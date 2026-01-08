Καινούργιου: Πόσα κιλά έχει πάρει στην εγκυμοσύνη της και τι την αγχώνει

Η αποκάλυψη για το βάρος της στον 6ο μήνα της εγκυμοσύνης της

Κατερίνα Καινούργιου: Η αποκάλυψη για τα κιλά της εγκυμοσύνης/ Super Κατερίνα
Ακούστε το άρθρο

Η Κατερίνα Καινούργιου αποκάλυψε τα κιλά που έχει πάρει κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης της μέχρι σήμερα. Η παρουσιάστρια του Super Kατερίνα ανέφερε πως πλέον είναι 73 κιλά ενώ το κανονικό της βάρος που συνήθως έχει, είναι τα 57 κιλά. Η Κατερίνα Καινούργιου εμφανίστηκε μάλιστα, αρκετά αγχωμένη για το βάρος της και αφορμή στάθηκε η αποκάλυψη της Κέλλυς Κελεκίδου πως στην πρώτη της εγκυμοσύνη είχε πάρει 35 κιλά. 

 

Κατερίνα Καινούργιου: «Φούσκωσα... Δεν κοιτάζομαι στον καθρέφτη»

«Μόνο εμένα με φοβίζουν οι γιατροί με τα κιλά; Θα τα χάσω μετά γιατί είμαι πειθαρχημένη. Με αγχώνουν με κάποια συγκεκριμένα πράγματα, όπως η ζάχαρη, γιατί όλα αυτά είναι και για το μωρό. Ξεκίνησα την εγκυμοσύνη και ήμουν 60 κιλά και τώρα είμαι 73. Τα κανονικά μου κιλά είναι 57 απλά είχα πάρει ήδη γιατί έκανα κάποιες θεραπείες», αποκάλυψε χαρακτηριστικά η Κατερίνα Καινούργιου.

καινουργιου

Κατερίνα Καινούργιου: Θα δώσει στην κόρη της το όνομα της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου

Η παρουσιάστρια που διανύει τον 6ο μήνα της εγκυμοσύνης της, έκανε γνωστό πως θα δώσει στην κόρη της, σαν δεύτερο όνομα – αφού το πρώτο θα είναι Πολυξένη από την πεθερά της – το όνομα της καλής της φίλης, Αλεξάνδρας Νικολαΐδου, η οποία έφυγε από τη ζωή το περασμένο καλοκαίρι, έπειτα από τη σκληρή μάχη που έδωσε με τον καρκίνο.

«Την ημέρα που βγήκε η χοριακή ήμασταν στην Πάρο στο σπίτι μας. Πάω να ανάψω ένα κεράκι μέχρι να βγει, μιλάω με την κολλητή μου που έχει φύγει από τη ζωή… εκείνες οι ημέρες ήταν οι τελευταίες της Αλεξάνδρας. Με πήρε αδερφή της ξαφνικά, παρόλο που ξέραμε ότι είναι σε κώμα, και μου λέει “θέλει να σου μιλήσει”. Λέω “τι έγινε;”. Μου λέει “γιατί έχεις μέρες έρθεις να με δεις;”. Της λέω “κοιμόσουν και είμαι στην Πάρο, θέλω και κάτι να σου πω”. Κλείνουμε το τηλέφωνο, παίρνω το θετικό αποτέλεσμα, περνάνε ώρες να το πω και στον Παναγιώτη και όταν την πήρα ξανά το απόγευμα είχε ξαναπέσει. Είπα στον εαυτό μου και στην μητέρα της και στην αδερφή της, θα το πω Αλεξάνδρα (σ.σ το μωρό). Θα το πω Πολυξένη, Αλεξάνδρα. Λέω στην αδερφή της “πήγαινε στη ΜΕΘ και πες της το στο αυτί, θα καταλάβει», είχε αποκαλύψει συγκινημένη η Κατερίνα Καινούργιου.

KΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ
 |
SUPER ΚΑΤΕΡΙΝΑ
