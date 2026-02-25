MasterChef: Η απογοήτευση του Γιώργου με την μπριγάδα του!

Τα «γαλλικά» του αρχηγού και η δυσαρέσκεια με τους συμπαίκτες του

Στο σημερινό επεισόδιο του MasterChef η τέταρτη ομαδική αναμέτρηση έφερε αλλαγές, υψηλές απαιτήσεις και έντονες αντιδράσεις. 

Η Μπλε μπριγάδα εμφανίστηκε με νέα σύνθεση, καθώς για πρώτη φορά εντάχθηκε σε αυτήν ο Μάνος Φουτζόπουλος, ειδικά για τις ανάγκες της συγκεκριμένης δοκιμασίας.

Δείτε όλα τα επεισόδια του MasterChef

Η κουζίνα του MasterChef μετατράπηκε σε ένα πλήρως λειτουργικό εστιατόριο, αφού οι δύο μπριγάδες κλήθηκαν να μαγειρέψουν σε πραγματικές συνθήκες service. 

Η πρόκληση απαιτούσε τεχνική, σωστή διαχείριση χρόνου και καθαρό γευστικό προσανατολισμό στην ελληνική ψαροφαγία. Ωστόσο, μετά το τέλος της δοκιμασίας, στη Μπλε μπριγάδα επικράτησε έντονος προβληματισμός.

Ο αρχηγός της μπλε μπριγάδας, ο Γιώργος, εξέφρασε ανοιχτά τη δυσαρέσκειά του για το τελικό αποτέλεσμα, επισημαίνοντας πως αρκετά βασικά στοιχεία δεν βγήκαν όπως είχαν σχεδιαστεί. Το ψάρι δεν είχε σωστό ψήσιμο, το χταπόδι δεν ήταν καλό, οι πατάτες άργησαν!

«Δεν μου αρκεί μόνο η γεύση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

MasterChef: Η απογοήτευση του Γιώργου με την μπριγάδα του!

Η απογοήτευση του Γιώργου με την μπριγάδα του!

Παρά τη σκληρή αυτοκριτική, δεν συμμερίζονταν όλοι την ίδια ένταση. Κάποιοι παίκτες υποστήριξαν ότι, παρότι δεν ήταν τέλειο το πιάτο, υπήρξε αξιοπρεπές αποτέλεσμα. Η διαφωνία επικεντρώθηκε στο αν το πιάτο ανταποκρίθηκε στις αρχικές φιλοδοξίες της ομάδας ή απλώς κάλυψε τη βασική απαίτηση της δοκιμασίας.

Την ίδια στιγμή, ο Γιώργος τόνισε ότι έβγαλαν τα ίδια πιάτα με την κόκκινη μπριγάδα.
 

