Κώστας Δόξας: Τα πρώτα λόγια μετά την καταδικαστική απόφαση

Καταδικάστηκε για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος της πρώην συζύγου του ο γνωστός τραγουδιστής Κώστας Δόξας. Το δικαστήριο δεν πείστηκε από τους ισχυρισμούς του κατηγορούμενου και του επέβαλε ποινή τριών ετών. Από την ποινή αυτή, εκτιτέοι είναι οι τέσσερις μήνες. Το Star και η Ραλλιω Λεπίδου εξασφάλισαν και την πρώτη αντίδραση του ερμηνευτή μετά τη καταδικαστική απόφαση.

Ένοχος χωρίς ελαφρυντικά κρίθηκε ο Κώστας Δόξας από το Τριμελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης για την υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας.

Μετά από 5 χρόνια, 19 μηνύσεις και 15 αγωγές η πρώην σύζυγος του γνωστού ερμηνευτή Κώστα Δόξα, Μαρία Δεληθανάση, νιώθει εν μέρει δικαιωμένη καθώς το πρώτο δικαστήριο τον καταδίκασε σε τρία χρόνια φυλάκισης, για το αδίκημα της σοβαρής σωματικής βλάβης στο πλαίσιο ενδοοικογενειακής βίας.

Το 2021 και ενώ είχαν ένα χρόνο που είχαν χωρίσει κατέθεσε την πρώτη μήνυση.

Η πρώτη αντίδραση του Κώστα Δόξα μετά την καταδικαστική απόφαση

«Κάναμε ήδη έφεση για να μην μπω φυλακή και θα συνεχίσω μέχρι να ακουστεί η αλήθεια. Είμαι με την κόρη μου δεν θέλω κανείς να μου αποσπά την προσοχή, σας ευχαριστώ».

Μετά την καταδικαστική απόφαση, ο γνωστός ερμηνευτής τέθηκε εκτός γνωστού ριάλιτυ από τον τηλεοπτικό σταθμό πού το φιλοξενούσε με μία λιτή ανακοίνωση για την απομάκρυνσή του.