Το Processes Festival επιστρέφει δυναμικά με τη Spring Edition 2026

Το Processes Festival, αφιερωμένο στη σύγχρονη μουσική δημιουργία, επιστρέφει δυναμικά με τη Spring Edition 2026, από τις 8 Μαρτίου έως τις 24 Μαΐου, για έξι μόνο Κυριακές, στον πολυχώρο REVMA / Performing Arts Society στην Ακαδημία Πλάτωνος. Το φεστιβάλ εξερευνά πολλαπλές μορφές δημιουργίας και έκφρασης, συνδέοντας τεχνικές, μέσα και τάσεις που διαμορφώνουν τη σύγχρονη συνθετική σκέψη.
Μετά την εξαιρετικά επιτυχημένη πρώτη του παρουσίαση το φθινόπωρο του 2025, αναδείχθηκε ως σημείο αναφοράς για την ηλεκτρονική μουσική σύνθεση, την ηχητική τέχνη και τις διακαλλιτεχνικές συνεργασίες, δημιουργώντας έναν ζωντανό διάλογο ανάμεσα στον ήχο, την τεχνολογία και τη σύγχρονη καλλιτεχνική σκέψη. Στη νέα του εκδοχή, παρουσιάζει μια ανοιξιάτικη σειρά συναυλιών, παρουσιάσεων και συζητήσεων που λειτουργεί ως φυσική συνέχεια της αρχικής του σύλληψης, φέρνοντας σε δημιουργικό διάλογο τη σύγχρονη κλασική μουσική με τη σύγχρονη τραγουδοποιία και τα ηλεκτρονικά projects.
Το πρόγραμμα αρθρώνεται σε δύο αυτόνομες δράσεις:
PROCESSES new music SERIES - 22/03, 26/04, 24/05
Κάτω από την Αιγίδα και με τη στήριξη της Ένωσης Ελλήνων Μουσουργών, τρία σχήματα σύγχρονης κλασικής μουσικής παρουσιάζουν έργα του 21ου αιώνα, αναδεικνύοντας τις πολλαπλές κατευθύνσεις της σημερινής συνθετικής σκέψης. Θα ακολουθήσει ένα ανοιχτό panel με τους προσκεκλημένους μουσικούς και συνθέτες.
22 Μαρτίου - Ventus Ensemble
Τέσσερα έργα για κουιντέτα ξύλινων πνευστών των Willem Jeths, Fazil Say, Ned McGowan και Κορνήλιου Σελαμσή, αναδεικνύοντας τις εκφραστικές και ηχοχρωματικές δυνατότητες του κλασικού και του σύγχρονου κουιντέτου με γλωττίδα. Ο Κορνήλιος Σελαμσής θα προλογίσει τη συναυλία, μιλώντας για το έργο του Morbis, αλλά και για τις ιδέες και τεχνικές που διαμορφώνουν τη σύγχρονη μουσική.
26 Απριλίου - ARTéfacts Ensemble
Το σχήμα εξερευνά τη σχέση μεταξύ εκτελεστή και συλλογικής εμπειρίας, χρησιμοποιώντας την τεχνολογία ως δημιουργικό μέσο, μέσα από τέσσερα έργα του 21ου αιώνα των Μιχάλη Παρασκάκη, Sarah Nemtsov, Alexander Schubert και Ben Nobuto. Ο Μιχάλης Παρασκάκης θα προλογίσει τη συναυλία, μιλώντας για το έργο του «Mucilage» και τη σύγχρονη μουσική δημιουργία.
24 Μαΐου - ΤΕΤΤΤΙΞ
Ένα κολάζ από τέσσερα σόλο έργα: Γ. Απέργη, F. Romitelli, V. Persichetti, Σ. Μακροπούλου για μοναχικούς ‘εργάτες’. Με ενωτικό στοιχείο τον αυτοσχεδιασμό συναντιούνται στο εμβληματικό έργο του Louis Andriessen, Workers Union. Στην έναρξη της συναυλίας οι συνθέτες Νίκος Ιωακείμ και Μιχάλης Παρασκάκης θα τοποθετηθούν για το έργο Workers Union του Louis Andriessen
PROCESSES songwriting & electronics PLATFORM - 8/3, 19/4, 10/5 - 20.30
Μια ενότητα βασισμένη στη σύγχρονη τραγουδοποιία και στις ηλεκτρονικές πρακτικές. Σκοπός, ανάδειξη μιας όλο και πιο διαδεδομένης σύμβασης των σύγχρονων ζωντανών εμφανίσεων, που έχει επιφέρει νέες διαστάσεις στο τι σημαίνει και τι μπορεί να είναι ένα live performance.
