιο πάρτι.

«Προσωπικά δεν έκανα gender reveal, ήμουν σίγουρη για το φύλο. Δεν θα το έκανα. Είναι ωραίο να το βλέπω όμως. Επειδή έχω και εξαιρετικό γιατρό το κατάλαβε αμέσως. Με το που πήγα στο γιατρό, με ρώτησε και του λέω “κορίτσι είναι”. Το ήξερα, το είδα στον ύπνο μου, το διαισθάνθηκα», αποκάλυψε.

Η παρουσιάστρια του Alpha διανύει την πρώτη της εγκυμοσύνη, και ανυπομονεί να έρθει στον κόσμο η κόρη της, καρπός του έρωτά της με τον αγαπημένο της, Παναγιώτη Κουτσουμπή.

Κατερίνα Καινούργιου: Αποκάλυψε τον λόγο που δεν έκανε gender reveal party

Η μικρή, όπως έχει αποκαλύψει, θα έχει δυο ονόματα, ένα από τη μητέρα του Παναγιώτη Κουτσουμπή, Πολυξένη κι ένα από την κολλητή της φίλη που έφυγε από τη ζωή,  της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου.

Όλους αυτούς τους μήνες η Κατερίνα Καινούργιου έχει μοιραστεί με τους τηλεθεατές τα άγχη και τις αγωνίες της σε σχέση με τη μητρότητα, ενώ την Πέμπτη αποκάλυψε μέσα από τα social media ξεκίνησαν οι προετοιμασίες για το δωμάτιο της μικρούλας της.

