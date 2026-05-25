Μετά από μια σειρά απαιτητικών δοκιμασιών, δύο παίκτες κατάφεραν να ξεχωρίσουν και να φτάσουν στον τελικό της Silver Week του MasterChef 10. Ο Πέτρος και ο Χρήστος διεκδικούν απόψε το Silver Έπαθλο αξίας 20.000 ευρώ.

Όσοι βρίσκονται στον εξώστη υποστηρίζουν με θέρμη τον διαγωνιζόμενο που θέλουν να δουν νικητή, δημιουργώντας κλίμα έντασης και αγωνίας στην κουζίνα. Στα προηγούμενα επεισόδια, ο Ανδρέας πήρε τη γενναία απόφαση να αποχωρήσει από την κόκκινη μπριγάδα και να ενταχθεί στους μπλε, σε μια κίνηση-ματ που προκάλεσε έντονες συζητήσεις.

Ο Γιώργος, πάντως, φαίνεται πως δεν έχει ακόμη συνηθίσει το γεγονός ότι ο Ανδρέας διαγωνίζεται πλέον με τα μπλε χρώματα. «Ανδρέα, κι από δω έχεις ένα φιλαράκι. Κάποτε κάνατε παρέα», του λέει χαρακτηριστικά, με τον ίδιο να παραδέχεται, στο sneak preview που προβλήθηκε στην εκπομπή Breakfast@Star, πως βρίσκεται σε δύσκολη θέση.

MasterChef: Ντέρμπι με τον νικητή της Silver Εβδομάδας!

«Αυτές οι στιγμές που ζω είναι λίγο δύσκολες. Είναι σαν να κάθομαι σε δύο καρέκλες και, αν χαλάσει η μία από δω ή η άλλη από κει, θα πέσω κάτω. Πρέπει να μείνω σαν Ελβετός στη μέση. Όλα καλά, να μην κάνω πόλεμο, να μην κάνω φασαρία», λέει με χιούμορ ο Ανδρέας.

Η αγωνία είναι εμφανής από την αρχή και κορυφώνεται τη στιγμή που οι κριτές αποκαλύπτουν πως δυσκολεύτηκαν ιδιαίτερα να καταλήξουν στο όνομα του μεγάλου νικητή.

«Η νίκη και το χρηματικό έπαθλο των είκοσι χιλιάδων ευρώ κρίθηκαν στον πόντο», ανακοινώνει ο Σωτήρης Κοντιζάς, κάνοντας τους δύο φιναλίστ να αγωνιούν ακόμη περισσότερο.

«Για να δούμε ποιος έχει αυτόν τον έναν πόντο παραπάνω», σχολιάζει ο Πέτρος στο τέλος του αποκλειστικού αποσπάσματος.

