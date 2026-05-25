Γωγώ Μαστροκώστα: «Θα ήθελα να κάνω και δεύτερο παιδί» είχε πει στο «Μίλα»

Η προτεραιότητα στην κόρη της κι ο έρωτας με τον Τραϊανό Δέλλα

Τον Δεκέμβριο του 2013, λίγο πριν από τα Χριστούγεννα, η Γωγώ Μαστροκώστα μοιράστηκε τις σκέψεις της με την Τατιάνα Στεφανίδου στην εκπομπή Μίλα του Star, εστιάζοντας στη μητρότητα, την οικογένεια, την υγεία της αλλά και τη σχέση με τον σύζυγό της, Τραϊανό Δέλλα.

Ανάμεσα σε άλλα, αναφέρθηκε στη γέννηση της κόρης της Βικτώριας, την οποία χαρακτήρισε ως το απόλυτο επίτευγμα της ζωής της. Εξήγησε ότι από τη στιγμή που έγινε μητέρα, συνειδητοποίησε απόλυτα πως ήθελε να αφοσιωθεί 100% σε αυτόν τον ρόλο, αφήνοντας σε δεύτερη μοίρα τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις. Μάλιστα, ανέφερε ότι στο παρελθόν έπαιρνε τη μικρή μαζί της ακόμα και στο στούντιο για να μην χάνει στιγμές μαζί της, καθώς είναι μια πολύ δεμένη οικογένεια. «Ήμασταν πολύ δεμένες και γενικώς με την οικογένειά μου είμαι πολύ δεμένη και είμαι απόλυτα συνειδητοποιημένη», απάντησε στην παρουσιάστρια.

Όσον αφορά την καθημερινότητά τους, η Γωγώ επισήμανε ότι βρισκόταν σχεδόν όλη την ημέρα στο σπίτι. Παρόλα αυτά, η κόρη της, που τότε πήγαινε στο νηπιαγωγείο, ήταν ένας πολύ ανεξάρτητος χαρακτήρας.

Στη συνέχεια, η Τατιάνα Στεφανίδου αναφέρθηκε σε συνέντευξη της Γωγώς στο περιοδικό Hello, όπου εξέφρασε την έντονη επιθυμία της να αποκτήσει κι άλλα παιδιά. Η παρουσιάστρια υπενθύμισε ότι στο παρελθόν, μετά από μια γνωστή περιπέτεια με την υγεία της, οι γιατροί της είχαν συστήσει να μην προχωρήσει σε άλλη εγκυμοσύνη.

«Οταν έχεις περάσει κάποια περιπέτεια που έχει ο οργανισμός σου βαλθεί από φάρμακα, ιστορίες κι όλα αυτά, έχεις κι άλλες συνέπειες μετά τις οποίες ακόμα δεν ξέρεις τι γίνεται. Λες θα δούμε, θα δούμε τι θα γίνει», είπε για την επιθυμία της να κάνει κι άλλα παιδιά. Μια επιθυμία που πηγάζει τόσο από τη δική της λαχτάρα όσο κι από το γεγονός ότι θέλει πολύ να χαρίσει παιδιά στον άντρα της.

Η Τατιάνα σχολίασε τη φράση «να δώσω παιδιά στον άντρα μου», επισημαίνοντας ότι αυτό δείχνει μια βαθιά, ολοκληρωτική αγάπη και μια ανάγκη να τον ευχαριστήσει, παρόλο που εκείνος προφανώς την υπεραγαπά και του είναι αρκετή. Η Γωγώ συμφώνησε, λέγοντας με χιούμορ ότι το γυναικείο μυαλό είναι περίπλοκο, τονίζοντας ότι φυσικά κι ο σύζυγός της επιθυμούσε το ίδιο. 

Το κλείσιμο της συζήτησης στράφηκε γύρω από τον γάμο τους και τη διάρκεια του έρωτα. Έχοντας συμπληρώσει τότε πάνω από επτά χρόνια κοινής πορείας με τον Τραϊανό Δέλλα, η Γωγώ απάντησε με ειλικρίνεια σε όσους αντιμετωπίζουν με ειρωνεία ή αμφισβήτηση την ύπαρξη του ερωτικού πάθους μετά από τόσα χρόνια.

Μάλιστα, δήλωσε κατηγορηματικά ότι παραμένει το ίδιο ερωτευμένη με τον άντρα της και χρησιμοποίησε τη λέξη «καψούρα» για να περιγράψει το συναίσθημά της. «Μετά από επτά χρόνια μπορώ να σου πω ότι αισθάνομαι το ίδιο ερωτευμένη με τον άντρα μου. Το ίδιο, πώς να σου πω; Το ερωτευμένη μπορεί να είναι και λίγο πιο τυπική λέξη, αλλά να σου πω πιο χοντρά το ίδιο καψούρα με τον άντρα μου... δηλαδή όταν τον βλέπω και και ο άντρας μου είναι για μένα, νιώθω κάποιες στιγμές ότι είναι όπως όταν τον πρωτογνώρισα που έχω το ίδιο σκίρτημα. Πραγματικά το έχω αυτό» αποκάλυψε χαμογελώντας, επιβεβαιώνοντας έτσι ότι ο έρωτας μπορεί να κρατηθεί ζωντανός στον χρόνο.

