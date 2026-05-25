Η pencil skirt επιστρέφει πιο σύγχρονη και ευέλικτη από ποτέ

Από σύμβολο officewear σε βασικό κομμάτι του σύγχρονου styling

Η pencil skirt κάνει δυναμικό comeback στην γυνεκαία γκαρνταρόμπα

Δεν υπάρχουν πολλά κομμάτια που αποτυπώνουν τόσο καθαρά την έννοια του parisian chic όσο η pencil φούστα. Μίνιμαλ, ευέλικτη και απόλυτα θηλυκή αποτελεί διαχρονικό staple της γυναικείας γκαρνταρόμπας. Αν και πολλοί την έχουν ταυτίσει με το office look ανήκει στην κατηγορία των fashion items που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές.

Δεν είναι τυχαίο ότι style icons  όπως η Carine Roitfeld την έχουν αναδείξει σε βασικό στοιχείο του προσωπικού τους στυλ συνδυάζοντάς τη με πουκάμισα, ψηλοτάκουνα ή ακόμη και πιο relaxed κομμάτια, με έναν τρόπο που μοιάζει πάντα αβίαστα κομψός.

Το 2026, η pencil φούστα επιστρέφει πιο επίκαιρη από ποτέ κι απομακρύνεται από τον αυστηρά επαγγελματικό της ρόλο.

pencil skirt

Οι σχεδιαστές την επαναπροσεγγίζουν, διατηρούν τη χαρακτηριστική της γραμμή και πειραματίζονται με υλικά, υφές και αναλογίες. Στη συλλογή Gucci Resort 2026 την είδαμε σε διαφορετικές εκδοχές, από κλασικά ουδέτερα μέχρι ανάγλυφα δέρματα, αποκτώντας μια πιο τολμηρή διάσταση.

Αντίστοιχα, ο Marc Jacobs για την Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026 έπαιξε με τις αναλογίες και τα κοψίματα, διευρύνοντας ελαφρώς τη σιλουέτα και επιλέγοντας πιο βαριά υφάσματα όπως μπουκλέ και σατέν και προσθέτοντας όγκο και ένταση.

Στην πασαρέλα του οίκου Dries Van Noten η pencil φούστα απέκτησε πιο καλλιτεχνικό χαρακτήρα μέσα από έντονα prints ενώ για τον οίκο Chanel ο καλλιτεχνικός διευθυντής Matthieu Blazy την ανανέωσε με ξεφτισμένα τελειώματα και feathered λεπτομέρειες και την τοποθέτησε χαμηλά στη μέση.

Δείτε αναλυτικά την επιστροφή της pencil skirt στο άρθρο του Allyou.gr

Συντάκτης άρθρου: Ντιάνα Γρηγοροπούλου

