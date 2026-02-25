Μαρία Σολωμού: «Δε θα μπορούσα να μείνω με έναν άντρα 10 χρόνια»

«Το είχα προσπαθήσει και μόνο που δεν τρελάθηκα»

Μαρία Σολωμού: «Δε θα μπορούσα να μείνω με έναν άντρα 10 χρόνια»
Celebrities & Gossip Νεα
Μαρία Σολωμού: Προσέχω πολύ τι θα πω στο ραδιόφωνο, βάζω φίλτρο στον λόγο μου/ ΑΝΤ1
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Μαρία Σολωμού δήλωσε ότι δεν θα μπορούσε να μείνει με έναν άντρα για 10 χρόνια.
  • Αναφέρθηκε στην αδυναμία της να παρουσιάσει πρωινή εκπομπή λόγω της δυσκολίας του ξυπνήματος.
  • Εξέφρασε θαυμασμό για τον Νίκο Μουτσινά, λέγοντας ότι θα τον χειροκροτούσε αν έκαναν εκπομπή μαζί.
  • Επισήμανε ότι οι συμβουλές που δίνει στην εκπομπή της προέρχονται από προσωπικές εμπειρίες και φαντασία.
  • Η μεγαλύτερη σχέση της ήταν 9 χρόνια, και ανέφερε ότι η εμπειρία δεν μεταβιβάζεται.

Τη Μαρία Σολωμού υποδέχτηκε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου στο «The 2Night Show», το βράδυ της Τρίτης.

Η γνωστή ηθοποιός και ραδιοφωνική παραγωγός εξήγησε γιατί βάζει «φίλτρο» σε όσα λέει, όσο βρίσκεται στον αέρα της «Πολυκατοικίας της Μαρίας» στον Δρόμο 89.8, ενώ δήλωσε πως δε θα μπορούσε ποτέ να παρουσιάσει πρωινή εκπομπή, καθώς «στεναχωριέται που ξυπνάει».

Το Star καλωσορίζει τον Νίκο Μουτσινά και το LINGO!

Για τον Νίκο Μουτσινά η Μαρία Σολωμού είπε: «Δε θα μπορούσα να κάνω εκπομπή με τον Νίκο Μουτσινά. Θα καθόμουν, θα τον κοίταζα με θαυμασμό και θα τον χειροκροτούσα. Θα έκανα το κοινό».

«Δε δέχονται ότι ο Νίκος Μουτσινάς είναι ευτυχισμένος χωρίς την τηλεόραση. Πώς είναι δυνατόν να λες ότι είσαι καλά χωρίς αυτό; Είναι πολύ άνισο το πράγμα. Νιώθω ότι έχω μαλώσει με την τηλεόραση. Είμαι καλό “τυράκι” για πολλές εκπομπές. Επειδή μιλάω πολύ δίνω υλικό, ξέρω ότι είμαι “τροφή” και γίνεται αναπαραγωγή» πρόσθεσε.

Για τις συμβουλές στα ερωτικά και στις ζωές των ανθρώπων που δίνει μέσα από την εκπομπή της, η Μαρία Σολωμού εξομολογήθηκε:

«Δεν ξέρω αν θα τα έκανα εγώ όλα αυτά που δίνω τις συμβουλές. Τα περισσότερα, δηλαδή όταν… γιατί μου έχουν τύχει κι εμένα διάφορα… από παθήματα σε συνδυασμό με φαντασία, λέω τη λύση. Αλλά σε κάτι που δεν έχω βιώσει και δεν το ξέρω, δεν μπορώ να σου πω ούτε εγώ πώς θα λειτουργούσα. Γιατί δεν έχω βιώσει… Δηλαδή άλλο η ενσυναίσθηση που μπορώ να καταλάβω τον πόνο… Η εμπειρία δεν μεταβιβάζεται. Μπορώ να σου τη ζωγραφίσω. Όσο και να λέμε ''αχ τι ωραία, θα πέρασες'', δεν ξέρουμε. Οπότε, αν σου πω εγώ, στη θέση του Γιάννη θα έκανα αυτό, λέω βλακείες. Φαντάζομαι…

Γιατί στα 10 χρόνια εγώ, λογικά, θα είχα κρεμαστεί απ’ το ταβάνι αν έμενα με έναν άντρα 10 χρόνια. Το έχω προσπαθήσει μέχρι κάποιο σημείο και μόνο που δεν τρελάθηκα. Η μεγαλύτερη σχέση που έκανα ήταν πριν αρκετά χρόνια, με έναν άνθρωπο που ήμουν μαζί του… εννιά» είπε χαρακτηριστικά η Μαρία Σολωμού.

