Βιολάντα: Λάθος η εγκατάσταση του σωλήνα προπανίου - Το πόρισμα του ΕΜΠ

Θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί η έκρηξη

Ελλαδα
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΛΛΙΑΡΑΣ
Βιολάντα: Πόρισμα ΕΜΠ για διαβρωμένο σωλήνα - Λάθος εγκατάσταση χωρίς μέτρα προστασίας / ERT
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο σωλήνας προπανίου που προκάλεσε την έκρηξη στη Βιολάντα εγκαταστάθηκε λανθασμένα, σύμφωνα με το πόρισμα του ΕΜΠ.
  • Η διάβρωση του σωλήνα ξεκίνησε από την υπογειοποίηση, με ρυθμό 0,3 χιλιοστά ετησίως, οδηγώντας σε σοβαρές βλάβες.
  • Δεν εφαρμόστηκαν τα απαραίτητα μέτρα αντιδιαβρωτικής προστασίας κατά την εγκατάσταση του σωλήνα.
  • Τακτικοί έλεγχοι θα μπορούσαν να είχαν εντοπίσει τη διαρροή και να είχαν αποτρέψει την έκρηξη.
  • Το πόρισμα θα διαβιβαστεί στις δικαστικές αρχές για περαιτέρω διερεύνηση.

Σχεδόν δύο εβδομάδες μετά την παραλαβή του κρίσιμου τμήματος του σωλήνα προπανίου, που θεωρείται ότι προκάλεσε τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα, ολοκληρώθηκε και απεστάλη στις αρμόδιες δικαστικές Αρχές το πόρισμα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) για τα αίτια του δυστυχήματος.

Σύμφωνα με το πολυσέλιδο τεχνικό πόρισμα, που έχει στη διάθεσή της η ΕΡΤ και περιλαμβάνει λεπτομερή εργαστηριακή ανάλυση του σωλήνα μήκους περίπου 7,5 μέτρων, το υλικό του ήταν χάλυβας — το προβλεπόμενο σύμφωνα με τις προδιαγραφές — αλλά η εγκατάστασή του κρίθηκε λανθασμένη και με σοβαρές παραλείψεις.

Βιολάντα: Πέταξαν χαρταετό για τη μαμά τους - «Να φτάσει ψηλά»

Βιολάντα: 0,3 χιλιοστά ετησίως ο ρυθμός διάβρωσης ετησίως

Οι ειδικοί του ΕΜΠ κατέγραψαν ότι ο σωλήνας φέρει διάτρηση και οπές σε πολλά σημεία κατά μήκος του, που αποδίδονται σε εκτεταμένη διάβρωση. Η διάβρωση, όπως επισημαίνεται, φαίνεται να ξεκίνησε από την πρώτη στιγμή της υπογειοποίησης, με ρυθμό περίπου 0,3 χιλιοστά ετησίως, από αρχικό πάχος σωλήνωσης 2,7 χιλιοστών, γεγονός που καταδεικνύει μακροχρόνια υποβάθμιση της ακεραιότητας του αγωγού.

Το καμμένο εργοστάσιο της Βιολάντα

Το εργοστάσιο που κάηκε ολοσχερώς / Eurokinissi (ΜΟΤΙΟΝΤΕΑΜ / ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ)

Κεντρικό στοιχείο στην ανάλυση των ειδικών είναι ότι δεν εφαρμόστηκαν τα προβλεπόμενα μέτρα αντιδιαβρωτικής προστασίας κατά την εγκατάσταση, όπως η χρήση άμμου και πίσσας για την προστασία του σωλήνα όταν τοποθετήθηκε υπόγεια. Η έλλειψη αυτών των στοιχειωδών μέτρων ανοίγει το δρόμο σε σταδιακή διάβρωση και, τελικά, σε σοβαρή διαρροή προπανίου που οδήγησε στην έκρηξη.

Βιολάντα: Διακοπή λειτουργίας στο κεντρικό εργοστάσιο στα Τρίκαλα

Βιολάντα: Η έκρηξη θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί 

Το πόρισμα υπογραμμίζει επίσης ότι, εάν είχαν διεξαχθεί τακτικοί και προβλεπόμενοι επιτόπιοι έλεγχοι, καθώς και η πενταετής δοκιμή υπογειοποιημένων αγωγών που προβλέπεται από τα σχετικά πρωτόκολλα, πιθανότατα η διαρροή θα είχε εντοπιστεί εγκαίρως και η τραγωδία θα είχε αποφευχθεί.

Το έγγραφο θα διαβιβαστεί στη ΔΑΕΕ και, στη συνέχεια, στον ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση, στο πλαίσιο της δικαστικής διερεύνησης για τα αίτια της έκρηξης.

ΒΙΟΛΑΝΤΑ
 |
ΠΟΡΙΣΜΑ
 |
ΦΩΤΙΑ
 |
ΠΥΡΚΑΓΙΑ
 |
ΕΚΡΗΞΗ
 |
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ
 |
ΤΡΙΚΑΛΑ
