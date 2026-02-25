Σία Κοσιώνη: «Χρειάζεται μια περίοδος αποκατάστασης για να δυναμώσω»

Όσα είπε η δημοσιογράφος & παρουσιάστρια για την περιπέτεια της υγείας της

Δείτε όσα είπε η Σία Κοσιώνη στην κάμερα του Breakfast@Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Τις πρώτες της δηλώσεις στις τηλεοπτικές κάμερες έκανε το βράδυ της Τρίτης η Σία Κοσιώνη.

Σία Κοσιώνη: Με τον Κώστα Μπακογιάννη και τον γιο τους πέταξαν χαρταετό

Η δημοσιογράφος και anchorwoman του ΣΚΑΪ παρουσίασε το πρώτο δελτίο ειδήσεων, μετά την πρόσφατη περιπέτεια υγείας που την οδήγησε στο νοσοκομείο κι αμέσως μετά μίλησε στους ρεπόρτερ που την περίμεναν έξω από το κανάλι του Φαλήρου για να της ευχηθούν ταχεία ανάρρωση.

Σία Κοσιώνη: «Χρειάζεται μια περίοδος αποκατάστασης για να δυναμώσω»

«Είχα ένα άγχος ομολογώ μην πάει κάτι στραβά, μην κουραστώ, μη βήξω. Κατά τα άλλα, είναι σαν… το ποδήλατο. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, όλη τη δημοσιογραφική οικογένεια, για το ενδιαφέρον όλης αυτής της περιπέτειας. Είμαι καλά, δεν είμαι στο 100%, αλλά θα φτάσω», ανέφερε η δημοσιογράφος όπως είδαμε στο Breakfast@Star.

Σία Κοσιώνη: Ξανά στο νοσοκομείο για επανέλεγχο μετά την πνευμονία

«Χρειάζεται μια περίοδος αποκατάστασης για να δυναμώσω. Η κόπωση είναι το θέμα μου περισσότερο. Το πρώτο πράγμα που έχει αξία στη ζωή μας είναι η υγεία μας, κάνουμε μία άγρια δουλειά. Προτεραιότητά μας είναι ο εαυτός μας και οι άνθρωποί μας» εξομολογήθηκε, τονίζοντας πόσο πολύ της είχαν λείψει οι συνάδελφοί της.

Σία Κοσιώνη: «Χρειάζεται μια περίοδος αποκατάστασης για να δυναμώσω»

«Ποτέ στ’ αλήθεια δεν πίστεψα ότι θα συμβεί κάτι άσχημο, ειδικά όταν έχεις παιδάκια να σε περιμένουν, δεν μπορείς να επιτρέψεις στον εαυτό σου κάτι να πάει στραβά. Η ΜΕΘ είναι μια πολύ δυσάρεστη εμπειρία προφανώς, θυμάμαι αρκετά πράγματα.

Σία Κοσιώνη: Οι φωτογραφίες μέσα από το σπίτι της - Το μήνυμα του γιου της

Οι πρώτες μέρες ήταν δύσκολες, δεν μπορούσα να σηκωθώ. Χρειάστηκε να περάσει ένας μήνας για να περπατήσω, ένα βήμα τη φορά. Είναι η πρώτη φορά στη ζωή μου που το σώμα μου επέβαλε στο μυαλό μου τι πρέπει να κάνει και όχι το αντίστροφο», παραδέχτηκε. 

Σία Κοσιώνη: «Χρειάζεται μια περίοδος αποκατάστασης για να δυναμώσω»

«Ο σύζυγός μου (σ.σ. ο πρώην δήμαρχος Κώστας Μπακογιάννης) ήταν βράχος δίπλα μου από την πρώτη στιγμή, ήταν το στήριγμά μου, δε με άφησε δευτερόλεπτο και του είμαι ευγνώμων, όπως και σε όλη μας την οικογένεια. Είναι μια δοκιμασία για όλη την οικογένεια. Κάναμε FaceTime ακόμα και τις εργασίες του σχολείου, όταν βγήκα από τη ΜΕΘ και μπορούσα να μιλήσω περισσότερο», κατέληξε στις δηλώσεις της η Σία Κοσιώνη.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
