Στο νέο επεισόδιο του MasterChef 10, που προβλήθηκε την Πέμπτη 21 Μαΐου, ο Πέτρος εξασφάλισε πρώτος τη θέση του στον μεγάλο τελικό της Silver Εβδομάδας.

Για τους άλλους δύο διαγωνιζόμενους, τον Χρήστο και τον Σαμ, τα πράγματα ήταν ιδιαίτερα απαιτητικά, καθώς κλήθηκαν να δημιουργήσουν πιάτα υψηλής γαστρονομίας χρησιμοποιώντας απλά και καθημερινά υλικά, τα οποία θα μπορούσε να βρει κανείς στο ψυγείο ενός εργένη ή ενός φοιτητή.

Όπως ανακοίνωσε ο Σωτήρης Κοντιζάς, ο Χρήστος είναι ο κάτοχος του δεύτερου εισιτηρίου που οδηγεί στον τελικό της Silver Εβδομάδας.

«Το δεύτερο εισιτήριο του τελικού της Silver Εβδομάδας κερδίζει πανάξια, με το μαγειρικό του σπαθί, ο Χρήστος, που συνεχίζει αυτήν την εβδομάδα με εξαιρετικές προσπάθειες», είπε χαρακτηριστικά ο κριτής, συμπληρώνοντας για την προσπάθεια του διαγωνιζόμενου:

«Πρόσεξες τα πάντα. Ακόμα και το καμένο καλαμπόκι κάνει τη διαφορά. Μπαίνει το κομμάτι της φαντασίας και της δημιουργικότητας σε αυτό που μας πρόσφερες».

Παρά τη μεγάλη του χαρά, ο Χρήστος δεν κατάφερε να κρύψει τη συγκίνησή του: «Η αλήθεια είναι ότι συγκινήθηκα. Δεν ήθελα να το δείξω μπροστά τους. Ήθελα λίγο να φανώ σκληρός, αλλά δεν άντεξα», σχολίασε εμφανώς φορτισμένος.

MasterChef: «Λύγισε» ο Χρήστος μετά τη μεγάλη πρόκριση

Από την πλευρά του, ο Σαμ στεναχωρήθηκε που δεν κατάφερε να περάσει στον τελικό, ωστόσο δήλωσε περήφανος για την πορεία και τα πιάτα που παρουσίασε καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας.

«Κι ας είναι στην κόκκινη μπριγάδα, μπράβο του και συγχαρητήρια. Το χρειαζόταν κι αυτός», ανέφερε αρχικά.

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Υπάρχει μια πικρία που δεν πήγα στον τελικό, γιατί έφτασα μέχρι εδώ. Παρ’ όλα αυτά, είμαι πολύ χαρούμενος για κάθε πιάτο που έβγαλα αυτήν την εβδομάδα. Μου άρεσε πάρα πολύ που μαγείρεψα ελεύθερα, χωρίς άγχος και με πολλή αγάπη».

Έτσι, ο Πέτρος και ο Χρήστος θα είναι οι δύο παίκτες που θα κονταροχτυπηθούν στον μεγάλο τελικό για το χρηματικό έπαθλο των 20.000 ευρώ.

MasterChef: Οι δύο φιναλίστ της Silver Εβδομάδας!

Λίγο πριν από τη μεγάλη αναμέτρηση, οι δύο φιναλίστ μίλησαν στις κάμερες για τον στόχο τους.

«Θέλω τα λεφτά, θέλω και τη νίκη. Θέλω την πρωτιά. Σίγουρα θα είναι μια δυνατή μονομαχία, αλλά θέλω πάρα πολύ να κερδίσω», εξομολογήθηκε ο Πέτρος.

Από την άλλη, ο Χρήστος τόνισε: «Αύριο θα τα δώσω όλα. Θέλω πάρα πολύ να πάρω τα 20.000 ευρώ, όχι μόνο για τα χρήματα, αλλά γιατί θέλω να εκπροσωπήσω και την κόκκινη μπριγάδα. Έχω φτάσει μέχρι εδώ με τον ιδρώτα και τον κόπο μου και θέλω αυτό το χαμόγελο που βλέπω στα παιδιά να το πάρω μαζί μου στον τελικό».