Ο/η τραγουδοποιός στήνει μόνος του έναν ολόκληρο ηχητικό κόσμο στη σκηνή. Αντί για μπάντα, οι καλλιτέχνες χειρίζονται laptops, controllers, sound modules και ζωντανή επεξεργασία, μετατρέποντας την παραγωγή σε τελετουργία μπροστά στο κοινό. Συνθετικές, δομικές και ηχοχρωματικές αποφάσεις λαμβάνονται σε πραγματικό χρόνο, επιτρέποντας στις συνθέσεις να αναπτύσσονται ζωντανά επί σκηνής και να εξελίσσονται ανάλογα με τη στιγμή. Η διαδικασία αυτή αναδιαμορφώνει δυναμικά τα όρια ανάμεσα στη σύνθεση, την ενορχήστρωση και τον αυτοσχεδιασμό και οδηγεί σε μια ουσιαστικά ζωντανή εμπειρία για το κοινό και τους περφόρμερ.
Η πλατφόρμα φωτίζει αυτή τη νέα performance practice όπου η τεχνολογία δεν αντικαθιστά, αλλά επεκτείνει το ανθρώπινο στοιχείο, δημιουργώντας μια νέα οικειότητα ανάμεσα στον καλλιτέχνη και το κοινό.
Πρόγραμμα:
new music SERIES
22 Μαρτίου Ι Ventus Ensemble
Πρόλογος: Κορνήλιος Σελαμσής
Willem Jeths - Maktub για κουιντέτο με γλωττίδα
Fazil Say - Alevi Dedeler raki masasinda (Alevi Fathers at the Raki Table) Op. 35 για κουιντέτο πνευστών
Ned McGowan - Wood Burn για κουιντέτο με γλωττίδα
Kornilios Selamsis - Morbis για κουιντέτο πνευστών (αφιερωμένο στο Ventus Ensemble)
26 Απριλίου Ι ARTéfacts Ensemble
Πρόλογος: Μιχάλης Παρασκάκης
Μιχάλης Παρασκάκης - Mucilage για φλάουτο, κλαρινέτο, βιολί και βιόλα
Sarah Nemtsov - Implicated Amplification for Bass Clarinet and fx pedals
Alexander Schubert - Hello for flexible group of instruments, live-electronics and video
Ben Nobuto - Break-Up Mantras for six players and electronics
24 Μαίου Ι ΤΕΤΤΤΙΞ
Πρόλογος: Νίκος Ιωακείμ και Μιχάλης Παρασκάκης
Γιώργος Απέργης - Obstinate, για σόλο κοντραμπάσο
Vincent Persichetti - Parable IV for Bassoon, Op. 110, για σόλο φαγκότο
Σίσσυ Μακροπούλου - The Conversation, για σόλο άρπα και κρυμμένο tape
Fausto Romitelli - Trash TV Trance, για σόλο ηλεκτρική κιθάρα
Louis Andriessen - Workers Union
songwriting & electronics PLATFORM
08 Μαρτίου Αχιλλέας Νάσιος: Αθάνατο Νερό
Γιάννης Λιανός (λυρικό φώσφορο) & Θεανώ Τσέλιου
Hlín Leifsdóttir & Morton: Andrými / Space to Breathe
19 Απριλίου
Μαρία Τσιαντούλα: “For the voice…”
Γεωργία Καλοδίκη & Μαρία Στέλλιου: Wasteland
Aforismé (Κώστας Ζησιμόπουλος & Παναγιώτης Νικηταρής)
Η Βασιλική Κωνσταντέλλου
10 Μαΐου
Βασιλική Κωνσταντέλλου
madRegal
Valleye
Συντελεστές
Sound engineer: Μηνάς Εμμανουήλ Lighting operator/designer: Νέλλη Πουλοπούλου Stage manager: Μικές Σακελλίου Poster design: Τζώρτζης Κόντος
Associate Producer: Νέλλη Πουλοπούλου Επικοινωνία: Ελευθερία Σακαρέλη Διοργάνωση – Καλλιτεχνική διεύθυνση: Βασιλική Λεγάκη
new music SERIES: 22/03, 26/04, 24/05 στις 20:30 - Είσοδος 15€
songwriting & electronics PLATFORM: 08/03, 19/04, 10/05 στις 20:30
Είσοδος 12€ Κρατήσεις θέσεων: 2105227961, revma.performances@gmail.com
Πολυχώρος REVMA/ Performing Arts Society: Σερβίων 8, 1ος όροφος, Ακαδημία Πλάτωνος Ι https://revmaspace.comΔιαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.